Insultan a mujer de 70 años que recorre calles pidiendo dinero para nieto enfermo

Pese al mal trato que ha recibido, las humillaciones, la mujer de avanzada edad continúa pidiendo apoyo para el menor de 11 años.-

Tiene 70 años y no le da vergüenza salir a la calle a pedir dinero para ayudar a su nietecito Amaro como le dice, quien padece una enfermedad a su cabeza y debe tener recursos para cubrir gastos médicos. Se trata de María Rosario Valdivia Cortés, quizás usted la ha visto en el centro de San Felipe con su cartel y el tarro donde va a echando el dinero.

La vimos y aprovechamos de conversar con ella para saber cómo le había ido. Sin embargo nos encontramos con la sorpresa, aunque usted no lo crea, que hay gente que la ha insultado, pese a que anda con toda la documentación y el caso de Amaro lo dimos a conocer en su momento.

Al entablar la conversación nos dice su nombre y nos cuenta: «Yo ando pidiendo una cooperación voluntaria porque se le va a hacer un bingo al pequeño en el lugar Viña El Pino, sector Tabolango La Orilla, Putaendo. El evento se hará el 15 de abril desde las 15:00 horas. Necesitamos que nos den apoyo, que nos ayuden porque todo lo que yo ando haciendo, tengo todos mis papeles normalmente, no quiero que nadie me esté insultando porque hay mucho insulto para mí. No, para mí no importa, pero mi nietecito Amaro Esteban Valdivia, a él hay que apoyarlo, por favor yo les pido harto apoyo para él, para mí, que me ayuden por favor».

– ¿Quién la ha insultado?

– La gente en la calle. En Putaendo, un joven me iba a comprar y viene un joven de un colectivo que es gris, el único gris que hay en Putaendo, en la Plaza, y le dice «no le ‘comprís’», le echó los garabatos: «No le ‘comprís’ porque anda ‘weando’, anda pidiendo plata al ‘peo’ y ‘estai’ gastando plata tú, no le ‘comprí’». Y me las echó. Son insultos para mí, para mí no importa, pero es para mi nietecito, todos tenemos hijos, nadie está a salvo de lo que le puede pasar al hijo. Mi hijo (nieto) estaba bien y de repente, de un golpe que se dio en su cabecita, fue a Santiago y Estados Unidos, los gastos del niño son muy caros, muy caros, y no se termina con esto. Ayer (martes) me insultaron también, que todos los días salía, que esto, que esto otro, el año pasado que andaba. Esto no importa, las veces que yo pueda salir a la calle, voy a salir, no importa, a mí no me da vergüenza, pero lo hago por mi nietecito. Nadie piensa que la operación de la cabecita que el niño tiene, son muchos los gastos, muchos, y nadie entiende esto que yo ando haciendo lo hago por el niño, la vergüenza no importa, no me da vergüenza, no importa que me insulten, pero cada persona que a mí me insulta, de arriba se pagará.

– ¿Cómo le ha ido, la gente le coopera?

– La gente me coopera, gracias a Dios. Acá en el centro los comerciantes me han dado cooperaciones para tener la opción de tener el bingo. El domingo fui a la feria, este joven me aportó ahora (lo dice por un comerciante). El domingo todos me aportaron en la feria y de ahí me mandó un primo, Marco, me manda allá a un partido de fútbol, fui y muchos me cooperaron, muchos, muchos me cooperaron ahí en una cancha de fútbol, y ahora espero que me vaya bien en estos días que me quedan. Ayer no salí, espero que me vaya bien, que alguien me coopere.

– Cuéntele a la gente qué padece su nieto Amaro.

– Él tiene 11 añitos y padece de una enfermedad que se llama Lipofuscinocis Ceroida Neuronal, y actualmente se deben cubrir gastos médicos y todo lo que es ir a Santiago; son tres veces por semana, a él le tienen que hacer nuevamente, abrirle, hacerle introducción en su cabecita para que él pueda estar unos años más con nosotros.

– Tiempo atrás ustedes le hicieron un beneficio porque él es hijo de Lupita.

– Él es hijo de Lupita del Rosario Valdivia.

– ¿Sobrina del conocido y querido ‘fotógrafo vacuna’?

– Sobrina de Roberto Valdivia que es el ‘fotógrafo vacuna’, que él saca fotos y todo.

– ¿Va a haber una show con artistas invitados también?

– Va a haber un show el día sábado 15 de abril a las 15:00 horas, en Tabolango Viña El Pino.

– ¿Quiénes van a ir?

– Va a ir la Verónica Núñez, tributo a Miriam Hernández; Lucero Fernández, La Gran Agrupación Simplemente Pasión, Jeannette Rivera Tributo a Ana Gabriel, ameniza DJ Carlos Garcovich y muchos más que nos van a ayudar para tener harto apoyo, ayuda, porque vamos a hacer completos, papitas fritas.

– ¿Qué edad tiene usted?

– Setenta años.

– Anda aquí en la calle pidiendo plata para su nieto.

– Sí, tengo 70 años y los 70 años no me acojo. Yo le pido a Dios todos los días apoyo para mi nietecito y salir adelante. Con los 70 años que tengo no me da vergüenza de salir a ninguna parte, si hay que luchar por mi nieto, yo lucho porque es de mi familia.

El valor del cartón del bingo es de 2.000 pesos. Cualquier información consultar al celular +56 9 7156 9940.