Juan Molina, catemino de 29 años, aspira a ser el próximo ‘Mister Chile’

Hace un año y medio aproximadamente, Juan Molina, de 29 años de edad, decidió comenzar a trabajar su cuerpo de manera exhaustiva, en la búsqueda de una satisfacción, un bienestar personal y sentirse más seguro de sí mismo. Esa decisión lo tiene hoy en día participando en el concurso de belleza para hombres más importante del país, el ‘Mister Chile’.

Molina es técnico en operaciones mineras de profesión, está terminando su diplomado en la misma carrera y además se dedica a la compra y distribución de carbón. En estos momentos participa del ‘Mister Chile’ por la invitación del propio productor del certamen, luego de contactarlo a través de sus redes sociales. Pero, para que esa invitación llegara, antes tuvo que trabajar atléticamente su cuerpo.

«Es algo propio, es para el bienestar mío, para desestresarme, para el día de mañana sentirme más seguro de mí mismo, no es de alguna manera para caerle en gracia al resto, es algo mío, algo personal (…) Desde que quise tener un cambio rotundo en el tema de la masa muscular, fue hace un año y medio. Yo me lo propuse, dije ‘ya, voy a empezar una dieta, voy a empezar a entrenar más, voy a interiorizarme mucho más en el tema de la musculación y vamos a ver si hay verdaderos cambios’ y realmente los hubieron..

«Un día normal de trabajo me llega un mensaje extenso desde el ‘Mister Chile’ al Instagram y me pedían requisitos como edad, etc., para poder asistir a un casting (…) Él me dice que yo podía ir al casting, que lo pensara, que tenía cualidades para poder asistir. Lo conversé con mi familia y me dijeron que es una buena oportunidad, que no perdía nada con ir, es una buena experiencia que te va a nutrir para el resto de la vida», explica el catemino.

El casting se realizó el pasado 14 de octubre y de 40 participantes, Juan Molina logró ingresar en el selecto grupo de 25 aspirantes a la corona, en donde además, el certamen será emitido en formato ‘Docureality’ por Youtube. En este sentido, el catemino tiene todas las pretensiones de meterse entre los finalistas que se conocerán en marzo del próximo año.

Con respecto a su experiencia, comenta que «yo pensé que iban a ser tres o cuatro personas que me iban a estar evaluando y no; veo un foco por este lado, un foco por el otro, una cámara allá, una cámara acá y veo 14 ó 15 personas, si es que no más, en una media luna esperando que yo me presentara (…) Un jurado me pregunta por qué yo debería ser el próximo Mister Chile y le dije que ‘yo tenía las ganas, la actitud y creo que también con los atributos del propio jurado, si me los pudieran inculcar a mí, yo podría ser un buen representante de Chile en el extranjero’. Les gustó mucho esa respuesta», comentó.

Para el operador de minas, su participación en el certamen ha sido una gran experiencia y a través de Diario El Trabajo pretende captar el apoyo de todo el Valle del Aconcagua, sobre todo para su red social Instagram (@juansebastianfit), debido a que representa a Catemu, provincia de San Felipe, y es el único participante de la Quinta Región.

«El tema del apoyo en redes sociales es muy importante, que la gente de acá del valle sepa que estoy participando en el ‘Mister Chile’, porque yo necesito el apoyo de acá de la zona, porque yo estoy seguro y convencido que el día de mañana va a haber una actividad, una prueba, en el que, el que tenga menos apoyo en redes sociales se va (…) Todo el apoyo del valle, del sector y ojala que nos vaya bien», añadió.

Finalmente, el catemino Juan Molina valora la oportunidad que está teniendo hoy en día y envía un mensaje a todos los aconcagüinos que quieran seguir los mismos pasos.

«El mensaje que yo les entrego es que se atrevan, que se empoderen de sí mismos, que tengan su autoestima alta, que se quieran, sepan saber salir adelante si es que les gusta la moda, si es que les gusta todo esto del certamen de belleza que prueben suerte, que golpeen puertas, que hay miles de castings, hay miles de certámenes de belleza, que si necesitan alguna ayuda en el tema físico, no duden en contactarme porque me encanta entrenar gente y que nada en esta vida es imposible», finalizó

Maximiliano Navarro B