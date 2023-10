Quedó de brazos cruzados tras fiscalización en la Feria Diego de Almagro

Enfrenta profundo drama humano:

No sabe qué hacer para pagar la multa y recuperar su capital de trabajo, puesto que esa era su única fuente de ingresos, ya que es cuidador a tiempo completo de un adulto mayor postrado.-

Como una situación crítica calificó el momento que vive Alex Núñez Dávila, comerciante ambulante o ‘colero’ de la Feria Diego de Almagro de San Felipe, quien luego de un operativo de fiscalización realizado el domingo 24 de septiembre, se le requisaran todos los productos que comercializaba, los cuales tienen que ver con artículos electrónicos como audífonos, manos libres y cargadores, debido a que no contaba con el respectivo permiso para funcionar.

El vecino cuenta que prácticamente quedó de brazos cruzados, puesto que el monto total de sus productos, los cuales quedaron a disposición del Juzgado de Policía Local, asciende a $300.000, siendo su única fuente laboral, ya que Núñez es cuidador de su suegro, un adulto mayor de 78 años de edad, el cual, debido a complicaciones de salud, se encuentra postrado.

Además cuenta que debido a que los productos con los que generaba ingresos le fueran decomisados y no ha podido generar ingresos nuevos, aún debe cancelar la multa de la fiscalización, la que tiene un valor de 2 UTM (Unidad Tributaria Mensual), que serían 126.909 pesos. El vecino indica que ya no sabe qué hacer, debido a que no tiene el dinero necesario para cancelar dicha multa ni para ganarse el sustento diario.

Otro de los puntos que aquejan al feriante, tiene que ver con la situación que vivió con uno de los inspectores municipales, quien le habría prometido no fiscalizarlo si se retiraba rápidamente del lugar, y aunque el vecino habría hecho caso a este ‘acuerdo de caballeros’, el desenlace de esa situación no fue favorable para Núñez, quien manifestó que no tenía conocimiento de que se necesitaba un permiso para poder funcionar en la feria como ‘colero’.

Quienes deseen apoyar económicamente a este vecino, pueden comunicarse directamente con él, al número celular +56 9 7790 5734.

Respecto a esta situación que lo mantiene en jaque por no contar con los recursos para cancelar la multa, debido a que es cuidador de un adulto mayor a tiempo completo, Alex Núñez señaló que «esto fue el día domingo 24 de septiembre a las 10:00 horas, en donde le pregunté a un inspector municipal si acaso me tenía que retirar con mis cosas, me dijo que las guardara todas. Él era un inspector municipal de la Ilustre Municipalidad de San Felipe, entonces yo guardé todas mis cosas, todo, pero al minuto llegó con Carabineros y me requisó todo, con bastante prepotencia el caballero, y me llevó todas mis cosas, me sacó un parte, mientras yo le explicaba que tengo un adulto mayor postrado, pidiéndole por favor, suplicándole más que nada, que me entregara mis cositas, que yo me iba al tiro y él me dijo que cumplía con la ley, nada más que eso».

El vecino manifestó que, al consultar por esta fiscalización, se le indicó que no se le decomisarían los productos. «Estaba el señor como a una cuadra de Diego de Almagro en dirección a Encón, estaba fiscalizando a una persona con verduras y yo me acerqué amablemente a consultarle, porque es mi primera vez que me pasa eso, no tenía conocimiento de que había que sacar permiso para la feria, y me dice: ‘Sí, guarde todas sus cosas para no requisarlo, para no quitarle las cosas’, lo cual no fue así, porque al minuto llegó con personal de Carabineros, me requisó todo, me llevó mesas, mercadería, un cooler que tenía con alimentación y el cual era personal, no era para vender», dijo.

También se refirió al monto al que ascienden los productos requisados y la multa, donde añadió que «yo vendo artículos para celular, como cargadores, manos libres, audífonos, lámparas chicas para niños y todo tiene un valor de $300.000, aproximado y el parte, según lo que dice el señor magistrado son 2 UTM, que serían $126.904, que es dinero que no tengo, porque me dejaron de brazos cruzados. Tengo mi suegro que tiene 78 años, está con problemas pulmonares, tiene artrosis bilateral, que pocas personas saben, pero da en ambas piernas, por lo que no se puede parar», expresó.

En relación a este acuerdo para que no le retiraran las cosas, Núñez enfatizó que «es el sustento de mi hogar, día sábado y día domingo, esos dos días y me siento engañado por personal de la Municipalidad de San Felipe, y quiero hacerlo público para que no vuelva a suceder con ninguna persona más, ya que no tengo mi fuente laboral, no tengo recursos y estoy de brazos cruzados, y no tengo para pagar el parte. Voy a tratar de pagar la multa como pueda, conseguirme no sé de dónde y así no ser requerido por la justicia, porque no soy un delincuente y no quisiera tener problemas con la justicia, ya que siempre he sido apegado a la justicia», sostuvo.

Consultado por estos hechos que tuvieron lugar en el operativo de fiscalización, Felipe Olivares, director de la Dirección de Seguridad Pública y Ciudadana de San Felipe, informó que «el domingo 24 de septiembre del presente, se realizó un operativo en conjunto con Carabineros y la Delegación Presidencial Provincial, focalizado en Feria Diego de Almagro específicamente en el eje entre Av. Pedro de Valdivia y Hermanos Carrera, esto producto de requerimientos vecinales donde se daba cuenta la existencia de todo un tramo que se había apropiado informalmente como feria, obstruyendo las veredas y obstaculizando el acceso a las viviendas».

En este sentido, Olivares demostró una confianza ciega en los inspectores municipales, al señalar tajantemente que no existió ningún tipo de acuerdo en las fiscalizaciones. «En este procedimiento se fiscaliza al Sr. Alex Núñez Dávila a eso de las 10:35 de la mañana, quien se encontraba comercializando artículos menores principalmente electrónicos. Según lo que indica la Ley, el comerciante informal fue infraccionado, procediendo al decomiso de las especies, las que fueron inventariadas y puestas a disposición del Juez de Policía Local. Ahora bien, respecto a cualquier versión del Sr. Núñez señalando un trato especial u acuerdo con alguno de los inspectores municipales, lo descartamos categóricamente», cerró.

