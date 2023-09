Llorando despiden a querido guardia de seguridad fallecido el martes

Entre lágrimas, aplausos y globos blancos fue despedido Mario Daque Lazcano, guardia de la Caja Los Héroes de San Felipe, quizás el más querido en su rubro. Una persona muy apreciada por todos quienes lo veían en su trabajo.

Su funeral se realizó ayer a eso de las 14:30 horas, cuando el cortejo salió de la sede ubicada en Sargento Aldea, realizando un recorrido por distintas calles como Salinas, Merced, para doblar en calle Coimas y al llegar a Santo Domingo, su último lugar de trabajo, detenerse por algunos minutos y recibir el cariño de compañeras de trabajo, comerciantes, pensionados, quienes con lágrimas en los ojos despedían así a Don Mario, una persona muy querida, respetuosa, siempre muy amable con todas las personas que fueran a la caja a realizar algún trámite.

Conversamos con el encargado de la sucursal en San Felipe, Daniel Rodríguez, quien nos dijo que don Mario era un funcionario muy querido por toda la comunidad y que los aplausos eran algo que se merecía por el cariño de la gente.

– A usted también lo vemos emocionado.

-Sí. Para toda la gente y principalmente los compañeros de trabajo y la gente que nos venía a visitar todos los días, los meses, principalmente sus pensiones, él era una persona muy cariñosa, muy cercana a la gente, entonces, bueno, se va a extrañar.

– ¿Cómo se enteraron de la noticia?

– La familia nos contó en la mañana que había tenido un infarto y después todo lo que pasó, su fallecimiento.

– Muy responsable, respetuoso, nos decían también.

– Muy respetuoso, sí, una persona muy responsable y cariñosa (se emociona).

LO CONOCIA DESDE EL SERVIPAG

«Vine porque lo conocía desde el Servipag (calle Prat, era un vecino conocido por todos, muy buena persona con los abuelitos, se emocionan porque es una persona querida por todos, ayudaba a la gente, a los abuelitos les decía todas las cosas, «pase aquí señora», «guarde su platita», siempre fue así igual que con uno cuando venía a cobrar al Servipag, también era lo mismo», dice emocionado Koke.

HABLA UNA PENSIONADA

«Muy amable, cordial, a mí me afectó mucho ayer (martes) cuando supe, y ahora me vine a pagar y me hizo muy mal no encontrarlo. Él era muy conocido acá en San Felipe, todo el mundo lo quería, muy respetuoso.

Desde Diario El Trabajo expresamos nuestras sinceras condolencias a su familia.

