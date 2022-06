Ordenan detención de ocho haitianos por no presentarse a formalización

Toma de terreno Inmobiliaria San Bartolomé:

Ocho órdenes de detención fueron despachadas contra igual número de ciudadanos haitianos, los cuales no comparecieron al Juzgado de Garantía de San Felipe para la Audiencia de Formalización.

Así lo indicó públicamente el abogado de la empresa demandante, Inmobiliaria San Bartolomé, Fernando Castañeda Magna, quien informó que el jueves recién pasado se desarrolló la audiencia de formalización a las que estaban citados diez ciudadanos haitianos, de los cuales sólo aparecieron dos.

Al referirse a lo anterior, Castañeda puntualizó que «estaban citados diez ciudadanos haitianos, de esos diez sólo comparecieron dos, de los cuales se está explorando una salida, por decirlo de alguna forma, pacífica en orden a lo inmediato, una vez que se acuerde esta solución, este remedio, abandono inmediato de la propiedad».

Los ocho ciudadanos haitianos son los que forman parte de los primeros diez imputado que se van a formalizar en esta causa. «Respecto de ellos se despachó una orden de detención, por lo tanto van a comenzar a ser buscados por la policía para llevarlos a la comparecencia del Juez de Garantía de San Felipe», señaló Castañeda Magna.

PARTICIPACIÓN DE LOS IMPUTADOS

Respecto a la participación de estos ciudadanos haitianos o de quienes efectivamente hayan sido los que iniciaron la toma del terreno perteneciente a la Inmobiliaria San Bartolomé, el abogado dijo que hay de todo un poco: «Hay personas que destruyeron estos límites, cercos, y que aprovechándose económicamente de esta situación, a llamar a estas personas para que usurparan esta propiedad. De momento las personas que están identificadas como imputadas en esta causa, son ciudadanos en su mayoría extranjeros; también hay chilenos, pero es efectivo que por ahora tienen la calidad de testigos, pero que podrían tener vinculación en este poblamiento irregular del punto de vista que habrían dado las facilidades, facilitado maquinaria pesada para destruir los cercos, los límites de esta propiedad, en el fondo echar a andar todo un aparataje de construcción ahí. Porque si uno ve las imágenes aéreas que nosotros disponemos de esa propiedad, hay una suerte de loteo, además de irregular, por alguien que maneja la ciencia de la construcción, porque hay radieres, sitios más menos cuadrados de superficies casi igual, por lo tanto, evidentemente para haber logrado lo que se logró se requiere mucho más que un par de ciudadanos extranjero que llegan ahí a plantar una bandera y a llevar sus pocas cosas a vivir. Por lo tanto eso también forma parte de la investigación que, como yo he señalado en otras oportunidades, no ha sido fácil porque ahí en esa ciudad parece que la autoridad no llega, no la tiene en el catastro de que existe en San Felipe, porque ahí verdaderamente impera la ley de la selva».

LEY DE LA SELVA

Castañeda reconoce que les ha costado mucho llevar adelante la acción judicial, por lo que nuevamente agradece públicamente a las policías «por meterse a esta ‘ley de la selva’, donde no son recibidos con flores, por decirlo de alguna manera coloquial, sino que son recibidos con hostilidad absoluta y eso ha retrasado los fines de esta investigación. Pero hoy por hoy nosotros podemos decir con bastante satisfacción, ya tenemos un requerimiento de formalización para los diez ciudadanos y no vamos a claudicar en seguir esta cuestión hasta donde tenga que seguir, llegar hasta donde se tenga que llegar, porque hay un privado acá que está siendo muy perjudicado por una pasividad que tuvieron las autoridades de turno, privado que sigue pagando contribuciones por un sitio eriazo con lo altísimo que es nuestro país pagar contribuciones por un sitio eriazo, y como que él no quisiera construir porque no quiera hacerlo, se da este absurdo de que él sigue pagando estas contribuciones como si el sitio estuviera vacío y él estuviera especulando para construir algo el día de mañana, y eso es un perjuicio bastante grave».

Al finalizar siguió insistiendo que acá hay una falta de servicio por parte del Estado chileno cuando esta toma se estaba iniciando.