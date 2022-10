‘Panchita’ necesita 250 mil pesos para nueva intervención quirúrgica

Sigue el karma para Nubia Solar, ‘Panchita’, conocida temporera de San Felipe que lamentablemente ya quedó ciega. Nuestros lectores deben recordar su historia porque hemos hecho varias notas dando a conocer su drama y aprovechando para pedir ayuda económica.

En esta ocasión lamentablemente es lo mismo, nos cuenta que le faltan 250 mil pesos para pagar a la anestesista porque se tiene que realizar una última intervención quirúrgica a sus ojos.

En conversación con nuestro medio detalló su problema cuando la entrevistamos después que regresó de la feria hasta donde había ido a pedir dinero. También denuncia a un ex empleador que desde hace dos años le debe un dinero por concepto de finiquito y sueldo.

«La realidad que las otras cirugías no resultaron, fueron unas infiltraciones que me hicieron en los ojitos y ahora estoy un poco más complicada porque las pestañas se me están incrustando en los ojos y el párpado me está creciendo mucho, se me está cayendo, entonces me van a hacer una cirugía más profunda en un quirófano y tengo que pagar la anestesista, solamente eso porque lo otro está todo okey. Pero sí, estoy muy acongojada, yo pensaba que podía juntar ese dinero con una plata que me debía… me debe en realidad un empleador, un productor que yo le trabajé por mucho tiempo y finalmente no me canceló, no me queda otra cosa que andar en la calle tratando de juntar la plata.

– Antes de la entrevista me decía que venía de la feria, ¿anda pidiendo plata en todos lados?

-Sí, para poder juntar algo, y no se junta mucho sino que 14 mil pesos, 10 mil pesos, porque todos estamos en una situación complicada hoy en día. Bueno, lo que se pueda juntar se junta y se va poniendo ahí en el ‘chanchito’, para tenerla ya para el miércoles 12 que es mi operación.

– ¿Qué pasa si no tiene los 250 mil pesos?

– Ahí no sé, no… no, no quiero pensar en eso, la verdad que no quiero pensar en eso, quiero pensar que voy a poder juntar mi platita, que este caballero que me debe plata no sé, se va a poner una mano en el corazón; mira, que me dé 150 mil pesos yo quedo súper tranquila porque ya no me quedaría nada para terminar de juntar esa plata, y la verdad de las cosas estoy un poquito molesta con esa situación porque fue entregarle mi esfuerzo, mi sacrificio, le entregué toda mi confianza y finalmente decidió no pagarme, o sea prácticamente me estafó, y no sé don Amador Toro si está leyendo, por favor póngase una mano en el corazón y págueme mi finiquito y la mitad de mi sueldo que me debe de marzo, y el día de abril trabajé fin de semana, por favor don Amador Toro.

– ¿Cuánta plata es?

– Bueno, yo no he sacado cuentas, pero son 200 mil pesos de la mitad de marzo y el día de abril que yo creo que es el mes completo, porque como supuestamente estamos con contrato tendría que ser el mes completo, porque trabajamos solamente un día reembalando de un camión que se cayó; fuimos a trabajar un día sábado y el finiquito obviamente tiene que cancelarme y no ha cancelado nada, y esto pasó hace dos años y hace dos años le estoy pidiendo por favor que me pague, y ahora como me veo más acongojada con esta situación que necesito juntar rápidamente, porque ya me queda menos de una semana, acudí a él para… porque nunca lo quise molestar, porque yo le tuve mucha confianza y ellos también. Nosotros trabajamos a la par, yo cuidándole su fruta y después yo trabajando con ellos entonces que me hagan esto no sé, me siento muy terrible.

– Sabemos que la gente está complicada, ¿pero tiene alguna cuenta RUT, algo donde le puedan depositar por último de mil pesos?

– Sí, sí tengo una cuenta RUT, es 11.413.378-7 a nombre de Nubia Solar.