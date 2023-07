Madre de conocida árbitra sanfelipeña destaca su perseverancia y responsabilidad

Belén Carvajal sigue haciendo historia en el referato chileno:

Fue la juez principal de Francia-Jamaica este domingo en la Copa Mundial Femenina 2023.-

En plena disputa de la Copa Mundial Femenina 2023, evento deportivo que comenzó este pasado 20 de julio y que terminará el próximo 20 de agosto, y en donde la árbitra sanfelipeña, María Belén Carvajal Peña, sigue haciendo historia en este deporte al formar parte de la terna referil de Chile. En este sentido, su madre, Bernarda Peña, destaca la perseverancia de su hija.

Mientras aún se disputa la fase de grupos del evento de fútbol femenino más grande del mundo, el cual se disputa en Australia-Nueva Zelanda y en el que lamentablemente la Selección Chilena no pudo clasificar, de igual manera tiene representantes de nuestro país, ya que la sanfelipeña no solo estuvo como cuarta árbitra de uno de los primeros partidos, Australia – República de Irlanda, sino que este domingo fue la juez principal del partido que disputaron Francia y Jamaica.

Mientras Carvajal Peña sigue sumando experiencias y torneos de calidad, donde ya figuran la Copa Mundial Femenina 2019, ser la primera mujer en arbitrar la Primera División de Chile, una Copa América y una final de Copa Libertadores Femenina, su madre destaca la perseverancia y responsabilidad que ha tenido en estos años, siendo un ejemplo no solo para las nuevas generaciones de nuestra comuna, sino que de todo Chile.

En relación a este nuevo logro de la réferi sanfelipeña, su madre Bernarda Peña, comentó el llamado que le hizo su hija para contarle que nuevamente sería parte de un mundial. «Ya este es su segundo mundial, ya ha ido a Juegos Olímpicos como dos o tres y me llamó para decirme ‘oye, te tengo una noticia’, y ahí me dijo, ‘estoy seleccionada para el mundial’. Fuimos todos a dejarla al aeropuerto ese día que se fue al mundial, que fue hace rato ya, porque ellas (árbitras) tienen que llegar a prepararse, en el hotel y todo».

Respecto a lo que fue la primera participación de su hija en este mega evento del año 2019, su madre contó una pequeña anécdota con un amigo de su familia, Rolando Stevenson. «Ya ni me acuerdo por el tiempo, pero contenta por supuesto. Me acuerdo que Rolando Stevenson la siguió tanto a ella, la admiró y antes de que él muriera, le iba a hacer una premiación, pero mi hija esa vez no pudo, porque tuvo que ir a arbitrar al sur, porque al árbitro que le correspondía no sé qué le había pasado, tenía Covid-19 parece. Mi hija todavía tiene ese dolor tan grande ahí, de que no pudo venir a esa premiación que le tenía Rolando Stevenson, y yo también tengo ese dolor, porque lo quiero mucho, ya que éramos muy amigos, pero él la siguió en sus inicios, trayendo a la prensa, mostrando sus medallas, cuando todavía ella no era nada, recién empezando», sostuvo.

También indicó que la árbitra está constantemente comunicándose con su familia, avisándoles acerca de los juegos en los que impartirá justicia. «Yo sabía que ella iba a estar en la inauguración, porque ella estuvo en la inauguración, aunque sea de cuarto árbitro y también sabía que arbitraba el partido de Francia, porque ella nos manda las nominaciones antes para que nosotros la veamos. Unos tres días antes ella nos manda las nominaciones de los partidos, ya que a ella la nominan y al tiro ella informa a la familia», dijo.

Finalmente, Bernarda Peña quiso destacar los logros de su hija, haciendo mención a su gran perseverancia. «Quiero destacar la perseverancia, la responsabilidad, que ella es una persona muy bien conceptuada dentro de la universidad que trabaja, que es la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde es profesora y está a cargo de los talleres deportivos, ya que ella es kinesióloga y Licenciada en Educación Física.

«Ella era seleccionada de fútbol en sus primeros años, jugaba fútbol y era seleccionada nacional, y ella después vio como que no le iba a dar para mucho y se fue por el lado del arbitraje. Ella venía a arbitrar los partidos amateurs, desde que tenía veinte tantos años. Yo destaco su garra y coraje, porque para arbitrar a hombres hay que tener coraje, pachorra y hay que ponerse dura, digo yo. Es un ejemplo no solo para la juventud de acá de San Felipe, de todos lados», cerró.

