«Las familias estamos cansadas que se burlen de nosotros y nuestro dolor»

Caroline Carvacho, viuda del Cabo Montoya:

Este día miércoles familiares de las 38 personas fallecidas en el accidente aéreo del Hércules C-130 se reunieron con el Ministro de Defensa, Baldo Prokurica, para manifestarle su molestia por el resultado del sumario hecho por la Fuerza Aérea de Chile, donde no se determina ninguna responsabilidad, menos una causa del siniestro ocurrido el día 09 de diciembre de 2020 en el Mar de Drake.

Las familias dicen que están cansadas que se burlen de ellos, de su dolor.

Caroline Carvacho, viudad del cabo Luis Montoya, dijo a nuestro medio que no es posible que la FACH «en manos de sus altos mandos, porque aquí son sus altos mandos que tienen la responsabilidad y que dirigen la institución, no sean capaces de poder entregar una información fehaciente con respecto a lo que pasó. Eso de verdad como familia no lo aceptamos y por lo mismo nosotros nos presentamos el día martes en el Ministerio de Defensa, exigiendo una reunión urgente con el ministro, y esta reunión se llevó a efecto este día miércoles a las cuatro y media de la tarde. El ministro nos recibió y se comprometió, que era una de las peticiones que nosotros estamos realizando, es que la Fuerza Aérea nos convoque a una reunión y explique a todas las familias de la tragedia, cuáles fueron las diligencias que ellos realizaron en términos de lo que se analizó para poder concluir en lo que ellos están manifestando ahí. Porque como ustedes bien saben, hace poco salió un reportaje en Chilevisión donde dan cuenta de algunos audios que están en la carpeta investigativa, y esos también están en archivos del COA que tiene que ver con la Fuerza Aérea donde sale toda la negligencia. Entonces cómo pueden explicar que no hay causa», dice.

Critica que la FACH se excuse en los pocos elementos encontrados «pero esos elementos encontrados son pocos por la tardía que tuvieron en realizar la búsqueda, en la operación, ellos no quisieron encontrar nada y no es justificación porque hay otros términos que tienen que ver desde el mantenimiento, desde los reportes que se hicieron que esa aeronave no estaba en condiciones de vuelo. Ahora es fácil echarle la culpa a que no se encontró más y aquí también tiene responsabilidad el gobierno, porque tampoco quisieron invertir en la tecnología que nosotros muchas veces suplicamos para poder meterse en ese mar, ayuda internacional que tenía que ver con medios tecnológicos acordes para poder llegar a las profundidades del Mar de Drake. De verdad como familias estamos cansados que se burlen de nosotros, que se burlen de nuestro dolor, y por eso ayer (miércoles) las familias nos presentamos ahí manifestándonos para poder alcanzar y obtener esta reunión urgente con los altos mandos de la Fuerza Aérea de Chile», sostuvo.

– ¿Qué le dijeron sobre esa petición?

– El ministro se comprometió en gestionarlo que nos recibieran, pero estamos a la espera de la fecha.

– Lo otro que ustedes lamentaban, era que no iban a poder perseguir judicialmente a los altos mandos que se acogieron a retiro porque en su momento el Ministro Espina les dijo que eso no iba a suceder, para seguir con la persecución de responsabilidades.

– Claro, lo que pasa es que el 28 de enero del 2020 al ministro Espina también nosotros le exigimos que tuviera una reunión con las familias. Se presentó en Cerrillos y en esa reunión él se comprometió, porque las familias se lo pidieron, a que los altos mandos que estaban relacionados con el tema del accidente no se acogieran a retiro, porque es una práctica que realiza la institución, la hizo con el Caza 212 y la ha hecho en otras circunstancias cuando han tenido un tema de estas características, y él se comprometió que no se iba a ir nadie hasta que esto no estuviera resuelto, sin embargo en el año 2020 todos los altos mandos que estaban relacionados con el accidente, se acogieron a retiro y el gobierno autorizó el retiro de ellos, entonces es una vergüenza para el país y es una burla para las familias y sobre todo para su propia gente que murió en ese accidente. Porque eso hace que desde lo administrativo ellos no puedan ser sancionados, ellos se van a sus casas, se retiran con sus uniformes, sus distinciones, su reconocimiento, pero a nuestros familiares la institución, por su mala práctica, los despojó de sus uniformes y de sus vidas. No es posible que los altos mandos se hayan ido en esas condiciones.

Reitera que las familias están muy unidas y que la causa penal continúa.