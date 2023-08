Malestar vecinal por pintados y rayados de fanáticos de Universidad de Chile

Vecinos de la Villa San Camilo esperan apoyo del municipio para volver a pintar del color que estaba.-

Un malestar generalizado es lo que ocurre en la Villa San Camilo de San Felipe, donde la presidenta de la junta de vecinos del sector se puso en contacto con Diario El Trabajo para hacer pública la situación que vivieron hace más de una semana, cuando fanáticos del club de fútbol Universidad de Chile, sin autorización pintaron y rayaron postes del alumbrado público, basureros, paredes, entre otros.

La molestia de la comunidad de la villa, tiene que ver con que fue una distancia considerable la que dos individuos pintaron y rayaron con azul y rojo, según la versión de la directiva, ya que los elementos afectados estropean el cuidado y hermoseamiento. Además, no solo la Villa San Camilo fue afectada, ya que parte de las calles ‘Hermanos Carrera’ Poniente y Oriente, también llevan estos colores que nadie pidió.

Otra de las frustraciones de la Junta de Vecinos del sector, tiene que ver con quien se hará cargo de una nueva pintura para el lugar, puesto que ya se encuentran realizando gestiones con el municipio, a través de la Dirección de Protección del Medioambiente (Dipma), esperando una solución, ya que, de no ser así, tendrán que sacar de su propio bolsillo.

Al respecto, la presidenta de la Junta de Vecinos, quien nos pidió mantener su nombre en reserva, indicó que fueron pintados «postes, partes donde van los cables del alumbrado también, basureros, fachada de la capilla, también los basureros de las plazoletas, además de una campana donde se recicla el vidrio, que también la pintaron con los colores de Universidad de Chile. Aparte de lo que yo le estoy comunicando, el sector de Hermanos Carrera Poniente también pintaron en la avenida, por donde está la multicancha de la Villa San Camilo.

«Yo no los vi, pero tengo referencia de una vecina que dice que eran dos personas, porque ella estaba en una celebración y los vieron como a las 01:00 de la madrugada. Ellos vinieron bajando por calle Eduardo Sabaj y seguramente donde vieron gente, no siguieron pintando, porque esto fue en un sector de la Villa San Camilo, desde Eduardo Sabaj hasta pasado la calle Volcán Llaima. De ahí para allá, dando la vuelta ya no pintaron nada, porque estaba esta gente. Fueron como siete pasajes en distancia», dijo.

Respecto al tema de una nueva pintura para los lugares afectados, desde la directiva esperan apoyo por parte del municipio. «Estamos viendo el tema de la pintura, para poder pintar de nuevo, porque se supone que la Dipma nos podría ayudar. Nos afecta por supuesto que sí, porque nosotros tratamos de cuidar los jardines, tratamos de cuidar la villa en lo que más se pueda, entonces que vengan a pintarnos no corresponde. Ellos lo hicieron en la noche cuando estaba la gente durmiendo y no le pidieron permiso a nadie. Si no conseguimos los recursos, vamos a tener que sacar plata de la Junta de Vecinos para pintar los postes, porque se ven feos.

«Yo no estoy en contra de la Universidad de Chile, de hecho yo soy de ese equipo, pero no por eso ando pintando mi casa ni ando pintando el poste del vecino. Entonces yo creo que es pasar a llevar a la gente, de hecho, Carabineros me dijo que por allá por Michimalongo tenían todos los postes pintados también, pero aquí la gente reclamó, está molesta con el tema, hay un descontento generalizado», cerró.

