Pequeño gigante de la canción ranchera es la nueva sensación del Valle

‘El Charrito’ tiene solo 7 años de edad:

Hay alguien que dijo por ahí, respecto a un jugador de fútbol: «acuérdense de esta firma porque algún día valdrá millones». Pues bien, les decimos a nuestros lectores que guarden esta nota porque perfectamente podemos estar ante un nuevo fenómeno de la canción ranchera. Se trata nada más y nada menos que de un pequeño de 7 años de edad conocido en el mundo artístico como ‘El Charrito’ del Valle de Aconcagua, quien ya ha tenido presentaciones y este domingo realizará una en el prestigioso restorán ‘La Ruca’. Algo que destaca en la conversación su madre, que le gusta participar en los distintos beneficios donde lo invitan.

Ayer en la mañana lo encontramos caminando por calle Merced junto a su madre, lo reconocimos porque llevaba puesto su sombrero de Charro. Decidimos conversar con Katherine Tapia, madre de Manuel Jesús, conocido como ‘El Charrito’ del Valle de Aconcagua.

– Se presenta en ‘La Ruca’, ¿qué hay de cierto?

– El domingo a las dos y media de la tarde, en La Ruca.

– Cuéntenos un poquito de él.

– Él empezó a cantar a los 5 añitos en la escuela de canto de ‘Kako’ Rosinelli y de ahí ha tirado para arriba, le encanta cantar, apoyar en los bingos… le encanta lo que es la música ranchera y le gusta andar en todas; él nunca dice que no, sobre todo cuando es para un beneficio.

– ¿Cómo surge eso por las rancheras y no el reggaetón que hoy día está tan de moda?

– Fue todo como súper así como sorpresivo, hicimos una serenata, que le llevamos a mi abuelita, donde fue la Yazmín Lazcano a cantarle, y él cantaba detrás de ella, entonces Yazmín lo hizo cantar a él, todos terminaron súper emocionados. Yazmín Lazcano fue como la primera persona que lo descubrió en realidad. De ahí nos mandó a hablar con ‘Kako’ Rosinelli y ahí surgió todo eso de la música.

– ¿Qué edad tiene él?

– Siete añitos.

– ¿Está estudiando?

– Sí y tiene un promedio de 6,9. Es súper aplicado en el colegio, bueno en todo lo que él se propone, es súper aplicado en realidad.

– ¿Cómo te sientes como mamá?

– Orgullosa, orgullosa.

– ¿Qué siente cuando lo ve cantar?

– No, para mí es una emoción gigante, y ver el cariño que le da la gente sobre todo cuando andamos en la calle, la gente se le acerca, lo saluda.

– ¿Se sacan fotos?

– Claro, se sacan fotos y ya lo reconocen, entonces para mí es un orgullo.

– ¿Qué se viene para él, más adelante, otras presentaciones, pero quizás dedicarse, no dejar de lado los estudios en todo caso?

– No, no, él sabe que los estudios no se pueden dejar de lado, y quiere seguir en la música, no quiere cambiar de estilo; él ama la música ranchera y esperamos que se le puedan abrir hartas puertas para seguir adelante, seguir creciendo en esto de la música.

‘CHARRITO DEL VALLE’

Conversamos también con el propio ‘Charrito del Valle’, Manuel Jesús, que viene siendo el protagonista principal de esta entrevista.

– Cantando rancheras te vas a presentar este domingo en el Restorán ‘La Ruca’, cuéntanos.

– Sí, voy a cantar rancheras y así.

– ¿Cómo te sientes cantando, tienes 7 años?

– Sí, me gusta mucho cantar y por ejemplo la música ranchera.

– ¿Por qué te gustó la música ranchera?

– Porque un día le hicimos una serenata a mi abuelita y fue la Jazmín Lazcano.

– ¿Qué pasó ahí?

– Yo la empecé a seguir, yo estaba cantando como detrás de ella.

– ¿Hasta que te presentaron ahí definitivamente o no?

– Sí.

– ¿Cómo ha sido todo este tiempo de ser popular, en el colegio ya te reconocen?

– Sí.

– ¿Qué te dicen?

– Que si me puedo sacar una foto aquí a veces.

– Tú mamá nos decía que te gustaría seguir cantando música ranchera, pero ¿cuál sería tú máximo sueño?

– Seguir cantando rancheras.

– Nos decía también tú madre que eres bueno para participar en beneficios ¿Por qué te nace eso, te gusta ayudar?

– Porque algunas personas lo necesitan.

– ¿Cómo te recibe el público?

– Muy bien.

– ¿Cuál es tú cantante preferido de rancheras, debieras tener alguno o no?

– Sí, Pedrito Fernández.

– ¿Estás contento con lo que estás haciendo?

– Sí.

– ¿Cómo van los estudios, bien?

– Sí, bien.

– ‘Charrito del Valle’, invita o cuéntale a la gente que va a leer el diario, de cuando vas a estar en ‘La Ruca’.

– El domingo a las dos.

– Nos puedes adelantar parte de tú repertorio o es una sorpresa.

– Un poquito de sorpresa (lanza una carcajada).

– ¿Cuál es tú canción favorita?

– ‘La de la mochila azul’.

Nos cuenta que canta alrededor de tres canciones. También llamó a que la gente confíe en los artistas locales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...