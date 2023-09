Invidente lidera comité y consigue pavimentar su pasaje junto a vecinos

Villa El Canelo I Etapa:

La presidente del Comité de Pavimentación ‘Pedro Herrera’, Nubia Solar, conversó con nuestro medio para destacar la pavimentación de su pasaje, pero también dar a conocer a la opinión pública que una persona ciega como ella puede liderar una agrupación y poder conseguir cosas como en este caso fue el pavimento para el pasaje.

– Señora Nubia, sabemos que no puede ver, pero le contamos que está muy lindo aquí.

– Sí, así dicen mis vecinos, que quedó muy lindo. Todavía falta terminar las obras obviamente y los detalles pequeños, que en eso están trabajando en este minuto; se dejó de trabajar unos días por la lluvia. Todavía está cerrado, se puede transitar por la calle, pero dicen que está quedando muy lindo; o sea, esto era un barrial, hoyos, era un caos, y para mí me costaba mucho y para mi vecina que está por acá, porque ella tiene problemas igual un poco de visión. Entonces nos costaba mucho. De repente caíamos a un hoyo; o sea, no hoyos profundos, pero que no podíamos evitar fácilmente con el bastón; los vehículos topaban en la parte de abajo, que era complicado para ellos, y bueno, gracias a Dios nos salió este proyecto, estamos muy contentos por eso y decirles también a la gente que nosotros, que no tenemos visión, una dificultad física, también podemos lograrlo, que estamos vigentes, que no una ceguera nos va a paralizar y nos vamos a quedar en la casa como un gomero. Se ha trabajado bastante, se ha salido, hay que ir al Serviu, a la municipalidad, a muchas reuniones para lograr lo que estamos haciendo ahora, que si Dios quiere antes del 18 de septiembre ya vamos a tener todo esto expedito y va a ser maravilloso; o sea, yo muy contenta por terminar esta obra y entregársela a mis vecinos.

– Importante destacar porque usted es una persona ciega que está a cargo de un comité, que podría quedarse en casa, pero como dice usted, se movió junto a los vecinos y están en esta tremenda obra que está bonita.

– Sí, yo cuando empecé a hacer este trámite hablé con algunos vecinos y todos upa, sí vamos; en el camino yo me quedé ciega, pero sí les dije que iba a sacar esta obra adelante y la iba a entregar. Bueno, después Dios dirá. Sí hay que caminar mucho, ir a las reuniones, al Serviu, municipalidad, hay que sacar documentos, obviamente todos los vecinos pusieron de du parte, la directiva estuvo ahí ap01oyándome mucho y aquí estamos terminando nuestra obra.

Mientras tanto la vecina Angela Núñez nos dijo que estaba muy orgullosa porque «es un cambio total, vivimos por lo menos unos 15 años con el camino horrible por la calle, los hoyos como decía ‘Panchita’, horrible, pero ahora estamos en la etapa final con todo hermoso».

– Lo lamentable que ‘Panchita’, por su ceguera, no puede ver la obra, pero ya se dará cuenta al caminar.

– Claro, que no va a meterse a hoyos, no se va a caer. Yo también parte de visión y conforme con todo el sacrificio que ha tenido que hacer ella, excelente.

En el pasaje son 27 vecinos que van a disfrutar del buen estado del pavimento.

