Propietarias de departamentos en El Porvenir II vigilan encubiertas la obra

Ofician de ‘espías’ para conseguir información:

Se instalan frente al condominio simulando ser vecinas que conversan, pero en el fondo están espiando lo que sucede ante la falta de información de la empresa inmobiliaria.-

Esperanzadas están las propietarias de departamentos en el condominio El Porvenir II, de que esta vez la Inmobiliaria La Cruz les entregue definitivamente sus propiedades. Incluso están yendo a pararse afuera del condominio para buscar respuestas, porque tras haber hecho público lo que sucedía, han comenzado a ver movimiento en la obra.

Así lo reconoce públicamente Soledad Bandes, una de las afectadas: «La verdad es que sí, hay esperanzas. Se hizo público esto y hemos estado afuera de la inmobiliaria ‘La Cruz’ en Michimalongo, vigilando si pasa algo y si vemos movimiento, 3, 4 horas, diferentes personas, ha llegado material, camiones. Entonces creo que esto de haberlo hecho público valió la pena», dice.

– ¿Ustedes se han instalado afuera de los departamentos?

– Sí, afuerita de los departamentos del condominio en la calle Michimalongo, haciéndonos las que estamos conversando, como que somos vecinas. De ahí hemos estado mirando por 4 a 5 horas con las compañeras, y hemos visto que hay movimiento. Eso es lo que hemos hecho esta semana, la que pasó y ésta. Vamos a seguir investigando, porque la verdad es que queremos que la cosa avance.

– ¿En qué se traduce el movimiento? ¿Hay gente trabajando?

– Sí, hemos visto más gente trabajando, empresarios, como ejecutivos, gente de banco que ha ido a mirar, han conversado, se han visto reuniones. Entonces, eso indica que algo pasa, que la bulla que metimos sirvió.

– ¿Eso las tiene esperanzadas de poder conseguir la entrega pronto de los departamentos?

– Sí, esa es la esperanza que tenemos, porque no se va a quedar ahí, que ya hay movimiento, que van a entregar los departamentos, quizás a lo mejor a fin de año, o a principios del 2024. Pero hay movimiento, y eso es lo que nos tiene con esperanzas, con la esperanza de que funcionó. Estamos contentas la verdad, estamos ilusionadas.

– Ustedes ahí son como un agente encubierto en el fondo, ¿han logrado conversar con alguien ahí? Porque sabemos que el empleado, el trabajador, no entrega mucha información si va de la prensa, pero a ustedes por ahí ¿han logrado conversar con alguno de ellos, o no?

– La verdad con ningún trabajador. Le hemos preguntado a algún constructor por ahí por allá, pero no nos quieren dar información. Pero lo que vamos a hacer ahora es ir, reunirnos ahí mismo, ver cuando hayan ejecutivos, una persona del mismo grupo de nosotros se ponga ahí y vea que hay como jefatura, nos van a avisar y vamos a ir con pancartas. La idea es que ellos nos llamen a nosotros y nos pregunten «¿qué pasa?» Y ahí nosotros salir de la duda y que de la misma boca de ellos salga qué pasa, hasta cuándo vamos a esperar, que estamos postulando acá, que firmamos contrato; contarles nuestra historia. Y de ahí, de la misma jefatura ellos nos expliquen a dónde vamos, a donde avanza esta cosa.

– Ahora por favor, hacer un poco de contexto, refrescar la memoria.

– Nosotros somos un grupo de ‘La Cruz Inmobiliaria’ de Michimalongo. Postulamos al DS-49, nos lo ganamos y desde 2019 estamos esperando que se entreguen los departamentos. Cuando nos dijeron que se iba a entregar a fines del 2022, noviembre, pero como vimos que la construcción se detuvo en el 2022. Empezamos a poner dudas y hacer público esto para que mucha gente que no sabía qué hacer y ver soluciones, me apoyaran a mí, a Soledad Bandes. Y así, gracias a eso, yo he podido juntar a más personas y hacerlo público. Y gracias a eso se empezó a ver la construcción.

– El otro día lo conversábamos con la delegada biprovincial del Serviu, Patricia Boffa. El tema ya lo tienen ustedes asumido, el de los estacionamientos que es algo privado entre ustedes.

– Sí, ese tema ya está asumido, no tenemos nada que hacer. Ya nos hicieron como una pillería ahí, de todas maneras sí o sí, nos hicieron una pillería. Pero más allá no se puede hacer, porque como le digo es privado. Es privado y ahí el contrato fue directamente conmigo y La Cruz, la inmobiliaria.

– ¿Ustedes siguen pagando los 200 mil todos los meses por el estacionamiento?

– Sí, todos los meses seguimos pagando. No vamos a dejar de pagar. Habíamos decidido en el grupo dejar de pagar, pero como vemos que está avanzando la cosa, no vamos a dejar de pagar, vamos a seguir pagando con todo el esfuerzo que se requiere, porque no es menor; uno paga arriendo más el estacionamiento, pero a eso nos comprometimos nosotros y ya no podemos hacer nada.

– Ya asumieron ustedes eso, a pesar que hay gente que no tiene vehículo y sigue pagando.

– Lamentablemente esa fue la condición que nos pusieron a nosotros para obtener un departamento ahí con el DS-49. La obligación era tener estacionamiento. De todas maneras cuando nosotros nos pongamos afuera del condominio y veamos a la jefatura, nosotros le vamos a hablar lo mal que nos sentimos con la administración, como nos trató la secretaria señorita Claudia, como fue con nosotros. Igual le vamos a hablar esas cosas, porque yo mandé hartas quejas por correo a la supervisora, pero nunca ella cambió la actitud, así que esto lo vamos a hablar directamente con los jefes, con los que estén ahí y ver si pueden hacer algo o le pueden conversar a ella. Porque igual nos sentíamos súper mal al ir a la oficina y preguntar cosas… ah, y otra cosa, última; el día viernes una compañera le preguntó por los departamentos, cuándo se iba a entregar e insisto, la secretaria señorita Claudia, la administración que está ahí muy fome, le siguió diciendo el día viernes: «Si usted está muy ocupada por ocupar su subsidio, busque otra inmobiliaria»… como que fuera muy fácil. Uno que firma contrato con una inmobiliaria, no se puede ir con otra inmobiliaria porque pierde el subsidio, y ella lo sabe, y así igual nos ofrece puerta. Hasta el mismo viernes le ofreció puerta a mi compañera.