Impactante testimonio de joven emprendedor desesperado por delincuencia

Lo tienen de ‘casero y ya le han robado cuatro veces:

Angustiado, con miedo, desesperanzado, así se encuentra un joven emprendedor de San Felipe que, con 24 años, tiene su ramada donde ofrece fruta y verduras frente al Liceo Mixto. Ello porque lamentablemente ya cuatro veces delincuentes lo han visitado para robarle todo. Ayer, cuando conversamos, tenía afuera de su local mercadería por un valor de 350 mil pesos que tuvo que endeudarse para iniciar su negocio. Las pérdidas sobrepasan los 2 millones de pesos. Se trata de Ignacio Rosas.

Al momento de conversar lo encontramos ordenando la mercadería que había conseguido. Nos presentamos y de inmediato accedió a conversar con nuestro medio.

– ¿Cómo estás?

– Angustiado, con miedo, desesperado porque no sé de dónde sacar más plata para poder seguir con este emprendimiento. Estos ‘hueones’ mañosos me tienen de casero acá. Yo soy una persona de esfuerzo, de ganarme la plata honestamente, estoy emprendiendo aquí con mi ‘negocito’ apenas y los ‘cul…’ por cuarta vez… Ya no tienen qué robarme, no tienen qué robarme ya. Carabineros ya no hace nada al respecto, prácticamente vista gorda. La última vez me mandaron a que anotara las cosas que me robaron y fuera a dejarlas a la comisaría, entones ya igual estoy como desesperado, entré en una crisis, mi vieja está con depresión igual por la misma ‘huevá’ y eso.

– ¿Cómo han sido los robos?

– Me rompen las paredes los ‘hueones’, me dejaron un forado enorme, la semana a tres días que me robaron la bicicleta, mi fuente de trabajo también, si yo no vivo acá, me vengo en bicicleta desde mi casa y me dejaron a pata los ‘hueones’, una Trek de 500 lucas, la semana pasada terminé de pagar la deuda y me la ‘pelaron’, ya no tienen qué ‘pelarme’, no tienen nada más que robarme.

– Noto en tus palabras mucha impotencia, rabia.

– Tengo mucha rabia, mucha rabia, mucha rabia porque no sé dónde ampararme, Carabineros no hace nada, la justicia tampoco, ellos mismos dicen que tribunales va a descartar la denuncia en un tiempo más se cierran los casos y este ‘hueón’ va a seguir viniendo. Pero yo quiero decirle al ‘cul…’ si me está leyendo, yo lo voy a pillar al ‘cul…’, te voy a pillar ‘hueón’ y te ‘vai’ a acordar siempre de mí… siempre de mí.

– ¿Qué piensas tú, que puede ser uno o varios?

– Yo creo que pueden ser más de uno por el nivel de los robos, ya la última vez me dejaron sin nada de mercadería, se llevaron todo, todo, todo.

– ¿Qué se llevaron?

– Todo, las cajas de tomates, de naranjas, los duraznos, se dieron hasta el lujo de pelar los brócolis y me dejaron las cáscaras aquí; me robaron las piñas también, me sacaron las mechas de arriba parece para que les quedara más espacio. Me han robado las cafeteras, las radios, televisores, y así sigue y sigue. Estoy sin nada, ni siquiera tengo la calculadora para sacar las cuentas, esa ‘hueá’ también me la robaron, me robaron la pesa.

– Me decías que tuviste que endeudarte para tener mercadería.

– Sí, casi 350 lucas, gracias a Dios hay personas buenas igual que ‘cachan’ que uno quiere surgir y te hacen esos préstamos, pero tampoco es la idea estar así. Tengo como un palo (un millón) atrás de deuda por lo mismo, que me siguen robando, me siguen robando los ‘hueones’.

– ¿Cuánto te han robado en plata?

– ‘Puta’, yo creo que deben pasar los dos palos (2 millones de pesos), un poco más con la bicicleta, los artículos electrónicos y la mercadería que aparte los lectores deben saber que está todo caro en este país, todos los días suben los precios y más encima me roban las ‘hueás’.

– Nos contabas que tenían temor de quedarse porque puede ser más de uno o pueden andar armados.

– Sí, incluso hasta Carabineros me dio el consejo que no nos quedáramos porque podría ser peligroso para nosotros, y tampoco le podemos hacer mucho daño al delincuente porque podemos pasar de víctima a victimario, así me lo dijo, entonces no sé qué quieren que hagamos, igual si lo pillamos adentro, que le demos una tacita de café y los esperamos a ellos que lleguen sus dos horas más o menos, entonces es un descargo contra eso… Carabineros en verdad. Aparte que aquí en este sector yo no sé por qué la municipalidad no se encarga de poner luminarias, es oscuro… oscuro, cayendo el sol esta ‘hueá’ es una boca de lobo, entonces yo creo que se aprovechan de ese factor también que considero es importante.

– Tú eres un joven emprendedor, ¿qué edad tienes?

– Yo tengo 24 años y me cansé de trabajar para personas ajenas, quise ser mi propio jefe, mi propio emprendimiento, tengo fe todavía en esto, tengo las esperanzas puestas, mucho capital puesto, mucha vida que me ha quitado porque aquí no hay tiempo ya para carretear para ni una ‘hueá’ porque tienes que estar concentrado en esto, y más encima llegar un día con todas las ganas de trabajar y ver el forado, el desorden que te dejan aquí, la rabia, impotencia, ‘puta’, es un coctel de ‘hueás’, de mezclas, que a uno igual lo colapsan. Yo no le hecho mal a nadie, nunca y ‘puta’ está ‘hueá’ es una ramada, ni siquiera es una cosa con lujos que digamos. Yo soy una persona del pueblo, igual que el ‘hueón’ que me está entrando a robar, cómo tan ‘maricón’… cómo tan ‘maricón’ el ‘cul…’ Yo no sé, voy a aguantar un tiempo más y si la ‘hueá’ sigue así…

– ¿Vas a tener que cerrar?

– Cerrar nomás, hay que cerrar nomás, ceder ante la delincuencia de este país.

– ¿Cómo?

– Ceder ante la delincuencia no más, si ya qué voy a hacer; lo pesco y lo mato me voy en cana. Igual les doy las gracias por darme este espacio.

– ¿Te sirve para desahogarte también?

– Desahogarme y decirle a la gente que no le compre a los domésticos ‘cul…’, que no fomenten eso y que los denuncien porque estos ‘hueones’ se están cagando a nuestro mismo pueblo, ni siquiera se están cagando a los ricos, a nosotros nos están cagando, así es que denuncien, no les compren ‘hueás’.

– ¿Algo más que agregar Ignacio?

– Nada… igual disculpen mi vocabulario, un poco obsceno, pero es que las circunstancias, estoy chato, estoy cansado (se le quebra la voz un poco). Ya no duermo, me cuesta dormir, me vengo a dar vueltas para acá en la noche, así de angustiado para ver si pillo a alguien, y na’ po. Tengo a la vieja en la casa, está pa´ la ‘cagá’ por el mismo tema. Porque nos ‘cagaron’ la vida estos ‘hueones’, nos están cagando la vida y eso.