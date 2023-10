Padre e hija listos para arbitrar el voleibol playa en Panamericanos 2023

Preparando maletas está la dupla sanfelipeña:

Todo listo para que un padre y su hija, ambos sanfelipeños, nos representen en los Juego Panamericanos y Parapanamericanos, Santiago 2023. Se trata de Luis Arias y su hija Piera Arias.

Piera Alejandra Arias Maldonado es fonoaudióloga y va como ‘planillera’, mientras su padre Luis como juez de línea.

Conversamos con ambos, quienes están muy orgullosos de participar de este magno evento, y más si lo hacen representando a nuestra ciudad de San Felipe. Decir que también estará Gabriela Badilla, integrante de la selección adulta de Voleibol de Chile.

– Piera, comentarle a la opinión pública, ya está todo listo porque tú eres árbitro de voleibol y vas a ir junto con tu papá a los Panamericanos en el fondo.

– Sí, bueno, trabajo con mi papá desde pequeña y con el pasar de los años soy árbitro federado y estamos todos los fines de semana arbitrando, y como somos federados nos convocaron al torneo de beach voley.

– ¿Qué se siente?

– Me siento muy contenta de ser partícipe de este evento, que es uno de los más grandes que se han organizado aquí en Chile. El aprendizaje de este evento será muy significativo porque también nos permite ir a la vanguardia en lo reglamentario del Voley en arena. También me siento orgullosa de mi padre Luis Arias, él es mi mentor y yo sé que él también lo siente así, porque en esta ocasión vamos padre e hija a representar a San Felipe. Personalmente voy a aprender, a pasarlo bien y a disfrutar esta gran oportunidad que me brinda la vida y qué mejor que en compañía de mi padre.

– ¿Qué rol ha jugado tu padre para que seas árbitro de voleibol?

– Mi papá es mi mentor, es el que me enseña, me corrige, alienta… mi papá es un grande.

– ¿Te llevas bien con él, hacen buena dupla?

– Sí, siempre.

– Vas representando a los árbitros, pero también a la ciudad de San Felipe.

– Así es vamos a estar presentes y eso igual es un orgullo para la ciudad, para nosotros, nuestro entorno, la familia, para los que nos conocen, para los que saben que trabajamos ahí los fines de semana en el voleibol.

– ¿Se practica harto voleibol aquí en San Felipe?

– Demasiado vóley.

– ¿Cómo tomas la noticia de poder participar en esta actividad?, que se dice es el evento deportivo más importante después del mundial del 62 en Chile.

– La verdad que me siento orgullosa de poder representar a San Felipe en los Juegos. Como te dije anteriormente, es una oportunidad para aprender mucho, estar como a la vanguardia de lo reglamentario. Con este torneo quedamos como peritos en beach vóley.

– Lo otro, ustedes ya recibieron sus acreditaciones, el certificado, ¿cuándo ya se están trasladando a Santiago, cómo va esa parte?

– Nos vamos el día viernes 20 (octubre), porque es la inauguración y estamos hasta el 27 más o menos.

– ¿Tienen listo el calendario, a quién van arbitrar, o eso se ve cuando estén en Santiago ya?

– No, eso lo ven en Santiago, cuando lleguemos ahí van repartiendo la gente, todavía no sé en qué partidos voy a estar.

– ¿Puede que te toque con tú papá o no?

– Sí, es probable, pero mi papá va como más a juez de línea, porque los árbitros nacionales, eso es importante, van como jueces de línea, pero en este caso yo voy a la planilla, a la mesa de control, entonces ahí voy a estar en los controles.

– Tus amigos, amistades, pareja, ¿qué te dicen?

– Están como todos contentos y muy a la espera de que «oye cuándo se van», siempre me hacen muchas preguntas; ¿estoy contenta?, me preguntan y yo les digo que sí. Yo la verdad que me siento orgullosa y orgullosa de mi papá también, porque él es el que me alienta a mí a seguir en esto. Yo de chiquita jugué mucho voleibol y ya después me dediqué a trabajar con él y siempre tratamos de hacer lo mejor posible.

Dice que su madre también se siente orgullosa de sus logros, lo mismo su hermano; «mi mamá orgullosa de nosotros dos, porque en un momento pensamos que solamente él iba a ir, pero como estamos tan metidos en el cuento nosotros dos, la federación nos da los campeonatos más grandes que se realizan aquí en la ciudad y por eso que en esta ocasión me consideraron también.

– Para cerrar y agradecer, ¿estás lista, preparada, concentrada?, porque igual, independiente como dices tú que estés en las planillas, pero tienes que estar atenta a todo lo que está sucediendo alrededor también.

– Atentísima, si no puedo ni pestañar cuando estoy ahí en beach, porque es más rápido y son sólo dos jugadores (por equipo), entonces te pierdes de uno y haces sacar doblemente al mismo. Hay que estar muy concentrada. Yo diría hasta es un poco más difícil planillar beach que in door.

– Piera, una reflexión final de todo esto, de lo que te está pasando, pensando que tienes 28 años.

– Creo que yo ahora voy a disfrutar esto, a pasarlo bien, a aprender, estoy súper contenta, la verdad orgullosa de mí, de mi papá sobretodo.

También conversamos con su padre, Luis Arias, quien nos dijo que ya estaban a una semana de irse a los juegos; «estoy feliz, se me han dado todas las cosas, hemos tenido buena aceptación por parte del municipio, de nuestro empleador, para poder estar allá esos 10 días más menos que vamos a estar en competencia ahí, apoyando el deporte», dice.

– ¿Cuáles son las expectativas?

– Hacer un buen trabajo, dejar bien representada a nuestra ciudad, porque acá está el voleibol, aparte de ir nosotros está Gabriela Badilla que es seleccionada nacional adulta, también va a los Panamericanos y ya está concentrada jugando partidos. Pero dejar una buena imagen de lo que trabajamos acá todo el año, de lo que hacemos en la zona, lo que es voleibol, eso… dejar bien puesto el nombre de nuestra ciudad.

– Ustedes mental, reglamentariamente, ¿se preparan?

– Sí, justamente nos preparan, nos instruyen en este tema, porque es algo nuevo para nosotros todo esto, porque vienen más modernizados el tema de las planillas electrónicas, se va implementando más tecnología, así es que tenemos que ir acorde a lo que se va dando.

– ¿Actualizados?

– Totalmente sí, lo que es mi hija porque ella va a planilla electrónica y eso es un tema nuevo para ella, que se conversó acá en el verano cuando hicimos acá el voleibol en la Plaza, así es que eso, nos vamos un día antes porque hay que preparar todo el protocolo, porque es mucho, se ve en todo lo que es el deporte en estas competencias internacionales.

– Reitero lo que se ha dicho que este evento es el más importante después del mundial del 62, ¿qué te parece ser partícipe de esto?

– Bueno, bonito porque nos tocó justo y gracias a Dios poder incorporar a mi hija Piera a este tema, que yo lo viví en el 2014 en Santiago, y algo bonito que se ve, creo que lo va a vivir una vez y aprovecharlo porque realmente te digo es increíble todo el aparataje que se está moviendo en Santiago con respecto a los Panamericanos.

– ¿La familia cumple un rol en esto?

– Por supuesto, siempre tenemos el apoyo de mi señora, de mi familia, mis hijas están ahí; de hecho, ya tenemos compradas las entradas para que nos vayan a ver a Peñalolén un fin de semana, creo que están casi agotadas las entradas.

– ¿Tiene el calendario de qué partidos van a arbitrar?

– Mira, lo que pasa es que nosotros llegando allá se hace todo, todavía no tiran los sorteos de lo que son las duplas, creo que en el voleibol indoor tienen todo listo, los equipos, pero acá en el arena no. Cuando estemos allá se les indica a los jueces qué partidos van y dónde vamos nosotros, qué canchas, porque son varias las que se van a trabajar allá.

– Tú hija nos decía que para ella eras su mentor y un grande, ¿qué te parece?

– Ah ya. Sí, nos hemos visto los dos crecer en este tema del voleibol, porque con ella empecé a los 9-10 años, me acompañaba a las canchas a ver, después le enseñé a planillar y de ahí no hemos parado más. Gracias a Dios esto del deporte nos ha dado harto a nosotros, mi hija ya es una profesional. En este momento nos da una felicidad como familia, grupos de amigos que nos acompañan, nos apoyan… feliz. A nosotros el deporte, el vóley en sí, nos ha dato todo, debo estar agradecida de la vida por eso, porque estoy haciendo algo que nos gusta.

Los juegos Panamericanos y Parapanamericanos se van a realizar desde el día viernes 20 de octubre hasta el día domingo 05 de noviembre de 2023.

