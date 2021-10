Necesita 25 millones para operarse del Síndrome de la Piernas Inquietas

Vecino de Santa María sufre además de Parkinson:

Una familia de Santa María está realizando una campaña, que han denominado ‘Lucatón’, con el objeto de reunir 25 millones de pesos para ir en ayuda de Eduardo Ahumada Arenas, quien padece de dos complejas enfermedades como los son el mal de Parkinson y el Síndrome de las piernas inquietas, razón por la cual debe operarse en forma urgente.

Esta situación la dimos a conocer el día 22 de enero de este año cuando, como medio de comunicación, estuvimos en casa del afectado y pudimos conocer in situ la realidad que día a día vive Eduardo, un hombre de 55 años de edad.

Ha pasado el tiempo y su hermana Rosa Ahumada, en conversación con nuestro medio, reconoce que siguen viviendo el drama con su hermano.

«Actualmente nosotros seguimos con el drama de mi hermano. Porque se hicieron muchas gestiones, se logró que a él lo llamaran desde el Hospital Carlos Van Buren para evaluarlo, donde dicen que sí califica para la cirugía, pero el tema es que la cirugía por el hospital público tiene un costo de 25 millones de pesos, el aparato, la batería, lo que él necesita, a parte de otros dineros que hay que pagarle al hospital tambien, que son como cuatro millones de pesos. Entonces ese es el dolor que nosotros tenemos como familia, que nuestro hermano empeora y no tenemos de donde sacar 25 millones de pesos», indica.

Agrega más adelante que debido a todo esto «estamos haciendo un llamado, hay una campaña en Santa María, ‘Lucatón’, para poder juntar el dinero en cuatro meses para poder operar a mi hermano. Aquí netamente es el dinero, ¡qué daríamos por tener el dinero y no tener que hacer esto!. Porque de verdad es terrible tener que estar pidiendo, llegar a esto, tener que pedir ayuda para poderle salvar la vida a mi hermano, para que no quede postrado. Ojala que la gente se ponga la mano en el corazón y lo que sea cualquier aporte, usted sabe que un granito de arena con otro se puede hacer muchas cosas, todo se agradece», señala la hermana.

– Señora Rosa, cuéntele a nuestros lectores la enfermedad que tiene su hermano.

-Él tiene dos enfermedades; el síndrome de las piernas inquietas y un Parkinson muy avanzado, ya más de dos años ya. La gente que puede investigar de qué se trata el Parkinson, se van a dar cuenta de la calidad de vida que tiene mi hermano, está en la última etapa y es así esa enfermedad, y el síndrome de las piernas inquietas empeora la situación de él. Porque él no puede estar quieto, él necesita hierro. Hay que aplicarle hierro y eso tiene un costo muy alto también que no se la ha podido hacer por la situación económica que nosotros vivimos, los medicamentos tambien son caros, los que él toma y eso hace más compleja su enfermedad. Él no está nunca quieto, él grita toda la noche, todo el día está rígido, tiene que girar y dormir en el suelo, para él es terrible, para nosotros también verlo que no se puede acostar en una cama, verlo dormir dignamente.

– ¿No puede dormir en la noche como usted decía la otra vez que fuimos a verlo a su casa?

– No duerme, si no duerme, él es súper dependiente, tiene que haber una o dos personas porque desde el suelo hay que levantarlo para subirlo a la silla de ruedas y él es peso muerto si está muy rígido, hace esfuerzo, pero usted comprenderá que para una mujer levantar 90 kilos… es terrible.

– ¿Hasta el momento ha recibido ayuda de la municipalidad, de algún departamento estatal?

– Bien poco, fíjese que yo asistí a hablar con el alcalde, me dijo sí, que ellos pueden hacer un aporte, todavía no saben de cuanto, pero no es mucho. Entonces la idea de que algún particular…

– Que se ponga la mano en el corazón en el fondo.

– Y en el bolsillo, que se adhiera a esta campaña que nosotros tenemos para que puedan depositar. Esto se está haciendo en Santa María a través de la radio, todo transparente, aquí la plata es solamente para eso, nada más.

– ¿Cómo es un día normal de su hermano?

– Las 24 horas del día, tiene 20 minutos donde se para de la silla, es como que nunca hubiese estado enfermo, pero es como si usted le pusiera un cable, se para, se activa y después le saca el cable, hay que estar tirando al suelo porque se tiene que girar. Porque el dolor que siente en la espalda es muy grande, no sabe si es un bicho que tiene que le duele, si le pica, sólo lo hace gritar.

– Cómo familia sufren al verlo así.

– Es un dolor gigante, lo que le contaba la otra vez, mi papá se fue hace tres meses esperando que su hijo se mejorara, mi mamá tambien postrada, entonces hacerse cargo de mi hermano no es fácil, porque uno tambien tiene que trabajar y anda como zombi, al otro día hay que manejar, responder en su trabajo.

SÍNDROME DE LAS PIERNAS INQUIETAS

Es un trastorno en el cual hay deseo o necesidad de mover las piernas para interrumpir sensaciones molestas.

El síndrome de las piernas inquietas (SPI) se presenta más frecuentemente en personas de mediana edad y en adultos mayores.

Importante señalar que ya se ha hecho una costumbre en nuestro país que las personas que padecen alguna de estas enfermedades catastróficas, cuyos tratamientos son demasiado costosos, sus familiares y amigos deben hacer este tipo de campañas o rifas, ventas de platos únicos, completos y los infaltables bingos para poder juntar el dinero requerido, porque simplemente hay una ausencia total del Estado para con estas personas.

USTED PUEDE AYUDAR

La cuenta RUT donde las personas pueden depositar para la campaña ‘Lucatón’ es a nombre de su sobrina Nancy Gallardo Ahumada, cédula de identidad 16.076.851-7.