Más de medio millón de pesos reunió bingo solidario para Lilian Luco

Mujer padece de esclerosis y le detectaron tres hernias en su columna.-

La semana pasada le contábamos la historia de la señora Lilian Luco, mujer sanfelipeña que lamentablemente padece de varias enfermedades, y como ocurre en nuestro país, necesita de mucho dinero para el tratamiento médico. Es por esto que sus vecinos se unieron y realizaron un bingo solidario el pasado día sábado en la Villa San Francisco, para así poder reunir fondos e ir en ayuda de esta mujer.

Ronald Olivares, organizador del bingo, agradeció el apoyo de la comunidad en esta actividad que reunió a decenas de personas que colaboraron con la señora Lilian. Olivares indicó que el bingo significó «harto trabajo, feliz porque la gente apoyó en una bonita causa que la señora anímicamente estaba mal, y aportar un granito de arena para que la señora tenga un poquito de esperanza y no se sienta sola, porque estamos todos apoyándola. Me pongo en el lugar de la señora y obviamente estamos para eso, para poder ayudar a la gente en lo posible.

«Hace un buen tiempo vengo haciendo actividades sociales, ayudando niños, personas con cáncer, ahora nos tocó ayudar a la señora Lily, es mucha la gente que viene apoyando, a modo general me gustaría darle un fuerte abrazo a cada uno de ellos, ellos saben quiénes son, y sólo agradecerles de poder contar con todo ese apoyo porque sin ellos esto no sería posible», agregó.

Respecto de cuánto fue finalmente lo recaudado en este bingo, el organizador precisó que «en primera instancia nos hubiese gustado haberle entregado lo más que podíamos, se hicieron alrededor de 800 mil pesos, donde tuvimos que cubrir todos los gastos y quedaron 500 mil pesos para la señora Lily. Vamos a hacerle nuevas actividades, una completada, choripanes, para poder reunirle un poco más de fondos».

Por su parte, la señora Lilian Luco también se refirió a la actividad, ocasión en la que agradeció a cada persona que acudió al bingo y colaboró de diferentes maneras en esta actividad. «Yo consideré que estuvo bien, estuvo bien ameno, había mucha gente, quiero agradecer de corazón a las personas que colaboraron, que me acompañaron, se los agradezco con toda mi alma», indicó.

Mujer que lamentablemente padece varias enfermedades que han ido disminuyendo su movilidad y le generan crisis de dolor. «Yo estoy con una artrosis generalizada severa, en el scanner me aparecieron tres hernias y di positivo a esclerosis que me afectó al sistema nervioso, entonces al final uno queda sin poder movilizarse. Confío en Dios que ojala haya una solución, no es una enfermedad muy común, entonces no hay muchos medicamentos», cerró.