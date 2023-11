Joven pide apoyo para construir mediagua y traer a su familia del sur

¡Ayuda por favor!:

Fue a hacer un ‘pololito’ y sufrió grave accidente en su pierna derecha que lo ha mantenido cinco años con sus capacidades disminuidas, siendo sometido a cuatro de seis operaciones hasta el momento.-

Dicen por ahí que el sueño de toda persona es tener su casa propia, un techo donde dormir, pero no ha sido fácil para Héctor Andrés Daque Lazcano, un hombre de 37 años de edad que una vez, por ir hacer un ‘pololito’, sufrió un accidente que hoy lo tiene imposibilitado de moverse con facilidad, ya que tuvo una lesión muy comprometedora en su pierna derecha. Le han hecho varias operaciones y todavía le quedan dos como mínimo.

Actualmente vive con una pensión de 200 mil pesos, otorgada por el gobierno, con la cual debe ayudar a su familia; es sólo una pieza donde poder traer a su pareja con sus hijos y uno en camino, a vivir en el sector de Algarrobal, aprovechando que su madre le cedió un terreno.

Para ello está pidiendo ayuda a la comunidad o algún empresario que le pueda cooperar con materiales de construcción.

Así se desprende de la conversación con nuestro medio, luego de contactarlo tras conocer de su drama a través de una página en Facebook: ‘Verduras Legumbres’.

– Cuéntanos el drama que estás viviendo.

– Yo estoy viviendo de allegado aquí con mi mamá y comparto una pieza con mi hermano, ella me cedió un pedazo de terreno para armarme mi mediagüita, y yo con el problema que tengo a la rodilla y la cadera no puedo trabajar. Aquí estamos todos, mi mamá también tiene problemas y su pareja en los brazos.

– ¿Tú eres casado, soltero, tienes hijos?

– Yo tengo una pareja, pero está en el sur y no tengo acá como tenerla.

– ¿Tienes hijos?

– Ella sí y por el momento no están conmigo, porque no tenía donde tenerlos en algo estable.

– Quieres construir una mediagua, pero te falta lo principal que son los materiales.

– Claro, los materiales es lo principal que no tengo. Tengo maderita allá arriba, pero no está en buen estado como para construirme. Yo de a poquito estoy picando, emparejando, picar algo porque la pierna no me da, sufro mucho de la rodilla.

– ¿Qué te pasó?

– Me quebré la rótula. Me quebré la pierna de la rodilla hacia abajo, tengo poca movilidad y me quedan dos operaciones más, ya he tenido cuatro.

– ¿Cómo se te produjo esa lesión, trabajando, haciendo deporte?

– Fui una vez a hacer un ‘pololito’ al Algarrobal y por hacerlo muy tarde, una señora se adueñó de un callejón y le puso portón y todos tuvimos que saltarlo. Mi padrastro lo saltó bien, mi abuelo QEPD y al último lo salté yo y caí mal y me rompí la pierna. Para ir a ganarme unas monedas extras para tener pa´ la casita… me pasó lo que me pasó, el accidente grande. Estuve 8 meses en el hospital, después 8 más en recuperación, 6 más para poder caminar-

– ¿Qué materiales necesitas?

– Planchas, palos para poner el techo. En el fondo todo lo que necesita una mediagua. Porque lo poquito y nada que me da el gobierno no me alcanza para ayudar para la casita con sus monedas y para comprarme los remedios que me dan receta.

– ¿Tienes una pensión del gobierno?

– Sí, recibo una pensión del gobierno de 200 (mil pesos).

– ¿Eso en qué lo gastas?

– Aquí en la casa, le ayudo a mi mamá que no puede trabajar. Igual aquí somos varios… somos 5.

– ¿Cuál es de la idea de poder construir esa mediagua?

– Quiero traerme a la familia. Para traerme a mi mujer con los niños.

– ¿Cuántos niños son?

– Son tres y uno que viene en camino. Somos 6 personas en total.

– ¿Dónde te puede cooperar la gente o empresario que va a leer nuestra nota?

– A mi teléfono 9 3684 6141.

– ¿Te gustaría tener tu casita?

– Sí, me gustaría tener algo estable, no hay como tener lo de uno.

– Pídele a la gente a través de Diario El Trabajo que te pueda cooperar.

– Yo le pido el favor a la gente, si me puede ayudar a poder formar mi casita para traerme a la familia. Así como estoy me cuesta realmente para poder formar un techito.

– ¿Qué edad tienes tú?

– Yo tengo 37 años y llevo 5 años con la pierna así.

– ¿Cuándo fue este accidente?

– Como 5 años atrás más o menos, y he tenido cualquier operación en la pierna.

– ¿Mucha rabia, pena?

– Sí, impotencia, dolor al tener la familia por allá y no cerca, verla sólo por el teléfono nomás, igual es doloroso al tenerla lejitos de uno y no al lado de uno, realmente quiero tener a la familia.

– ¿Alguna cuenta Rut?

– Sí, sí tengo, es 16.990.565-7 a nombre de Héctor Andrés Daque Lazcano.

