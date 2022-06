Rifan moto para pagar gastos médicos de vecina con cáncer de mamas

Valor del número es de $10.000 y se sortea el 2 de septiembre:

Una potente motocicleta Yamaha con los papeles al día y transferible de inmediato, es el premio principal de una Rifa que se realizará el próximo sábado 3 de septiembre. Se trata de un evento a beneficio de Natalia Sepúlveda Arias, a quien este 2 de mayo los médicos le diagnosticaron cáncer de mamas en etapa 2, lo que le obliga a incurrir en cuantiosos gastos para poder superar esta enfermedad.

Diario El Trabajo habló este jueves con Natalia, quien nos explicó su situación: «Yo quiero anunciar la rifa de esta motocicleta por el tema de mi estado de salud, a mí el día 2 de mayo me diagnosticaron un cáncer de mamas y necesito reunir dinero para pagar mis gastos médicos y todo lo que se viene con el tema de quimioterapia y todo eso. Yo vivo sola con mis tres hijas y por eso rifo la moto para yo poder costear mis gastos, y si puedo también hacerme esta operación particular, que supuestamente se hace después de la quimio, si es que me la tienen que hacer poder costeármela porque aquí cuesta mucho, en la salud pública cuesta mucho que esto sea rápido, entonces igual yo tengo que luchar por mis hijas, por sacarlas adelante. Debido a todo esto también se me están haciendo hartos beneficios, también tengo mi mamá que me está ayudando en todo este proceso, mi hermano, así que también espero la ayuda de más gente para que puedan operarme. En esta rifa todo es transparente, todo ante notario, la moto está el día a nombre de mi mamá y se hace todo transparente. También hay un premio de $100.000 y más premios sorpresa, el valor de cada número es de $10.000 cada uno», comentó Sepúlveda.

