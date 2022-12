Piden a las autoridades mayor fiscalización y más inspectores municipales

Presidenta de la Feria 1 de Diego de Almagro:

Al parecer la fiscalización a las cocinerías en la Feria Diego de Almagro fue por un solo domingo nada más, algo que se anunció con bombos y platillos ya que se cursaron varias infracciones, pero según Jocelyn González, presidenta de la Feria 1, todo volvió a la ‘normalidad’ en los domingos posteriores.

– Señora Jocelyn, qué pasa con la Feria Diego de Almagro, hubo fiscalización pero volvió todo a la normalidad en cuanto a cocinerías, ¿es así?

– Sí, claro, hubo fiscalización hace tres domingos anteriores fue Hernán Herrera con la Autoridad Sanitaria, y resulta que hasta ahí llegó la fiscalización, sacaron partes, pero siguen las comidas en Diego de Almagro pasado Benigno Caldera, entonces yo le pido a la municipalidad, a Carabineros y a todos los fiscalizadores, que por favor… La fiscalización es súper importante en la feria, el domingo apuñalaron a un muchacho, hay robos, venta de cigarrillos, ya de verdad que esto… El año pasado Hernán Herrera nos prometió que iba a fiscalizarse, en diciembre estábamos en las mismas, ahora de nuevo estamos en diciembre y seguimos en lo mismo. Entonces ya está bueno, yo como presidenta de la feria Nº 1 le hago un llamado a las autoridades, porque ya de verdad… Está bien, a nosotros nos van a sacar mañana y parece que están esperando eso, no hacer nada hasta que nos tengamos que ir por la carretera nueva , porque así parece que es.

– Volvió todo a la ‘normalidad’.

– Todo a la ‘normalidad’, las comidas, y más encima con más ganas parece porque como que llegaron más. En el pasaje Las Dalias donde está este chico que tiene ese basural, ahí también venden comida en la esquina, al frente venden, entonces esto se prestó para más. En la semana en Diego de Almagro también hay comida, todos los días, todos los días en Diego de Almagro hay comida, donde está el ‘Retablo’ que se llamaba antiguamente, que era un club de adulto mayor, ahí todos los días hay comida, llegando a Chorrillos lo mismo, de lunes a domingo.

– Ahora el tema de la Feria Diego de Almagro, en ese sentido, ¿en qué le afecta a ustedes?, se podría preguntar la gente.

– Nos afecta porque aquí a los vendedores ambulantes chilenos se les ha prohibido siempre vender, mi mamá es una de ellas. Mi mamá vende humitas y pastel de choclo, y toda la vida la han perseguido, entonces si persiguen a uno, que los persigan a todos. Yo lo hablo personalmente porque mi mamá se ha visto toda la vida involucrada, que la amenazan. Esto tiene que ser para todos iguales, o sea ley pareja no es dura, entonces si a mi mamá la molestan, que molesten a todos. Que la fiscalización no sea de repente, yo no me puedo dejar caer de repente a fiscalizar, esto es permanente en la Feria Diego de Almagro, la gente se intoxica, las altas temperaturas, eso implica enfermedades, y ¿quién controla eso? A uno le piden, cuando va a hacer una cocina en la casa, el permiso sanitario, tiene que tener la llave, tener todo con acero inoxidable, y ahí en baldes tienen agua, entonces ¿de qué estamos hablando?

Comenta que no tiene más detalles del joven apuñalado y que eso pasa porque faltan Carabineros: «Falta fiscalización, el municipio se defienden que no tienen funcionarios porque no pueden trabajar de lunes a domingo. Que contraten, si la feria da harta plata, anualmente nosotros le entregamos harta plata. La feria de la verdura paga patente con bazares, nosotros pagamos permiso precario, pero lo pagamos que estamos ya en 10 mil pesos, entonces si sumamos que la feria número 1 tiene 208 socios, existe la feria 2, feria 3, feria 4 más la verdura y bazares. Si uno empieza a sumar, es harta plata que anualmente se le entrega al municipio, ¿entonces?».

– Reiterar el llamado.

– Claramente, entonces si nosotros generamos recursos al municipio, el municipio que de verdad se ponga las pilas y nos proteja, porque al final nosotros tenemos que estar echando a los ambulantes, lidiando con gente que no corresponde lidiar, ¿por qué?, porque ellos se excusan en que no hay inspectores municipales, no podemos hacer trabajar de domingo a domingo; que contraten gente, si hay hartos puestos que están demás ahí en el municipio y todos lo saben.