Reclama prohibición de estacionar autos de socios en sede IND en Merced

Municipio asegura que está solucionando la situación:

Muy molesto reaccionó el presidente de la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe, Raúl Reinoso, luego que este día lunes, en horas de la tarde, tuviera problemas para poder ingresar a la sede del IND que tiene el Municipio en Comodato (calle Merced frente al Centro Médico Integral) a realizar las acostumbradas reuniones de trabajo con los clubes.

EL ‘RULO’ RECLAMA

Este malestar lo hizo saber el propio dirigente deportivo, quien asegura ser de los pocos dirigentes deportivos que lucharon por años para crear este espacio para el deporte.

«Yo con el Municipio y con la alcaldesa siempre he tenido una muy buena relación, pero en el fondo hasta este momento son palabras nada más, el gran problema son las Tres Canchas, no hemos recibido nada (de recursos) y tenemos problemas de financiamiento en la luz, tenemos el agua, porque como estamos parados todo queda a la deriva (…) Soy uno de los dirigentes que va quedando cuando se adquirió ese inmueble (sede deportiva del IND) y era para hacer las reuniones de las distintas asociaciones y eso está claro. Resulta que ahí después nosotros construimos la cancha porque cuando teníamos selección, teníamos que andar pidiendo el gimnasio, y nosotros todos hicimos una cancha ahí mismo y en el año 90 que iban a poner la cancha de escalamiento allá para Andacollo, y nosotros y yo personalmente me opuse», comentó Reinoso.

– ¿Cuál es el problema que usted quiere denunciar, que ya no tienen sede o estacionamiento?

– El problema fue que teníamos el estacionamiento y la multicancha, y resulta que se le ocurre a un señor llamado Esteban, ir y hacer una cancha de vóleibol, siendo que habíamos luchado tanto con el alcalde antes que sacaran la arena que había en la cancha de futbolito porque debíamos ahí pavimentar.

– ¿Qué pasa, han perdido cierta autonomía ustedes, es verdad que hasta el acceso les han cortado a ese recinto?

– Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Hemos perdido, mira, yo he conversado con el administrador municipal, con él y con todos los demás, pero con la doctora no tengo problemas, resulta que los mandos medios, entre ellos un señor encargado del deporte, y anteriormente Danilo Peña que era el encargado, nos hizo salir a todos ‘porque eso se iba a derrumbar’ según él. Nosotros cuando yo luché para que pasaran en Comodato a la Municipalidad, era con la única intención de que le cambiaran la techumbre al inmueble, porque van a pasar 50 años y no se va a caer, pero vino Danilo Peña y un arquitecto de la Municipalidad y nos echaron a todos afuera porque se iba a caer, sin embargo hoy en día hay gente levantando pesas y dejándolas caer al piso y se estremece todo el inmueble, ¿entonces por qué a nosotros nos han prohibido tanto la entrada?

– ¿Qué pasó este lunes, es verdad que no les querían dar acceso al inmueble?

– No nos querían dejar entrar, tuve que llamar al administrador para que nos abriera porque teníamos un atado en la calle Merced con los vehículos de los distintos presidentes, porque como tú sabes, los presidentes y los dirigentes al final eran como doce vehículos ahí que teníamos todo trancado.

– ¿Cuál es el llamado o la solicitud que usted hace?

– Nosotros habíamos quedado con el administrador municipal en que el día lunes nadie usara el inmueble, que tendríamos libertad para nosotros, pero resulta que al llegar este lunes estaban los de escalamiento, estaban los otros y nosotros, que en el fútbol manejamos más de 5.000 deportistas afiliados, no tenemos ese espacio.

RESPONDEN A REINOSO

Diario El Trabajo consultó a Hernán Herrera, administrador municipal, sobre el reclamo de Reinoso: «En cuanto a la problemática que plantea don Raúl Reinoso en cuanto a la estructura del edificio, es un tema que fue abordado por la administración anterior, donde se señaló que el edificio se encontraría inapto para funcionar, sin embargo, posteriormente se les otorgó una autorización para que se pudieran reunir. Yo personalmente visité junto con don Raúl dichas dependencias, y viendo la situación en que se encuentra, hemos solicitado a la Secplac que vaya al lugar a objeto que se efectúe un levantamiento de un análisis técnico, para evaluar la habitabilidad y los riesgos que podrían señalar. Debemos entender que existen autorizaciones otorgadas con anterioridad respecto al uso de dichas dependencias, nosotros hemos tomado contacto con el IND a objeto de determinar cuál es el uso y el destino que tiene dicha propiedad en conjunto con evaluar el Comodato que existe con el Municipio. Debemos señalar que esa propiedad es del IND, del Instituto Nacional del Deporte, otorgada en Comodato al Municipio, y en base a ello es que nosotros también debemos normar el uso», dijo Herrera Caballero.

– ¿Qué pasa con el estacionamiento para estos directivos de la Asociación?

– En cuanto al tema del estacionamiento se ha dado una solución, debemos entender que un sitio que ha sido destinado al deporte, donde en una reunión que se sostuvo con don Raúl vimos la necesidad de coexistir con las distintas ramas del deporte, y en ese sentido dar también espacio a lo que él solicita, que son estacionamientos para sus asociados. No es que el fútbol se ha dejado de lado y en este mismo sentido el día lunes se le permitió el acceso posterior.

Roberto González Short