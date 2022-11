Realizan puerta a puerta en marco de la campaña ‘Alzo la voz por ti’

Hasta el sector de la villa El Totoral concurrieron autoridades para reunirse junto con las vecinas del lugar y así hacer un puerta a puerta en el marco de la campaña ‘Alzo la voz por ti’, iniciativa que tiene por objetivo generar conciencia y luchar contra la violencia que lamentablemente sufren las mujeres día a día.

La alcaldesa Carmen Castillo señaló que «‘Alzo la voz por ti’ precisamente tiene que ver con esta violencia invisibilizada que muchas veces las mujeres aguantan, estamos en un mundo muy complejo en donde han avanzado muchos desarrollos de todo tipo, pero las mujeres siguen teniendo condiciones precarias en cuanto a la seguridad para ellas mismas, y hoy día esta campaña las hace ser más fuertes, apoyándolas desde el municipio con actividades y orientaciones que tienen que ver dónde consultar, qué hacer en momentos de inseguridad y cómo darles tranquilidad que ellas no están solas».

La edil además destacó la importancia que tiene esta actividad que convocó a las vecinas del sector; «hoy las vecinas nos acompañan, vecinas comprometidas con sus propios pares de la comunidad, y que también necesitan escuchar a las vecinas, hacen que se potencien, que se haga cada vez más grande la protección», indicó.

Por su parte Lorena Báez, vecina de la villa Santa Teresita, participó de este puerta a puerta y manifestó que «yo pienso que es necesario porque hay muchas mujeres que temen decir que sufren de violencia, y no somos capaces de apoyarnos, como decir a mí no me importa porque voy a quedar de ‘sapa’ o copuchenta, pero uno no sabe a qué sometimiento está la mujer, es importante escuchar a los demás, meterse no más, ayudarlas y apoyarlas».

Asimismo, Álvara Rojas, vecina del lugar, ha participado de diversas instancias en las cuales se les han entregado herramientas para compartir con las mujeres y así combatir la violencia que sufren. En este contexto, Rojas dijo que «la ayuda a una mujer violentada podía ser por medio de profesionales y hay ayuda de personas comunes como nosotros, ayuda a la recuperación y a salir de la cadena de la violencia y el miedo», cerró.