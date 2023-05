Piden podar árboles que interfieren con tendido eléctrico y alcantarillado

Dirigentes vecinales de Departamentos Encón 1ª y 2ª etapa:

Desde la Dipma indicaron el procedimiento a seguir para este tipo de situaciones.-

En el marco de lo que es la temporada de poda de árboles, un gran malestar expresó la Junta de Vecinos de los Departamentos Encón 1ª y 2ª Etapa, los cuales presentan problemas con tres árboles del sector que ya están en contacto con el cableado eléctrico y uno está comprometido con el alcantarillado. Además de los posibles accidentes que esto pueda ocasionar, los árboles están tapando las luminarias, aseguran.

Desde la directiva de la Junta de Vecinos expresaron que desde que asumieron su cargo en el año 2021, han estado gestionando una poda para estos árboles, entregando cartas en el municipio y la empresa de distribución eléctrica, ‘Chilquinta’, de las cuales no han obtenido respuesta.

Otro punto preocupante, es que en dos ocasiones; la primera hace unos años, antes de que asumiera la directiva actual, y la segunda el pasado mes de febrero, las raíces de uno de los árboles, que aseguran necesita una poda, ha roto el alcantarillado, provocando una gran filtración de agua en las veredas del sector. Cabe recalcar que el árbol en cuestión tiene en compromiso el alcantarillado y por su altura también los cables de electricidad.

En relación a esta problemática, la tesorera de la Junta de Vecinos de los Departamentos Encón de ambas etapas, Michelle Letelier, explicó que «son tres árboles, los otros que han estado comprometidos los tuvimos que cortar nosotros y los vecinos, porque ‘Chilquinta’ y ‘Esval’ nunca vinieron. Están obstruyendo las luminarias, que es lo peor, porque este sector necesita luminarias y se solicitó al municipio a través de una carta, que lo saquen y el municipio no responde. Desde el año pasado que estamos pidiendo poda, nunca hicieron poda acá en el Encón y este año estamos solicitando poda también, con tiempo, por la temporada de poda y tampoco han venido. Desde Chilquinta tampoco han dado respuesta, no dan respuesta, te dicen que dentro de un mes es el plazo para responderles y la respuesta en concreto tiene que ser la poda, y no la hacen».

También comentó la situación que se vive con el árbol que compromete tanto al cableado eléctrico como el alcantarillado, además del malestar que sienten como comunidad, indicando que «se hace filtración en la calle, en la vereda, rompe el alcantarillado y empieza a brotar agua por la vereda y eso ha pasado dos veces. La primera vez que pasó fue antes de que nosotros asumiéramos, y ahora fue en febrero de este año, donde se nota en las fotos que las raíces están levantadas del terreno. Sentimos que estamos abandonados por el sistema municipal, en un sector que necesita apoyo y ayuda, y la gestión para los proyectos que se necesitan acá; acá no es tan solo la poda de árboles de la que yo le estoy hablando en este momento, hay muchas necesidades más», sostuvo.

Finalmente, Letelier aclaró el propósito de hacer pública esta situación. «Tenemos que de alguna manera comenzar a hacer presión al municipio, para que se ponga las pilas con temas tan sencillos y tan burocráticos como éste; tanto papeleo, tanta espera, tanto trámite que se está haciendo para podar un árbol, cuando se supone que el municipio tiene que tener un equipo de trabajo para esas cosas. Dicen que las podas en altura, que es lo que se necesita acá, tanto el municipio como Chilquinta, tienen que licitar una empresa para que vengan, porque ellos no tienen personal para eso; ó sea, que no lo van a hacer nunca.

«Que no se malentienda el propósito, que es solo hacer presión para que se haga el trabajo del cual nosotros estamos solicitando ayuda, no queremos pelear con el municipio, ni que esto se vuelva una guerra y menos que después a uno le pongan mala cara, es solo hacer presión, recordarles que nosotros necesitamos el apoyo que estamos solicitando, que el trámite no sea tan burocrático, tanto papeleo. Nosotros hemos hecho nuestra labor como dirigentes en solicitar, pero el municipio no cumple, ese es el tema», cerró.

RESPUESTA DE LA DIPMA

A raíz de esta situación, nuestro medio dialogó con la directora de la Dirección de Protección y Medioambiente (Dipma), Silvana Vera, quien señaló que «invitamos a la Junta de Vecinos de Encón y a todas las juntas de vecinos que tengan estos requerimientos, que lo hagan por el procedimiento formal, que es que se acerquen a Atención Ciudadana, hagan ahí ese requerimiento y podamos revisarlo. Si es resorte nuestro poder ver y poder coordinar con ellos una fecha, y si es resorte de ‘Chilquinta’, también poder apoyar en ese proceso de poder oficiar e indicar a ‘Chilquinta’ el peligro que revierte ese árbol. La idea es que la Junta de Vecinos haga el procedimiento formal que existe aquí en la municipalidad, para que nosotros podamos acelerar y apoyar este proceso. Si el árbol está entre el tendido eléctrico, la verdad que ahí nosotros no tenemos mucha injerencia, tiene que ser ‘Chilquinta’, nosotros apoyamos e informamos a ‘Chilquinta’, estamos en comunicación.

«La verdad es que son muchos los requerimientos que nos llegan de vecinos y vecinas para el tema de extracción de árboles, ramas que están haciendo daños, ramas que revierten algún peligro, las raíces también, que muchas veces ya el árbol está muy grande y por eso también la importancia de los árboles en altura y que hacen daño a ciertos artefactos, por lo tanto, son todos los días que se hacen. Muchas veces tenemos una planificación y nos salen muchas urgencias, por ejemplo, hoy (ayer) mismo apareció un árbol que revertía un riesgo frente al Liceo de Niñas y todos los días hay un árbol que revierte un riesgo. Vamos recibiendo las indicaciones, vamos recibiendo las solicitudes y se van haciendo de acuerdo a las urgencias que ellas tengan».

Finalmente, la directora se refirió a lo que son los árboles que comprometen el alcantarillado, agregando que «nosotros lo revisamos, si hay que extraerlo lo extraemos, siempre que se pueda y también lo coordinamos directamente con ‘Esval’, también tenemos comunicación con ellos, entonces puede pasar que efectivamente nosotros tiremos el árbol y que después ‘Esval’ vaya a ver el tema del alcantarillado», cerró.

