‘Panadería Victoria’ también descuenta 10% en kilo de pan para abuelitos

¡Vamos que se puede!:

¡Ya se armó ‘miércale’!, como diríamos en buen chileno. Decimos esto porque tenemos la segunda panadería que se une a este 10% de descuento en el kilo de pan para los adultos mayores, para eso incluso se unió a Fechipan. Se trata de ‘Panadería Victoria’, ubicada en calle Víctor Lafón esquina Bernardo Cruz en Población La Santita de San Felipe.

No obstante, Raúl Olivares, el propietario de ‘Panadería Victoria’, quiso ir más allá y ofrece un descuento del 20% para clubes e instituciones que realizan actividades para reunir recursos. Así lo señala en conversación con nuestro medio.

– ¿Ustedes también están con este descuento del 10% para los adultos mayores o lo tomaron ahora?

– No, mira, el descuento del 10% ahora lo hemos comunicado a la sociedad, lo que pasa es que leímos la noticia del diario y nos pareció que en realidad debíamos visualizar un poco lo que estábamos haciendo hace rato, que son un tema importante la ayuda social, los descuentos para bingos, para los clubes y también este descuento para la tercera edad.

– ¿El descuento para la tercera edad ustedes lo toman como una iniciativa propia?

– Mira, habíamos estado con descuentos para algunos vecinos del sector y hoy que esto se ha hecho noticioso a nivel nacional, nos hemos decidido sumar a la campaña, nos hemos inscrito en Fechipan, vamos a imprimir un logo que lo vamos a adherir en la panadería para que todos puedan saber, porque generalmente los que saben son los vecinos que hemos buscado siempre beneficiarlos a ellos, pero también tenemos un flujo de gente de otras poblaciones, villas, que nos visitan, entonces vamos a publicitarlo. Lo que pasa que con toda esta ayuda nosotros la hacíamos, como es social, no queríamos caer en el tema de tener algún beneficio publicitario por lo que uno siente que tiene que hacer.

– Es como cuando se dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha.

– Exactamente, pero hoy llegó el momento de hacerlo un poco público porque hubo una cierta molestia de mi parte, porque efectivamente la señora Carmen (Sáez) no pudo llegar hasta donde nosotros estamos, entonces hubieron muchos comentarios que empezaron a decir: ‘Oye, los de las panaderías no se ponen la mano en el corazón, no tienen conciencia social, no quieren ayudar’, entonces no es una realidad. Pienso que tal vez la señora Carmen o el periodista debiese darse una vuelta, que yo sí conozco a los panaderos y siempre ha habido… por ejemplo cuando fue el tema de los comedores solidarios, las panaderías nunca tuvieron reparo en donar el pan, entonces siempre hemos estado dispuestos.

– ¿Ustedes han ido más allá del 10% para adultos mayores?

– Sí, lo extendemos también a las organizaciones, es que mira un 10% es… nada, o sea es muy bajo. Por ejemplo un adulto mayor cuántos panes consume al día, uno o dos panes… cuánto va a ser ese descuento del 10% significativo para ellos… No es nada. Por eso te digo el Gobierno no ayuda, una vez más la sociedad civil, en este caso las Pymes, tienen que salir a hacer algo que debiera venir una solución real, porque esto no es una solución real, pero es un aporte que queremos hacer más que nada es una señal, no sé cómo llamarlo, pero significativamente que impacte de una forma potente en su economía, no lo es. Así si pueden ser los descuentos y la ayuda que nosotros le ofrecemos a los clubes, a las organizaciones deportivas que por ejemplo, cuando ellos tienen que viajar, generalmente necesitan recaudar fondos y tú sabes que lamentablemente en nuestro país todo se hace a través de bingos, de completadas y cosas así. No hay políticas reales que ayuden, entonces hemos decidido aportar en eso y siempre hay un descuento generalizado del 20% y si se presentan con cartas o un poco más formal, esos descuentos se pueden ampliar y siempre estamos disponibles a ayudar.

– Todas las panaderías están exigiendo la cédula de identidad porque es importante, ¿ustedes también la exigen?

– Las primeras veces sí, pero después como es un negocio de barrio, nosotros conocemos a los vecinos y las persona de la tercera edad la presentan una vez y luego las niñas no lo vuelven a requerir, pero sí se necesita la cédula y en algunos casos por ejemplo entendemos también que hay gente de la tercera edad que no tiene movilidad o la tiene reducida y en esos casos si… caso a caso, hay que verlo, tú sabes que a veces el chileno todos los beneficios los echa a perder también. Caso a caso vamos evaluando que un familiar pueda hacerle la compra y acceder al beneficio.

– Raúl Olivares, aprovecha nuestro medio para promocionar estos descuentos.

– Mira, queremos invitar a toda la comunidad de San Felipe a que pueda acercarse a nuestra panadería, nosotros nos hemos acogido a través de Fechipan al descuento del 10% para los adultos mayores, y también invitar a todos los clubes deportivos e instituciones sociales, juntas de vecinos, cuando realicen sus actividades, sus actividades de beneficio para juntar recursos para sus viajes, para sus indumentarias, puedan acercarse a la panadería. Nosotros tenemos un descuento que está estandarizado del 20% para todo lo que es completada, bingo, todo lo que necesite de pan, pero como también lo decía recién, podemos extender ese beneficio, hacerlo mayor si entendemos que realmente hay un interés que lo necesita. Así es que invitamos a toda la comunidad de San Felipe que pueda acercarse, queremos brindar esa ayuda en estos tiempos que son complejos, difíciles, tenemos este aporte para hacerle a todos ustedes en esta hermosa ciudad de San Felipe.

Reiteramos que Panadería Victoria está ubicada en Víctor Lafón esquina Bernardo Cruz en Población La Santita, San Felipe.

Nos cuentan a través de nuestro Facebook que también en Villa El Castaño habría otra. Esperamos información.

FECHIPAN obtiene personalidad jurídica bajo el nombre de Federación Chilena de Industriales Panaderos el 25 de septiembre de 1936 de acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 2756 de 31 de octubre de 1925.