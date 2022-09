‘Ollitas Comunes de San Esteban’ dona 10 tarros de leche a Valeria Segura

Ex guardia de seguridad sanfelipeña afectada por varios males:

Desde la provincia de Los Andes nos contactó Elizabeth Lara, la mujer detrás de ‘Ollitas Comunes de San Esteban’, para ofrecernos 10 tarros de leche ‘Neocate’ para la ex guardia de seguridad Valeria Segura, quien debe someterse a un tratamiento con fuertes antibióticos y requiere de una leche especial como ésta para poder resistirlo.

Como se recordará, Valeria Segura fue diagnosticada en 2016 con cáncer cérvico uterino. En 2017 es sometida a una operación menor y meses después, en agosto, se realiza biopsia donde vuelve a aparecer el cáncer, por lo cual se le extirpa el útero. En 2019 se le declara una artritis reumatoide. En 2020 reaparece el cáncer cérvico uterino y en 2021 comienza la quimioterapia en Valparaíso, tratamiento que le provoca otras enfermedades como Anasarca. Ahora, en agosto de 2022, se le detectó la bacteria ‘Helicobacter Pylori’ en su estómago, la cual debido a su historial clínico, sus bajas defensas por todos los tratamientos recibidos, constituye un serio riesgo de desarrollar un cáncer estomacal.

El caso lo dimos a conocer el pasado 26 de agosto, cuando se le detectó la bacteria y se le indicó que debía consumir dos tarros de leche Nan a la semana para iniciar un tratamiento con fuertes antibióticos.

Tras la publicación nos contactó Elizabeth Lara para ofrecernos la leche Neocate, que hechas las consultas con el facultativo que atiende a Valeria, le señaló que le serviría igualmente. Cabe destacar que dicho producto tiene un alto valor en el mercado.

‘OLLITAS COMUNES DE SAN ESTEBAN’

Viajamos a San Esteban junto a Valeria hasta la casa de Elizabeth Lara, quien nos sorprendió por la importante y solidaria labor que realiza a través de ‘Ollitas Comunes San Esteban’, quien prácticamente sola prepara todos los años 100 cenas navideñas para gente de escasos recursos de la comuna, cenas costeadas por su bolsillo y a veces con amigos.

Al margen de ello, nos dice que «hago las ollas comunes de lunes a lunes, entrego 115 almuerzos a adultos mayores de escasos recursos y en estado de abandono. Ahora estoy recolectando regalos para el bingo que voy a realizar para tener recursos y seguir cocinando porque está todo muy caro. Esto partió en la pandemia hace ya casi 3 años. Había entrega de harta ayuda al principio porque toda la gente quería que la ayudara, pero cuando empezó a bajar el tema Covid, la gente ya podía salir a trabajar, empecé a trabajar solo con los adultos mayores. Y me di cuenta que es una cantidad enorme de gente adulta mayor que está sola, en abandono, sin apoyo de la familia, que esté pendiente de sus remedios, de lo que necesita. Y verles las caras cuando yo llego a visitarlos, una sonrisa y lo contento que se ponen, para mí eso es impagable».

– ¿Esta vocación viene de siempre o hay algún episodio que dispara esto de ayudar a los demás?

– Mi abuelita falleció en tiempos de pandemia, mi papá murió el 28 de mayo cuando empezó la pandemia fuerte, no tuve la oportunidad de despedirme de él porque lo cremaron así que para mí fue horrible. Y esto ha ido creciendo y me ido aferrando tanto con esto de ayudar a la gente, porque en todas esas caras que veo todos los días, veo a mi papá y a mi abuela que eran adultos mayores.

– ¿Quién le ayuda, instituciones, empresas, particulares?

– Vecinas, amigas, mi esposo, plata de mi trabajo, rifas, bingo. ¿Empresas?, Red de Alimentos, esa es la única empresa.

– ¿Empresa local de Los Andes?

– No, está en Santiago, Red de Alimentos. Y postulo a cuanto pueda para sacar algo para realizar estos almuerzos. Además a mí me tiene apadrinada la feria de la comuna, así que gracias a ellos que me donan la verdura todas las semanas, verduras frescas. A mí el presidente de la feria, don Jorge Fernández, me ha ayudado mucho; me regalaron la cocina, porque yo no tenía cocina, tenía una cocinilla chica y la tuve que entregar porque la persona que me la había prestado junto con la olla, se cambiaron de acá, y don Jorge, la Feria Los Aromos de acá, me donó una cocinilla de dos platos y los fondos.

– ¿Autoridades locales, provinciales, regionales?

– No, absolutamente nada. Nadie, y saben lo que hago y nunca nada.

– Ahora esta ayuda en qué consiste?

– Yo preparo todos los días 120 almuerzos, envaso en fuentes plásticas porque antes gastaba casi 300 mil pesos semanales en puro plumavit; compré los envases plásticos, envaso, los guardo en una caja de plumavit grande y salgo a repartir en mi vehículo personal.

Al referirse esta donación para Valeria, Elizabeth señaló que «un vecino me había donado esta leche que son para guagüitas con alergia alimentaria. Yo las ofrecí muchas veces y nunca apareció alguien para poder regalarla. Así que yo gustosamente hago la donación de esta leche para que ella pueda tener las proteínas y vitaminas que necesita para su enfermedad. Y de verdad (dirigiéndose a Valeria) lo que necesites, si yo te puedo ayudar cuenta conmigo, yo encantada de hacerlo. Y Dios quiera que salga todo bien».

Por su parte Valeria le expresó su agradecimiento «porque yo vivo solamente del bolsillo de mi mamá, ella vive conmigo en mi casa, todavía estamos pagando dividendos, entonces ella paga el dividendo, la luz y el agua y el resto para sus remedios, y ella gana 190 mil pesos, este mes sacó 200, así que es bien poco lo que queda».

Luego de despedirnos nos marchamos de San Esteban de regreso a San Felipe, mientras Elizabeth sube a su vehículo y se dispone a repartir los almuerzos.