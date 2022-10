Ocho docentes con Covid y no suspenden clases en la Manuel Rodríguez

Pese a sugerencia de la Seremi:

La presidenta del Colegio de Profesores de San Felipe y además docente de la Escuela Manuel Rodríguez, Alma Araya, informó públicamente que en dicho establecimiento educacional hay ocho profesores contagiados con Covid-19 y poca asistencia de alumnos el día de ayer, pese a lo cual no se han suspendido las clases por este brote, más aún considerando que la Seremi de Educación, que estuvo este lunes en el establecimiento, así lo sugirió.

Al ser consultada por esta situación, Araya la calificó como «un tema muy importante, hay ocho colegas que están con Covid ya instalado, se informó ya a la Seremi y deben haber varios estudiantes también, porque nosotros tenemos una asistencia sobre 100 niños y la asistencia ha mermado bastante, tenemos niños que han dado positivo», dice.

– ¿Pero las clases siguen normal o no?

– Absolutamente normal.

– ¿Debieran suspenderse?, porque si hay ocho profesores contagiados debiera suspenderse, porque en el fondo se cataloga como un brote ya.

– Claro, imagínate que tenemos diez cursos y de esos diez cursos hay ocho profesores que están con Covid positivo. ¿Quién ve los cursos? El riesgo que implica también, porque tú sabes que ante los casos Covid no puedes hacer como la trazabilidad para ver de dónde viene el origen. Tenemos súper claro que aquí ha habido un relajo desde que la autoridad dictaminó que ahora cada uno podía andar con mascarilla digamos, dejar la voluntariedad también, entonces todos nos hemos relajado de cierta forma y el bicho también dejó de relajarse porque sigue activo. Esta situación se ha dado particular en la escuela y en otros establecimientos yo creo que también, el tema es que no se ha masificado la información; yo creo que no es exclusivo de acá.

– ¿Mañana (hoy) van a seguir funcionando igual ustedes?

– Mira, lo que pasa es que aquí se ha hecho todo lo que el protocolo establece, se informó, se ha informado a las autoridades competentes que es la municipalidad, la DAEM en particular, y ellos dicen que no van a suspender clases. Yo la verdad no sé qué están esperando porque tenemos súper claro que nuestra escuela es tremendamente vulnerable, es muy vulnerable, ¿verdad?, pero no porque seamos vulnerables tenemos que someter a la comunidad a mayor riesgo, porque el riesgo está claramente. Entonces una cosa es proteger y dar contención porque es una escuela vulnerable, porque nuestros niños nos necesitan, la comunidad nos necesita, pero también la familia; o sea, hay colegas, funcionarios, que producto de su contagio han contagiado a toda su familia por una persona.

Reiteró que la medida de suspensión de clases la debe tomar la autoridad competente que es la DAEM; «porque ni siquiera parte por Seremi. Seremi estuvo ayer (lunes) en el establecimiento y ellos ya informaron la situación de nuestra escuela, y se sugirió a la DAEM que suspenda clases, pero no hemos recibido esa noticia, no nos han dado esa posibilidad, esa respuesta, que no es un tema que como se dice vulgarmente en el común de la gente, que ‘a los profes no nos gusta trabajar’, que es como que no queremos trabajar, no queremos hacer clases. Este es un tema sanitario que hoy en día es nuestra escuela, mañana no sabemos qué escuela. No porque nuestra escuela sea de alumnos vulnerables no tenemos los mismos derechos que todos», concluye.

Reconoce la profesora Alma Araya que como Colegio de Profesores tienen muy buena relación con la DAEM, «pero no puede darse el caso que haya escuelas de primera, segunda y tercera categoría. Aquí cuando hay un tema sanitario, tiene que tomarse una decisión en beneficio de la comunidad y de las familias que confían en nuestra escuela para mandar a sus hijos, entonces no se puede dejar al azar. Ahora hay ocho (profesores), pero con el tiempo ¿cuántos más? Si ya está mermando la asistencia. Hoy día (ayer) tuvimos una asistencia muy baja, vinieron como 24 niños», indica.

Decir que ayer a eso de las 18:40 horas, le consultamos a la profesora Alma Araya si habían suspendido las clases, su respuesta fue: «No se suspendieron».