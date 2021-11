Le robaron su auto y ahora le piden dinero por Facebook para devolverlo

Delincuente le exige cada vez más, pero no lo devuelve:

Vecinos denuncian ola de robos de automóviles en el sector debido a que los trabajos que se realizan en el sector les impiden ingresar los vehículos a sus casas.

Una ola de robos de automóviles es la que están señalando vecinos de El Señorial y todo el sector de Avenida Michimalongo, pues al no poder ingresar sus autos a sus hogares, deben dejarlos en la intemperie, situación que facilita la sustracción de los mismos por parte de los delincuentes.

Así nos lo hizo saber don Nelson Guzmán: «En mi caso sufrí el robo de mi Toyota Yaris, desde Avenida Michimalongo, a eso de las tres de la mañana. Ahora viendo las publicaciones que hicimos en Facebook, un delincuente se contacta conmigo y me muestra fotos efectivas de mi vehículo y me extorsiona pidiendo dinero a cambio. También me he enterado que a otros vecinos del sector también les está pasando lo mismo», comentó el afectado.

Según nos comentó don Nelson, su esposa se puso nerviosa cuando uno de los delincuentes les contactó por Facebook, les mostró fotos del vehículo y les exigió transferencias de dinero, a lo que ella accedió depositando $100.000 a una cuenta bancaria. Una vez hecha la transacción siguieron pidiendo más. En horas de la tarde de este domingo la denuncia por estafa fue interpuesta en Carabineros de San Felipe, se espera que en pocas horas se pueda dar con el paradero del auto sustraído. Quienes tengan información del paradero del auto, pueden llamar al +56974677881.

Roberto González Short