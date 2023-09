Municipio descarta idea de centro gastronómico en Barrio Miraflores

Este día sábado se dieron cita en la sede social de la Población La Santita, vecinos del Barrio Miraflores y autoridades municipales y del Consejo Regional (CORE), donde finalmente y tras escuchar los planteamientos de los vecinos, se descartó la instalación de un Centro Gastronómico en el sitio eriazo ubicado en la intersección de las avenidas Bernardo Cruz con Hermanos Carrera, entablándose una mesa de trabajo para definir alguna otra alternativa para terminar con el microbasural que se genera constantemente en el sector.

Al término del encuentro pudimos conversar con algunos de los vecinos. Carlos, por ejemplo, nos dijo que «yo vivo al frente del sitio eriazo, entonces te encuentras con un montón de vehículos, queda todo sucio y esas son un poco las incomodidades en el fondo. Ahora puede que resulte al ser provisorio, hasta que se concrete porque el tiempo de llegar y construir no va a ser de un día para otro, podría ser una alternativa, pero no sé si un boulevard o carros como estaban reclamando los vecinos, los foodtrack, empiezan a quedar las comidas, uno lo ve aquí cuando está la plaza de la pascua, cómo va quedando».

Otra vecina nos dijo sobre el resultado de la reunión, que «resultó buena, informativa, me gustó mucho la participación de los Cores, vemos que tenemos otras alternativas de financiamiento rápido, no tan lejano como los tres años que propone el administrador municipal. Una cancha, plazoleta, no es tan difícil, es solamente que la municipalidad piense un poco en nosotros y lo que queremos».

– ¿Con qué sensación se va?

– Con una sensación que tenemos que permanecer unidos como vecinos, y lo más importante es que la municipalidad por fin nos tome el parecer, que no haga las cosas a escondidas, como dice la señora alcaldesa.

– ¿Siguen con la idea de oponerse al centro gastronómico? ¿Viene eso o no?

– No, ya dimos nuestra opinión, está completamente descartada la oportunidad de colocar el centro gastronómico por el tema medioambiental para los vecinos que están cerca, la basura, bulla, entonces está completamente descartado. Lo bueno que en esta reunión participó el CORE y ellos nos van a prestar todo el apoyo para futuros proyectos, de hecho nos abrió los ojos que podríamos hacer nuestra sede con nuestra cancha en varios proyectos distintos y poder postular a estos fondos que son menores y son de más rápida accesibilidad para la comuna.

– ¿Entonces no va el centro gastronómico?

– No, nosotros dejamos claramente que no.

– ¿Su nombre?

– Pedro. Les dejamos claro al representante de la municipalidad y a la señora alcaldesa que nos oponemos 100% al centro gastronómico.

– ¿Pero la municipalidad lo va a instalar sigue con la idea?

– No, quedaron de estudiar otra alternativa para ocupar momentáneamente el terreno y que no siga siendo un micro basural.

– ¿Quedaron conformes con la reunión?

– Yo diría que en un 60%, no 100% conforme, por lo menos la Municipalidad nos escuchó, que es lo importante, y quedó abierta la puerta como para una futura reunión y el CORE nos apoyaría.

Finalmente conversamos con el presidente de la Junta de Vecinos del Barrio Miraflores, Jesús Chaparro Jiménez, quien reconoció que la reunión fue bien satisfactoria, «en el sentido que se pudo conversar con las autoridades que estaba representada con alcaldesa y todos los representantes de los departamentos, estuvieron los Cores presentes y creo que fuimos escuchados. Planteamos todas las inquietudes que tenemos como barrio y lo más positivo que se va a generar una mesa de trabajo con los vecinos, con sus respuestas vinculantes para las necesidades que tenemos como proyecto macro hoy día de crear algo definitivo y también una, donde se requiere ocupar ese espacio, donde no se esparza más basura, solamente que va a quedar en una reunión ojalá en este mes de empezar una mesa de diálogo que es súper importante y vinculante que nosotros necesitamos con la autoridad».

– ¿Se instala o no el centro gastronómico?

– No, definitivamente se votó que no. El proyecto como tal es interesante, pero no para el barrio (…). O sea, como planteamiento a lo mejor podía haber servido en otro lugar, pero no en una parte donde hay vecinos, si ese es un tema. Si ese proyecto a lo mejor en otro lado encaja.

– Entonces el centro no va y se va a armar una mesa de trabajo.

– Sí, un proyecto macro en el fondo, la idea es crear de acuerdo a la necesidad de los vecinos que queremos una multicancha, sede y juegos. La idea es ir parcializado, haciendo ese trabajo.

– ¿Se dieron plazos de aquí a cuándo?

– Sí, en este mes se tiene que empezar la mesa de trabajo para ver en qué se ocupa ese espacio para que no siga como basural.

– Estaba la idea que alguien dijo, medicina alternativa.

– Claro, dentro del proyecto macro está eso de colocar como una sede grande, donde estén vinculados; hay una cancha y un espacio para la junta de vecinos y haya box de medicina alternativa para que los pueda ocupar la comunidad y los vecinos, está dentro de ese proyecto macro, pero por hoy día realizar uno son 5 años. La idea es que los Cores, se nos dijo, podían ayudar en ese sentido, hacerlo parcializado, por proyectos, tales como sede, que sea tipo Arrayán que cumple lo que estamos pidiendo, se pueda hacer en un año y es rápido, y así complementando el espacio completo, de hacer un plan, seguir con la multicancha, plazoleta claro, porque en el fondo nosotros queremos sea un multiuso y que lleve el nombre de nuestro querido profesor y exconcejal don Dante Rodríguez.

