Momentos de angustia vive familia tras desaparición de menor de 10 años

Infante fue encontrado sano y salvo por vecinos del sector Las Coimas que participaron activamente en su búsqueda.

Tras una intensa búsqueda donde participaron vecinos, familiares, organismos de emergencia, fue encontrado con vida un menor de 10 años a quien se le había perdido el rastro este día martes en horas de la noche en el sector Las Coimas de Putaendo.

Ángel Peña, vecino del lugar y quien encontró al menor, dijo a putaendoinforma.com, que él fue a ver un familiar. «Me enteré que el pequeño se había perdido, entonces como yo soy de acá de la zona empecé a buscar, andaba sin linterna. Al frente de la casa del niño hay un cerro, pensé que podía estar cerca de la casa, porque es pequeño, no podía estar tan lejos por el susto, la noche. Entonces me voy acercando a una alambrada que hay en el cerro, vi un bulto y el niño sale arrancando cerro abajo. Más adelante había otras personas con linternas trataron de agarrarlo, pero no se pudo, se les perdió. Yo fui siguiendo la huella, había una bajada muy pronunciada a una casa, entonces me conseguí una linterna y ahí empecé a buscar con mucho cuidado al niño y uno de esos momentos sentí un ruido y ahí encontré al niño, que estaba entre una lavadora y un cajón. Tenía un palito en su mano como para defenderse algo así y ese palito fue el que produjo el ruido», indicó.

– ¿Qué te dijo el menor cuando lo encontraste?

– Me dijo, bueno yo lo conocía de pequeño, «¿usted qué hace aquí?». Yo le dije que lo andábamos buscando. Me dijo «¡No!, no quiero estar con nadie, no quiero ver a nadie». En ese momento entró la mamá y el pequeño al verla la abrazó, ahí se puso a llorar, ahí yo me retiré.

El vecino destacó la unión que existe en el sector de Las Coimas cuando ocurre algo parecido. «Ustedes saben que cuando pasa algo son muy unidos, el ejemplo la Teletón, en este pueblo soy nacido y criado aquí, reconozco esa ayuda cuando pasa algo en este pueblo, gracias a Dios el niño fue encontrado sano y salvo», indicó Ángel Peña.

Reiterar que el niño fue encontrado en buenas condiciones.

Cabe destacar que en la búsqueda del menor participó personal de Bomberos, Carabineros y más de 80 personas.