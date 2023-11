Reclama contra Inmobiliaria La Cruz por no reparar fallas en su hogar

¿Condominio El Porvenir o Departamentos Copeva?:

Katherine Tapia es dueña de un departamento social en condominio ‘El Porvenir’ de La Cruz Inmobiliaria, y lo está pasando bastante mal porque tiene serios problemas de infraestructura, e incluso un día su esposo quedó encerrado en el baño debido a que no podía abrir la puerta por la mala instalación de la chapa, razón por la cual tuvo que llamar a un amigo para que le ayudara, perdiendo de esta manera la garantía.

Estuvimos ahí como medio y conversamos con la afectada, quien nos señaló que «este día 11 de noviembre cumplo dos años desde que me entregaron mi departamento. Al principio tuve problemas con el piso, ventanales y otro tipo de arreglos. Al final lo único que me hicieron fue arreglarme el ventanal a medias, me cambiaron el cerámico y ahora con las dos últimas lluvias fuertes que hubo, se me metió toda el agua hacia mi departamento. Mi departamento es de discapacitado, por mi esposo. He mandado infinidades de correos, me he metido a la plataforma de Inmobiliaria La Cruz y no tengo respuesta, absolutamente nada, nada, nada. Fui hasta la sala de ventas (el día 10) y según ellos es mi correo el que tiene problemas, y no es así porque yo he enviado correos a otras personas y funciona, y la plataforma a mí me dice que estoy bloqueada por tanto requerimiento, pero obviamente tengo que hacerlos si mi departamento está con deficiencia. Yo compré un departamento nuevo, dice: ‘casa propia vida nueva’, al final ha sido una pesadilla vivir acá porque la inmobiliaria no está respondiendo».

– ¿Me decía que podría ser por un tema que su departamento es social?

– No sé, yo me he pasado mil respuestas ya, a lo mejor es por un tema de mi departamento que es social, porque me tuvieron que cambiar todo el piso porque estaba todo soplado, tengo imágenes incluso. En esa oportunidad vino otro medio de comunicación, pero ahí se masificaron más vecinos, pero yo ahora me cansé, me aburrí porque es un agotamiento físico y psicológico que tengo, porque la primera vez que tuve problemas en mi departamento, tuvieron que cambiarme el piso, yo estaba recién operada y producto de eso se produjo una hernia, ahora nuevamente llevo dos meses operada de la hernia y me pasa esto. La primera vez tuve que botar un montón de cosas que ellos no se hicieron responsables. Ahora mi lavadora está sonando súper feo, no sé si porque le habrá caído agua lluvia, pero mi logia se ve más afuera porque es más grande, amplia, por el tema de discapacidad. Pero nada, yo llamé, tengo el número de un jefe de al lado, y me indica él que no puede hacer nada si no tengo correo. Yo le digo ‘oiga me tienen bloqueada por todos lados, qué hago’, y me dice él: ‘Es que no tenemos respaldo, si no lo tenemos no la podemos ir a ver’. Y entonces qué solución me dan: ‘No podemos hacer nada’. Y yo le dije si me puede venir a ver para que vea in situ y hable con su jefe, y me respondió: ‘Es que no saco nada con ir a ver porque no puedo hacer nada’.

– ¿Podría enumerar los problemas que tiene?, partamos por el nylon que tiene en la logia.

– Sí, la logia donde va el calefón, el lavadero, lavadora, se supone que debiera estar en condiciones porque ellos debieron haberse preocupado el doble si era para una persona con discapacidad, porque imagínese si yo, que soy la propietaria, hubiese tenido que usar silla de ruedas, cómo soluciono ese problema de mover cosas, limpiar el piso, aparte que me cayó toda el agua lluvia con caca de palomas. Aquí en el condominio en sí tenemos un grave problema de palomas.

– Aparte de eso, ¿qué más tiene?

– Mi marido quedó encerrado en el baño porque las chapas estaban mal puestas y todas están fallando. La chapa de la logia también la tengo mala, en el baño el lavamanos se me está soltando, es de mucho peso y no tiene ningún refuerzo, un pedestal alguna cosa que yo pueda…

– Me contaba que cuando quedó encerrado su marido, tuvo que llamar a un cerrajero, bombero, ¿cómo fue eso?

– Tuve que llamar a un amigo que me viniera a socorrer porque ya no tenía cómo sacarlo y estaba desesperada porque justo en ese minuto estaba en silla de ruedas entonces, y ahora vinieron, porque yo hice que viniera sólo a verme, porque tampoco puedo hacer requerimientos, eso es lo que pasa. Me dijeron que lamentablemente hubo intervención de terceros, usted pierde la garantía en ese espacio. Pedí si yo misma podía modificarla o arreglarla, correrla más adentro, me dicen que no puedo por el plano, la logia viene así y no puedo, para eso tengo que pagar una modificación; o sea, me tienen de brazos cruzados, voy a tener que seguir recibiendo el agua lluvia. El día de la lluvia fuerte fue impresionante, yo justo estaba en la sala multiuso y mirábamos para acá y el agua corría, corría, saltaba arriba de mi logia. De ahí llamé acá, me dice mi hija que se está metiendo toda el agua a la logia de nuevo.

– ¿Qué espera usted con hacerlo público?

– Yo quiero ver, ya recorrí a todas las instancias, hice todo el conducto regular, avisé a la administración, al comité anterior cuando me pasó la primera vez ellos vinieron a ver, me prestó todo el apoyo, me dijeron que ellos me autorizaban a poner el nylon mientras me solucionaban el problema; de ahí traté de comunicarme con la inmobiliaria, fue imposible porque estoy bloqueada por todos lados, traté de comunicarme con los jefes, que tengo los números de ellos, son personas que realmente vienen de al lado a hacer los arreglos acá, ellos me dicen que tampoco pueden hacer nada. Fui al Serviu, hablé con la señora Patricia Boffa en esa instancia y con un caballero que se llama Cristian, no recuerdo el apellido, y él me dice que ellos iban a tratar de comunicarse con la inmobiliaria para ver si me podía venir a ver el tema y solucionar lo más pronto posible, pero el Serviu me dice que escapa de sus manos porque esta es una inmobiliaria y este es un recinto privado. Ya el hecho que yo haya comprado en un condominio ya pasa a ser privado, solamente tengo que arreglármelas yo con la inmobiliaria. En este caso he hecho todo, todo, todo si yo he dejado los pies en la calle y nada, no he tenido respuesta.

Su departamento está ubicado en el primer piso.

Decir que ayer nos comunicó que según ella, por arte de magia amaneció desbloqueada con su correo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...