Lleva años esperando lo llamen para operar rodilla afectada de artrosis

Hombre vive de la caridad de conductores:

Pedro Pérez Osega es un hombre de 61 años de edad que se gana la vida a la salida del Open Plaza ubicado en avenida O´Higgins, donde apela a la buena voluntad de los conductores que deseen dejarle una moneda cuando les avisa si viene o no un vehículo para que puedan salir sin ninguna complicación del estacionamiento.

Cuando pasamos por el lugar y conversamos con él, nos llamó poderosamente la atención lo doblada que está su pierna derecha. Nos hizo recordar esa imagen de arquero y campeón de América, Daniel Morón. Por eso quisimos saber cuál era el motivo de esto, a lo que nos comentó que lleva años esperando para que lo puedan operar e instalarle una prótesis en su rótula, porque le descubrieron artrosis luego de una radiografía. También nos dijo sobre el problema que enfrenta cada vez que debe ir al baño a hacer sus necesidades.

Respecto a esta condición en su pierna, dijo que «literalmente esto es prótesis, me sacaron radiografías; artrosis en la rodilla, artrosis en la cadera y estoy esperando que me llame la doctora y todavía no me llama».

– ¿Hace cuánto tiempo?

– Tenía que verme en octubre de 2021; o sea, dos años, casi tres porque yo empecé el 2020, ya había llegado al 2021, y aquí estoy esperando y cada día se me destroza más. Aquí estoy trabajando por mantenerme, no puedo subir escaleras, no puedo hacer peso… no puedo hacer nada. Si me siento al baño, tengo que apoyarme de algo para poder pararme, no puedo sentarme, me está jodiendo las nalgas, aquí tengo un dolor.

– ¿Nadie te ha llamado?

– Nadie, no soy jubilado, no, nada.

– ¿Qué te parece todo esto?

– Que es injusto porque aquí lo tienen a uno esperando. Jubilan a otras personas porque pucha son hiperquinéticos, y una persona que está como inválido no le hacen ni una cosa para él, ahí lo tienen, ¿por qué?, porque es una persona indigente.

– ¿Qué tienen que hacerte?

– Poner prótesis en la rótula. Porque resulta que tienen que sacar la rótula, no sé cómo tienen que hacerlo, pero se pone una rótula para que la rodilla quede derecha.

– ¿No puedes ni ir al baño?

– No, si de repente te duele, te duele, pero te lo ‘aguantai’.

– ¿Qué pasa en el invierno con el frío?

– Naaa, en el invierno te cag… de frío, con el calor también te duele, si igual lo mismo ¿Qué le vas a hacer? Aquí tienes que esperar nomás, como los vivos.

– Pero ahora dicen que están apurando las listas de esperas.

– Ya, ¿y? ¿Cuál es? Aquí estoy esperando, ni una notificación, nada… nada.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...