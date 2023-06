Pesar por Bombero fallecido en accidente camino a su trabajo

El día viernes se produjo un accidente de tránsito en la autopista Los Libertadores, cerca del acceso al Casino Enjoy, donde lamentablemente falleció el bombero Oscar Jara Alvarado, ‘Jarita’ como era conocido por los demás voluntarios de San Esteban, quien se movilizaba en su moto a su trabajo precisamente en el equipo de emergencia que hay antes y después del Túnel Chacabuco.

Las circunstancias de este accidente están siendo investigadas por la SIAT de Carabineros.

Este día sábado fue entregado el cuerpo de Óscar Jara en el Servicio Médico Legal de San Felipe, oportunidad que pudimos conversar con su cuñado, Ángel Herrera Vásquez: «Sí, mi cuñado Óscar Jara falleció, para nosotros es lamentable, como un balde de agua fría que nos cayó porque no sabemos qué hacer en este momento, pensando todas las cosas que se vienen y la tarea que nos queda por delante con mis sobrinos», dice.

– ¿Qué podemos comentar de Óscar?

– Un hombre de trabajo, bueno, honorable, me entiende; entonces las cosas como sucedieron todavía no nos explicamos qué es lo que sucedió. Un hombre con contrato de trabajo, estando bien con su mujer y con sus hijos. No sabemos las cosas que sucedieron todavía, no lo asimilamos, estamos en estado de shock a lo mejor nosotros todavía pensamos.

– ¿Qué se sabe del accidente?

– Lo que yo sé es que como le digo yo, cuando llegué al lugar del suceso lo único que vi un camión atravesado, un ¾, un Jeep que se llevó por delante este señor no sabemos lo que le pasó a él porque hay que poner las dos partes en la balanza, ver qué le sucedió al señor camionero, si se le cortaron los frenos, la dirección, se ‘coleteó’ el camión, me entiende, porque venía sin carga también entonces es algo extraño igual. Algo que queda para la autopista también, que busque en el lugar del suceso qué sucedió, realmente las cosas cómo se van a determinar entre el camionero, que chocó ahí, en el Jeep iba un lactante tengo entendido, quedaron gravemente heridos en el hospital, no se sabe lo que sucedió realmente, cómo fueron las cosas en el lugar de los hechos.

– ¿Óscar era casado, tenía hijos?

– Casado, tiene mis dos sobrinos mayores y mis tres sobrinos. Deja cinco.

– ¿Su hermana cómo está?

– Está muy mal, en estado de shock. Ella no lo asimila.

– ¿Por qué están acá los bomberos, era voluntario Óscar?

– Él era bombero, pertenecía a la compañía de San Esteban, entonces nosotros ahora vinimos a buscarlo y le van a hacer una caravana, algo bonito porque todavía no lo asimilamos, estamos aquí (afuera del SML) pensando no sé muchas cosas que se nos vienen a la mente, puede ser cualquier persona el día de mañana.

– ¿El iba a trabajar esa noche?

– Iba al lugar de su trabajo, a reemplazar a un compañero de trabajo, y entonces sucedió lo que sucedió. El compañero le pidió si lo podía reemplazar porque él iba a una reunión de su hijo, ¿me entiende?, y sucedió este lamentable hecho.

‘JARITA ES JARITA’

Por su parte Rodrigo Mundaca, comandante del Cuerpo de Bomberos de San Esteban, en conversación con nuestro medio dijo que era un momento difícil; «es la segunda vez que tenemos la pérdida de un bombero en un accidente de tránsito, en estas condiciones, es súper fuerte el dolor, volver a revivir algo similar un par de años atrás», dice.

– ¿Qué podemos decir de Óscar, un gran voluntario?

– Gran voluntario, una gran persona.

– ¿Se dirigía a su trabajo?

– Así es, él iba a turno laboral. Una muy buena persona, buen papá. Difícil hoy día esta situación que estamos viviendo.

– El homenaje ahora, gran cantidad de bomberos aquí frente al Médico Legal.

– Es el cariño que él transmitía al resto de los bomberos del Valle. Hoy día (sábado) un gran número de bomberos que nos están acompañando en este momento difícil, tanto como su familia, Bomberos de Rinconada, Los Andes, San Esteban, colegas de trabajo, amigos también, es una gran persona, un buen papá.

– Para cerrar, en una palabra un recuerdo de él.

– Mmmm… Jarita es Jarita, una gran persona… muy linda persona.

