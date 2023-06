Inician investigación externa por graves denuncias en el José Agustín Gómez

Superintendencia de Educación investigará el caso:

La Superintendencia de Educación de la región de Valparaíso inició una investigación en el colegio José Agustín Gómez de San Felipe, luego que se hiciera público un video en donde el ahora suspendido Director, Sergio Cádiz, aparecía sobre un estudiante.

El hecho, sumado a otra serie de denuncias de irregularidades en el colegio, generó que la superintendencia comenzara un proceso investigativo para determinar eventuales sanciones. La información fue confirmada por el Director Biprovincial de Educación, Miguel Caro.

«Se oficia a la superintendencia de Valparaíso, ellos reciben la información de este video, obviamente ahora se tiene que hacer una investigación de parte de ellos de la situación, esperamos que todo se resuelva rápidamente», indicó Miguel Caro.

En este mismo sentido, el Director Biprovincial de Educación sostuvo que «he conversado con la sostenedora, la idea, es que ella tome las medidas pertinentes a una situación como esta, que aplique su reglamento adecuadamente, pero más allá de eso, uno no tiene facultades, es exponer que eso es lo que deben cumplir, para no exponerse a multas complejas con la superintendencia».

Asimismo, y ante la consulta de que la superintendencia abordará las denuncias de irregularidades previas a conocerse esta situación, Miguel Caro indicó que «según la sostenedora, ya estaban zanjados esos temas, las personas ya estaban fuera del establecimiento, obviamente que ahora iniciándose una investigación de parte de la Superintendencia de Educación, va a ver todo lo que tenga que investigar, y todas las medidas que haya adoptado la dirección ellos van a analizar si están apegadas a los procesos que ellos mismos declaran en sus manuales de convivencia y sus manuales internos, eso es lo que tienen que aplicar.

«Eventualmente sí, eso es todo lo que revisa la Superintendencia, que todos los protocolos se apliquen adecuadamente, siempre en resguardo de la integridad de los estudiantes», añadió el Director Biprovincial de Educación.

Respecto de eventuales plazos que se establezcan para la resolución que adopte el ente regional, Caro detalló que «los plazos los manejan ellos, ellos manejan todo el proceso administrativo. Muchas de estas situaciones son llevadas hace larga data, según comentaban los estudiantes, entonces, la investigación, creo, tampoco vaya a ser tan simple para la Superintendencia, ellos ven cómo hacen la investigación».

Finalmente, y una vez conocidos todos estos antecedentes, Miguel Caro expresó que «es muy difícil de explicar una situación así, yo no tengo un adjetivo para eso, no entiendo en qué contexto una situación así puede tener sentido, para mí no tiene ningún sentido lo que aparece en ese video, y por eso es que inmediatamente se avisa a la superintendencia para que inicie su proceso investigativo, porque no veo por dónde se pueda justificar una situación como esa, no encuentro ningún calificativo».

El centro de padres del establecimiento realizó una reunión en la sede de la Junta de Vecinos de la Villa El Carmen donde abordaron esta situación.

TESTIMONIOS

En nuestra edición de ayer dimos a conocer algunos testimonios de padres y estudiantes, quienes en forma anónima, y con mucho temor, entregaron luces sobre el problema. Al respecto, una alumna dijo que «lo único que nosotros queremos es que el director se vaya por sus malos tratos y por las cosas que siempre se han tapado, muchas de sus actitudes nosotros siempre las hemos visto como normales, porque él lo ve como ejemplo de sus clases de dramatización y muchas alumnas han sufrido el tema de que las ha tocado, les ha dicho cosas, hasta en doble sentido y uno lo ve normal. Pedimos la salida, porque nosotros ya no lo queremos tener vinculado con el colegio y nosotros vamos a continuar hasta que él se vaya, esa es la idea», sostuvo.

En tanto, una apoderada explicó la situación en la que se ha visto envuelto el establecimiento en los últimos días. «Esto comenzó el día jueves con el lamentable hecho que le pasó al tío (auxiliar), que fue golpeado por el hijo de la ‘Hermana’. Debido a esto, los niños alzaron su voz para apoyar al tío y desde ahí empezaron a destaparse muchas cosas que venían por años, que los niños no se atrevían a comentar y eso fue la gota que rebalsó el vaso.

«Malos tratos de parte del director específicamente, malos tratos dentro de la sala de clases con los niños y que ahora nos hemos ido enterando que ellos lo normalizaban, pensando que no era nada malo, pero ahora ya con el tiempo se dieron cuenta de que nada era normal; los ridiculizaba, acoso, los toqueteaba, su forma de trabajo era dramatizar una historia, relatando él su historia morbosa que dicen los niños, que eso es lo que les molesta y que ahora se dan cuenta. Estamos aquí para apoyarlos, porque solos los niños no pueden y ya hemos avanzado harto y ya no podemos dar pie atrás, porque lamentablemente si este caballero se queda, puede tomar represalias contra los niños», indicó.

Otra apoderada indicó que «era tal el abuso de autoridad de esta persona, que todo lo encontraban normal, hasta el punto de que no nos contaban, porque decían ‘es parte de la clase, es algo normal’, pero no es normal, para nosotros no es nada normal y resulta que estamos aquí en apoyo hacia ellos (…) Este señor, nosotros agradeceríamos que fuese desvinculado, porque no es sano que esté en el colegio (…) La idea es que el colegio retome su enseñanza, que haya un orden, un respeto, entonces es justo que a la brevedad sea cambiada toda la autoridad del colegio, para que esto se normalice y llegue a un buen final», cerró la desesperada mujer.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...