‘Liceo Industrial’ asegura que aplican protocolos por peleas en el establecimiento

En relación a las graves denuncias de una apoderada del Liceo Industrial ‘Guillermo Richard Cuevas’, respecto de peleas de estudiantes al interior del establecimiento, las amenazas que habría recibido su hijo y de la presunta existencia de armas blancas al interior del liceo, desde Convivencia Escolar de la escuela aseguraron que el protocolo interno se activa debidamente ante estas situaciones.

A raíz de los videos e imágenes que muestran como los alumnos ocupan salas y pasillos para agredirse físicamente, incluso en presencia de profesores, el establecimiento dice que debido a la nueva regulación de los protocolos que rigen hace unos años, el liceo está encargado de apoyar a todos los alumnos involucrados en estas situaciones, vale decir agresor y víctima.

En este sentido, señalan que se activa un proceso de investigación de los hechos y de apoyo a ambas partes, con el objetivo de desnaturalizar las conductas violentas y que el conflicto entre estudiantes pueda ser resuelto. A su vez, aseguran que no tienen registros de armas blancas o de fuego al interior del establecimiento educativo, aunque si llegase a pasar, es correcto aplicar el proceso de ‘Aula Segura’.

Otro punto que informaron de Convivencia Escolar, fue la importancia de los apoderados en cuanto a su colaboración con el proceso ante estas situaciones, en donde ante cualquier situación que les parezca irregular, informen a los canales del liceo y así comenzar una investigación.

Al respecto de esta situación y de la filtración de videos en donde se ven claramente los ‘combates’ de los alumnos, la encargada de Convivencia Escolar, Patricia Cartes, explicó que «la violencia escolar hoy en día es un tema, pero no tan solo en la ‘Escuela Industrial’, sino que también en un contexto nacional, donde todos los establecimientos están viviendo distintas situaciones de violencia y de relación entre los estudiantes, porque no tienen habilidades sociales, donde no hay regulación, porque los índices de salud mental han aumentado muchísimo, sobretodo post pandemia, que yo creo que sin duda marcó un precedente en la educación a nivel nacional. Estas situaciones siempre han ocurrido en todo tipo de contextos, con la diferencia de que ahora como tenemos el celular a la mano se pueden viralizar con mayor difusión y al alcance de todos, incluyendo apoderados, profesores y estudiantes».

Respecto de la gravedad que tienen estos hechos y el reglamento que se debe seguir, indicó que «han sido situaciones menores que han ocurrido acá al interior, pero que sí se han viralizado muchísimo y marca mucho más precedente, porque es dentro de ‘Escuela industrial’ y respecto a eso, se han tomado las acciones con los casos que ha correspondido, desde Dirección se ha dado la pertinencia, se ha dado importancia con los estudiantes.

«Hoy en día la ley es súper clara en mencionar de que estamos en un contexto educativo y que tenemos que educar o socio-educar a ambas partes; al agresor, de que él pueda desnaturalizar esas conductas violentas, donde la ley nos dice que así tiene que ser y a la víctima darle el apoyo que requiere, que incluye proceso de mediación y apoyar de que ese conflicto se pueda cesar entre ambos, más que una medida punitiva inmediata, que también conlleva eso.

«Se ha modificado el debido proceso, los protocolos de hace cinco años se han modificado también, donde tienen que ser mucho más específicos y de apoyo hacia ambos y es ahí, que el Departamento de Convivencia Escolar contiene un equipo interdisciplinario para apoyar en distintas áreas a estos jóvenes, y desde Dirección y desde Inspectoría, poder tomar las medidas más punitivas, que son las disciplinarias y son las que siempre se han mantenido en los establecimientos educacionales, pero hoy en día el proceso parte de lo socioeducativo, de investigar y después viene la parte punitiva», sostuvo.

En relación a los hechos registrados en los videos y el llamado a la tranquilidad para los apoderados, Cartes estableció que «esa situación ocurrió aproximadamente la tercera semana de mayo y ahí nosotros activamos el protocolo, activamos el debido proceso y por supuesto se tomaron las medidas punitivas correspondientes. Ambos estudiantes continúan siendo estudiantes de nosotros, pero ya con un seguimiento y con una atención mucho más sistemática a ellos, para que no incurran en estas situaciones. En el otro video, en el cual aparece otro estudiante de Cuarto Medio con uno de Segundo Medio, ahí nosotros colocamos a disposición de Fiscalía estos antecedentes y aplicamos las medidas punitivas que también corresponden. Se han tomado medidas referentes a esos casos, sí, se han tomado medidas y se ha aplicado un debido proceso, y la escuela ha respondido frente a esas situaciones.

«Que los apoderados se acerquen a avisar ciertas situaciones que estén ocurriendo, porque nosotros acá como funcionarios hay muchas cosas que no podemos saber que ocurren y cómo vamos a actuar si no tenemos la fuente fidedigna, si no tenemos la información directa. Lo primero que le podría decir a los apoderados, es que, si creyeron en este proyecto educativo, que a cualquier circunstancia que ocurra, se acerquen a la persona pertinente e informen, para que nosotros como colegio podamos actuar. Mencionar que la ‘Escuela Industrial’ no ha cambiado, que seguimos con los mismos docentes, seguimos con el mismo sistema educativo, seguimos comprometidos con la educación (…) Seguimos manteniéndonos con el mismo prestigio y como dato, de la generación del año pasado, de 280 estudiantes, el 50 por ciento de nuestros jóvenes ingresaron a la educación superior».

Finalmente, en relación a la existencia de armas blancas o de fuego al interior del liceo y el proceso que se debe seguir en caso de una situación igual, dijo que «no (no ha ocurrido), sí han ocupado armas a balines, que es lo más grave que nosotros hemos evidenciado y no es un arma blanca, pero que sí puede dañar al otro, y frente a eso también se han tomado las medidas y se han colocado. Se aplica Aula Segura, que es un proceso que también se tiene que hacer un proceso anterior, para desvincular al joven del establecimiento, pero eso siempre se hace o se activa, cuando hay una acción por parte de un joven que dañe gravemente la convivencia escolar, una amenaza con un arma blanca, una amenaza con arma de fuego, pero no una pelea dentro de una sala de clases», cerró.

