Hospital de Los Andes se compromete a evaluar operación a Daniel Escobar

Vecino sanfelipeño sufrió lesión al hombro y del servicio de Traumatología del hospital andino le señalaron que bería quedarse así al no poder ser operado.-

Este pasado martes contamos a nuestros lectores la complicada situación que vive Daniel Escobar, sanfelipeño de 42 años, quien luego de un accidente en motocicleta tiene muy afectado su hombro derecho, el cual está notoriamente desviado de su posición natural.

El hombre dio a conocer su historia debido a que, desde Traumatología del Hospital San Juan de Dios en Los Andes, le programaron una operación, pero al tener altos los niveles de glicemia, ésta fue reprogramada y se le envió a su Cesfam para iniciar un tratamiento para disminuirla.

Luego de realizar dicho tratamiento por su cuenta, se le informa que no será operado, ya que los ligamentos en su hombro habían cicatrizado y que tendrá que quedarse así. Es por esto que Escobar quiso exponer su situación a la comunidad, puesto que desde el día de su accidente no ha podido trabajar.

«No he podido trabajar desde ese tiempo y no creo poder recuperarme si quedo así. He vivido de la caridad de mis hermanos y familiares, y no es digno vivir así, ya que mi trabajo es físico. Mi pareja igual tiene un cáncer a la tiroides, ya con algunas operaciones y un tumor maligno en su cabeza, pero todo con medicamento y controles, por ende, soy el proveedor de mi hogar», comentó en su momento Daniel Escobar.

HOSPITAL DE LOS ANDES RESPONDE

Ayer recibimos la respuesta de la Unidad de Comunicaciones del Hospital San Juan de Dios de Los Andes, quienes, a través de un comunicado, informaron tres puntos en los cuales detallan la situación de los exámenes preoperatorios del paciente; su compromiso a evaluar nuevamente el estado de su lesión y las razones que llevaron a no operar a Daniel Escobar.

A continuación, dejamos el comunicado completo que recibimos desde la Unidad de Comunicaciones del Hospital San Juan de Dios:

En relación al caso presentado por Diario El Trabajo en su edición del marte 03 de enero de 2023, el Hospital San Juan de Dios de Los Andes informa lo siguiente:

El paciente, don Daniel Escobar Acuña, ha sido evaluado por médicos traumatólogos del establecimiento, programando en más de una oportunidad la cirugía para solucionar su problema de salud, originado por un accidente en motocicleta en noviembre de 2022. No obstante, los exámenes preoperatorios arrojaron resultados no favorables para ser ingresado a pabellón, razón por la cual fue derivado a su Cesfam para regular su glicemia y derivado también a terapia kinesiológica. La lesión de don Daniel se encuentra en un proceso de evolución, la que se estima aproximadamente en un periodo de 4 meses. No obstante, el paciente será citado nuevamente en los próximos días, para evaluar su condición de salud y revisar nuevamente la pertinencia o no de la cirugía. Lamentamos que el accidente de don Daniel le ocasione los problemas personales descritos en la nota, pero es necesario precisar que las decisiones médicas adoptadas con su caso obedecen a evitar riesgos que pongan en riesgo su vida, durante la cirugía y el periodo post operatorio.