Llaman a manifestarse con globos negros en protesta contra la delincuencia

Presidente de la Cámara de Comercio:

El presidente de la Cámara de Comercio de San Felipe, Hernán Gajardo, está haciendo un llamado a todos los comerciantes de la ciudad a manifestarse colocando globos negros afuera de sus locales, en señal de protesta y para demostrar su molestia contra los delincuentes, demostrando de esta manera que el comercio no se va a quedar con las manos cruzadas.

Indica que ellos como gremio del comercio están dispuestos a dar la pelea contra el demonio que representa la delincuencia, «sobretodo este presidente, es por eso que hago el llamado a todos los comerciantes del centro, de las periferias, de las poblaciones, a todos los comerciantes de San Felipe y quienes ejercemos esta noble tarea de poder abastecer y satisfacer necesidades a las comunas, a la sociedad en que vivimos, a manifestarse, a colocar globos negros afuera de sus comercios para que no solamente le demostremos a la ciudadanía, a las autoridades, a Carabineros, nuestras intenciones, sino que también le demostremos con hechos a los mismos malditos delincuentes que están allá afuera y que no nos dejan vivir tranquilos, que el comercio no se va a quedar con las manos cruzadas y que a nosotros sí nos duele, pero como nos duele y hemos sido capaces de pasar infinidades de tormentas, nos vamos a poder parar y hacerle pelea, es por eso que le hago el llamado a todos los comerciantes a manifestarse de forma pacífica, tranquila, con globos negros, algo visual. Nosotros no vamos a interrumpir calles, no vamos a agredir a nadie, simplemente una manifestación absolutamente tranquila, pero con todo el sentimiento que lleva por detrás», señala.

Reconoce que como presidente está cansado de andar «visitando colegas que le roban, asaltan, que no pueden ejercer sus labores de forma tranquila, y entiendo como lo dijo el General de Carabineros, ‘estoy cansado de ir a funerales de Carabineros’. La verdad yo estoy convencido de que la delincuencia que estamos viviendo hoy en día, es lo que nosotros mismos pedimos, jugar con demonios es esto y la violencia es un demonio, y en algún momento la vanagloriamos y la colocamos como heroica. Hoy día estamos sufriendo las consecuencias y somos nosotros mismos quienes debemos empezar a tomar el camino correcto, hoy día se deben hacer cartas en el asunto como dijo alguien por ahí, se debe empezar a usar el látigo, no podemos ya quedarnos en mesas de diálogo, hay que darse en acción y esas acciones no solamente tienen que venir de las autoridades que son quienes nosotros le delegamos el poder para actuar, sino que también debe venir de nosotros mismos, de la sociedad, porque hay que recordar que el poder radica en la nación, en cada uno de nosotros», dice.

Admite que puede ser que no todos los comerciantes puedan escuchar este llamado, pero a quienes se enteren, lo difundan; «porque necesitamos como gremio unirnos y hacerle saber a los delincuentes lo fuerte que somos en conjunto», dice.

Sobre el inicio de esta campaña de colocar globos negros, señala el presidente que ideal sería a partir de ahora; «entendiendo que en poca horas más van a sepultar a esta carabinera cobardemente muerta por la delincuencia. Una madre, hija, me trato de poner en su lugar, pero es tan doloroso que no puede imaginarse, pero es por eso que la delincuencia no va a esperar, entonces la verdad nosotros colegas comerciantes, te estoy hablando a ti, deja el sofá, sal de atrás del mostrador y manifiéstate, haz la pelea por lo que es tuyo, con lo que defiendes y mantienes a tu familia. El sustento de tu familia, por favor defiéndelo, hazlo tuyo y esta es una clara evidencia de que debemos actuar», concluye.