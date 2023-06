Terremoto en el Colegio José Agustín Gómez: piden la salida del Director

También, otro docente fue desvinculado del ‘JAG’

En el contexto de lo que fue la última protesta de estudiantes del ‘Colegio José Agustín Gómez’, quienes paralizaron las clases el pasado viernes en repudio por la agresión que sufrió uno de los históricos auxiliares del establecimiento, por parte de otro auxiliar, este miércoles se produjo otro hecho similar, en donde alumnos de enseñanza media se tomaron el segundo piso, exigiendo la salida de su director, Sergio Cádiz.

Luego del grave hecho que envolvió a los trabajadores del establecimiento, salieron a la luz diversos episodios irregulares que alumnos y apoderados condenaron, específicamente que hablan de malos tratos y prácticas inaceptables por parte de dos profesores del colegio, uno de ellos el mencionado director. La situación ha mantenido en ‘jaque’ al emblemático establecimiento, reconocido por su excelencia académica.

En este sentido, este miércoles se realizó una reunión entre el Centro de Alumnos del ‘Agustín Gómez’, el Centro de Padres y Apoderados (Cepa), ya que los estudiantes exigían la salida del profesor Charles Coronado y el director Sergio Cádiz. La resolución entregada indicó que el docente sería desvinculado de manera inmediata, mientras que el director continuaba al mando hasta finales de este año.

La medida no pudo satisfacer a los alumnos, quienes exigieron la desvinculación del director, por lo que resolvieron tomarse el segundo piso del establecimiento, lugar de las salas de enseñanza media, a modo de protesta. Padres y apoderados llegaron hasta el colegio para apoyar a los estudiantes en caso de que Carabineros tuviera que tomar alguna acción. Afortunadamente el hecho se desarrolló de manera pacífica.

Al respecto, una alumna que prefirió resguardar su identidad, comentó que «lo único que nosotros queremos es que el director se vaya por sus malos tratos y por las cosas que siempre se han tapado, muchas de sus actitudes nosotros siempre las hemos visto como normales, porque él lo ve como ejemplo de sus clases de dramatización y muchas alumnas han sufrido el tema de que las ha tocado, les ha dicho cosas, hasta en doble sentido y uno lo ve normal. Pedimos la salida, porque nosotros ya no lo queremos tener vinculado con el colegio y nosotros vamos a continuar hasta que él se vaya, esa es la idea», sostuvo.

Adoptando la misma medida y escogiendo el anonimato, una apoderada explicó la situación en la que se ha visto envuelto el establecimiento en los últimos días. «Esto comenzó el día jueves con el lamentable hecho que le pasó al tío (auxiliar), que fue golpeado por el hijo de la ‘Hermana’. Debido a esto, los niños alzaron su voz para apoyar al tío y desde ahí empezaron a destaparse muchas cosas que venían por años, que los niños no se atrevían a comentar y eso fue la gota que rebalsó el vaso.

«Malos tratos de parte del director específicamente, malos tratos dentro de la sala de clases con los niños y que ahora nos hemos ido enterando que ellos lo normalizaban, pensando que no era nada malo, pero ahora ya con el tiempo se dieron cuenta de que nada era normal; los ridiculizaba, acoso, los toqueteaba, su forma de trabajo era dramatizar una historia, relatando él su historia morbosa que dicen los niños, que eso es lo que les molesta y que ahora se dan cuenta. Estamos aquí para apoyarlos, porque solos los niños no pueden y ya hemos avanzado harto y ya no podemos dar pie atrás, porque lamentablemente si este caballero se queda, puede tomar represalias contra los niños», indicó.

Estableció que «hoy (ayer) hubo una reunión con el Centro General con profesores y alumnos, y ahí se trataron temas que los niños pedían tratarlos urgentemente y eran dos puntos; desvincular al profesor Charles Coronado, que lo hicieron de inmediato, y el otro punto era sacar al señor Cádiz como director, donde se desvinculó como profesor de Lenguaje, pero dieron aviso de que él seguía hasta fin de año como director. Los niños no quedaron de acuerdo y por eso se tomaron el colegio entre comillas, porque fue solo la (enseñanza) media y se tomó el segundo piso, donde es una protesta pacífica, pero para ellos es muy importante dar este paso. La idea de los niños es no irse del colegio y acá los mismos profesores nos pidieron que viniéramos a apoyar en caso de que llegara Carabineros a sacarlos y para cuidar la integridad de todos los niños».

Finalmente, otra apoderada quiso manifestar que «esto nos toma de improviso, aparte de que es un colegio católico y de estos sucesos nos hemos ido enterando poco a poco, porque ellos todo lo normalizaban. Era tal el abuso de autoridad de esta persona, de que todo lo encontraban normal, hasta el punto de que no nos contaban, porque decían ‘es parte de la clase, es algo normal’, pero no es normal, para nosotros no es nada normal y resulta que estamos aquí en apoyo hacia ellos, porque las asambleas que se han hecho, si bien es cierto ha sido un trabajo arduo, se agradece de parte de toda la directiva, pero hay un ánimo de que no nos sentimos apoyados. Este señor, nosotros agradeceríamos que fuese desvinculado, porque no es sano que esté en el colegio (…) La idea es que el colegio retome su enseñanza, que haya un orden, un respeto, entonces es justo que a la brevedad sea cambiada toda la autoridad del colegio, para que esto se normalice y llegue a un buen final», cerró.

DESVINCULADO MIENTRAS DURE INVESTIGACIÓN

Hasta el cierre de esta edición, se informó a Diario El Trabajo de manera extraoficial, que el director del ‘Colegio José Agustín Gómez’, Sergio Cádiz, cesa las funciones de su cargo a partir de este 01 de junio, por el periodo de tiempo que dure la investigación que se está llevando a cabo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...