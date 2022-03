Mujer profesional debió salir a la calle a pedir plata para examen a la vista

El 04 de abril lanzará una rifa:

Nubia Francisca Solar, ‘La Panchita’, mujer profesional universitaria, estudió administración de empresas, ha tenido que salir a la calle a pedir dinero. Ello porque debe seguir con su campaña para juntar recursos, en esta ocasión más de 300 mil pesos, para un scanner ocular. Este 04 de abril va a lanzar una rifa cuyo valor es de mil pesos y la pueden comprar en su página de Facebook Nubia Francisca Solar.

Ella padece una enfermedad a los párpados que no los puede abrir, pero a veces sí «un poquito», nos dice ella.

– Señora Nubia, ¿cómo le ha ido?

– Bueno, me ha ido relativamente bien, bueno relativamente mal también. Lo que pasa es que ya me he hecho las 8 cirugías que estimó la doctora, pero eso ha dado poco resultado, pero también he tenido un poquito de calidad de vida porque hay momentos en que yo puedo abrir (los ojos), la vista, o sea puedo subir los párpados. Pero sí, estoy muy complicada anímicamente, con una depresión bastante fuerte, he tenido que salir a las calles a pedir plata porque no puedo solventar muchas cosas. Ahora viene un escáner ocular que también tiene para mí un costo alto, porque son trescientos y tantos mil pesos. Pero bueno, tengo que juntarlos de alguna manera. También le cuento que estoy haciendo una rifa que ya la tiré hace mucho tiempo y no he tenido resultado para poder juntar esa plata, bueno ahora estoy un poco más aliviada porque mi hija me ayuda bastante, me coopera en mi casa haciendo aseo y esas cosas que yo no veo. Ahora el 25 de abril se viene otra cirugía, bueno ahí tengo que llevar ya mis exámenes y todo para ver como resulta, pero se está haciendo el 31 de marzo, tengo que ir a Santiago a la clínica Los Andes que está en Vitacura para que me hagan una revisión general y ver si se puede hacer otro tipo de operación, pero esa es una fundación que lo está haciendo por intermedio de los discapacitados que según la gravedad de la enfermedad ellos cobran un porcentaje, que no es mucho, pero ellos trabajan casi sin fines de lucro, entonces esa parte me tiene contenta también porque mi esposo igual ha pedido préstamos grandes y hay que ayudarle a pagar y él está trabajando.

– Señora Nubia, ¿tuvo que salir a la calle a pedir plata?

– Sí, salí a la calle a pedir plata y eso me tiene a mí bastante mal, la verdad de las cosas, porque yo siendo una profesional, trabajando toda mi vida, y ahora me veo en esto y eso me tiene muy mal, muy mal; pero tengo que hacerlo porque no hay otra forma de juntar dinero, nadie te va a dejar a la casa y no puedo trabajar con los ojos cerrados, ¿quien trabaja?

– ¿Cómo ha sido la recepción, la respuesta de la gente?

– Bueno algunos sí muy amables y me dan una moneda, otros no… no tienen, bueno hay gente amable y gente también que me ignora.

– ¿Qué le pasa ahí?

– Me da mucha pena, mucha pena de hacer esto, me dan ganas de irme a mi casa y enterrarme, enterrarme y desaparecer, me siento tan inútil, muy inútil (se emociona).

Reconoce además que producto de su ceguera se ha caído varias veces.

RIFA A MIL PESOS EL 04 DE ABRIL

Nos cuenta que está vendiendo números de rifa en su página de Facebook Nubia Francisca Solar, para las personas que quieran comprarle: «Hay bastantes premios buenos que me han donado las ferreterías, taladros, asados, tenemos 15 premios buenos, buenísimos», dice.

– ¿Cuánto vale el número?

– Mil pesos y el sorteo es el 4 de abril.

– ¿Cómo se compra el número, se anotan?

– Ellos me hablan y me piden los números porque es un sólo cuaderno donde yo tengo anotados como 200 números, porque lamentablemente no me han jugado muy bien en esta parte de las rifas, porque por ejemplo yo hago 30 números, 30 listas y hace poco me llegó a cobrar un señor dos premios de la lista número 70 y yo jamás he hecho la número 70. Hay platas que no aparecen y bueno.

– ¿Por eso lo hace así mejor en un cuaderno?

– Yo administro la plata y lo hago sola en un cuaderno y voy anotando, entonces no hay números de listas, hay sólo número de ganador o sea el primero al agua el segundo ganador.

Celular de la señora Nubia por si alguien desea ayudarla: 9-65926903