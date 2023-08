Profundo malestar genera excesiva alza en el valor de las papas

Mucho se comenta que las papas están muy caras, han aparecido videos donde se dice que llegarían a 40 mil pesos el saco. Si se considera que el saco pesa 25 kilos, estaría costando casi dos mil pesos el kilo. Sin duda, una situación que ha despertado el malestar generalizado de la población que ve esta situación como un aprovechamiento.

Como medio de comunicación conversamos con un comerciante ambulante que trabaja fuera de las cuatro alamedas. Se trata de Aladino del Carmen Vargas Vargas.

– ¿No está vendiendo papas? ¿Por qué?

– No tengo papas porque la papa ya no se puede trabajar, a 26 mil pesos el saco, ¿cómo digo yo?, eso es lo que no entiendo. Le echan la culpa a la lluvia, le echan la culpa a tal cosa y suben las cosas, así es que en realidad el tomate y la papa no se pueden trabajar y todas las verduras caras… todas.

– ¿Pero hoy día la papa está cara? ¿Cuánto vale un saco hoy día aquí en San Felipe?

– Hoy día en San Felipe lo encuentra en la mayorista a 26 mil pesos… a 26 ‘luquitas’ un saco, y trae solamente 25 kilos, imagínese a cómo va a vender la papa usted, según dicen va a llegar a 2 mil pesos el kilo ¿Quién va a comprar papas?

– O sea podemos decir que el precio de las papas está por las nubes.

– Por las nubes, claro. No se puede trabajar, yo pienso que de repente puede ser parte del abuso… parte del abuso porque gente que tiene mucha papa guardada y en realidad no respeta el precio, lo vende al precio de ellos, entonces en realidad es para echar a perder el país nomás esto, nada más.

– ¿Ninguna otra cosa más?

– Ninguna otra cosa más, es para echar a perder el país.

– ¿Cuándo lo veremos con papas?

– Yo pienso que en el verano, cuando venga la producción de papas.

– ¿Ahora por mientras no va a comprar papas?

– No compro papas ni tomates.

– ¿Solo en esta época?

– En esta época, yo creo que hay mucha gente que no lo hace. No compra porque es parte del abuso, si es parte del abuso, por eso no lo compra.

Poco después nos dirigimos a la Feria Central, íbamos llegando cuando vimos a una persona saliendo con productos, entre ellos papas. Su nombre es Pedro y le consultamos por el hecho de haber comprado este producto.

– ¿Están caras las papas o no?

– Están muy caras, las papas a 1.500 pesos el kilo.

– ¿Días atrás, cuánto costaban?

– Entre 800 a 1.000 pesos el kilo, y ahora 1.500.

– ¿Qué dice el casero?

– Que está todo caro.

– Pero es mucha la diferencia. Dicen que sube más.

– Sí, dicen que va a llegar a los 2 mil pesos, dicen, ojalá que no.

– ¿Qué piensas del por qué está tan cara, las lluvias del sur?

– Claro, a eso le echan la culpa, esa es la explicación que tienen.

– ¿Cuánto compraste hoy día?

– Dos kilos.

– ¿Cuánto comprabas generalmente?

– Cinco kilos.

