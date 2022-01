Roban camioneta nueva con dos motos de frontis de casa en La Estancia

‘En un abrir y cerrar de ojos’:

En este robo de una camioneta con dos motos, se pueden aplicar varios dichos como ‘la ocasión hace al ladrón’, o fue en ‘un abrir y cerrar de ojos’, entre otros. Porque así fue realmente como sucedieron los hechos que tienen a una madre de tres hijos preocupada por la pérdida que significa la moto para su hijo mayor, mientras que por otro lado a un padre desesperado buscando la camioneta y las dos motos que la noche de este día martes fueron robadas en menos de cinco minutos desde el frontis de un domicilio en Villa La Estancia.

Mary Nieto, madre de tres hijo y ex pareja del dueño de la camioneta, conversó con nuestro medio.

– Cuéntenos, ha circulado por redes sociales que en Villa La Estancia se robaron una camioneta y dos motos.

– Sí, efectivamente y lamentablemente fue en cosa de minutos. Fue el padre de mis tres niños vino a dejarme una encomienda, a entregarme uno pocos víveres para mis chicos, él entra a mi casa por una cosa de tres minutos, saludó a los niños, me entregó una caja y cuando va saliendo tres, cuatro minutos, no fue más que eso, me pega el grito de que por favor le abra el portón y le preste las llaves del vehículo porque se llevan la camioneta. Fue así cuando abro el portón, le paso las llaves y sale él en persecución de la camioneta, porque fue eso en cosa de minutos. Lamentablemente él andaba con su moto, la de mi hijo… la de él comprada hace una semana atrás, arriba de la camioneta y se estacionó afuera de mi casa acá, justo en la avenida principal, lamentablemente como era una entrada y salida nomás de la casa, dejó la llave puesta, entonces eso como dice el dicho ‘La ocasión hace al ladrón’.

REDUCTORES DE VELOCIDAD

Aprovecha para comentar sobre un problema que tienen en Villa La Estancia y tiene que ver con reductores de velocidad: «Nos habíamos unidos como vecinos para colocar ‘Lomos de Toro’ de tierra y justo en ese preciso momento estaban mis vecinos con su camioneta descargando tierra para armar estos ‘Lomos de Toro’ anoche. Porque esto fue (el robo) alrededor de las 11:27 a 11:30 de la noche, de hecho la llamada a Carabineros se hizo a las 11:34 de la noche, yo corrí al frente a preguntarles (a vecinos) si habían visto algo, me dicen que sí habían visto subir a la camioneta a dos personas, hombres de contextura delgada, pero como ellos habían visto recién llegar la camioneta del papá de mis hijos, pensaron que se iba y además se iba con otra persona de la casa, pensando que era una persona más que salía de la casa, ellos lo vieron como algo totalmente normal, lamentablemente para la ocasión no fue algo normal.

– ¿Qué piensan ustedes que lo siguieron o iban pasando estos sujetos?

– Hay varias hipótesis si uno se pone a pensar; uno puede decir pucha lo venían siguiendo, en cualquier momento iba a pasar esto, a lo mejor andan ‘dateados’ o prácticamente vieron que se bajó con una caja, a lo mejor se dieron cuenta que la camioneta quedó sin llave y como le dije recién ‘la ocasión hace al ladrón’, pero yo creo que esto más que nada fue dato, porque este chiquillo siempre anda con las motos de mis niños, porque mis chicos se van el fin de semana con su papá, arriba de la camioneta yo no sé si él en la semana también las baja, las descarga en su casa o no, y yo creo que fue dato a lo mejor en cualquier momento iba a pasar, a lo mejor hubiese pasado con mis niños arriba de la camioneta cuando el papá los viene a buscar el fin de semana, día sábado en la noche; a lo mejor hubiese pasado ahí. Uno puede pensar un montón de eventualidades en realidad, lamentablemente esto fue anoche, digo ‘felizmente’, porque no fue con violencia, no hubo ataque, nadie salió lastimado en persona, dicen que las cosas materiales se recuperan igual son, con esfuerzo se van adquiriendo, exactamente.

– ¿Qué se puede decir de las especies robadas? ¿Es una camioneta del año, color ploma, algo así, y las motos?

– Sí, es una camioneta Great Wall, año 2022, doble cabina, tiene antivuelco, único dueño, está nueva, de hecho tiene tres o cuatro semanas porque se compró 15 ó 20 días antes de navidad. Anda una moto Gas Gas, roja, de cilindrada 250cc, también año 2022 que se adquirió el fin de semana, esa moto ni siquiera está recorrida, absolutamente nueva, y anda otra moto marca KTM que es la moto de competición de mi hijo mayor, que incluso esa moto como detalle, está con todas las gráficas de publicidad de los auspiciadores de mi hijo, además de su nombre Gastón Zamora y el número con el cual él compite que es el 759.

– Hacer un llamado a la comunidad a entregar algún teléfono donde pueda llamar.

– Sí, por supuesto, felizmente se ha compartido por un montón de lugares, la información se agradece ojala seguir compartiéndola, mientras a más lugares llegue se hace más masiva la información. Se ha dado en otros casos de que a través de redes sociales se han encontrado vehículos extraviados, robados, así es que eso igual da un guiño de esperanza. El número del celular del dueño es el +56 9 7931 4951 o por abc motivo igual a mí me podrían ubicar para darme información es +56 9 8120 1282.

– ¿Hasta el momento no tienen ningún antecedentes de dónde pueda estar la camioneta y las motos?, porque se había dicho en sector El Bolsón andaba una de similares características, camino a Cabildo, ¿qué información tienen?

– Sí, ha llegado esa información a través de mis amistades, también me han compartido esa información. Yo he tenido contacto con el dueño de la camioneta solamente a través de teléfono, físicamente no he sabido más de él, pero sé que anda cada dato que le hemos ido dando, él va para allá; él anda con un par de familiares más y no han encontrado nada, ahora como dato anoche, porque el teléfono de él quedó adentro de la camioneta y se ubicó por GPS, se dio con la ubicación y el teléfono se encontró tirado en la calle a la altura de Los Molles, en La Troya, entonces bueno, por lo que yo supe al final esta mañana que dieron con el teléfono, no se vio rastro de camioneta, huellas, no se sabe si siguieron con rumbo hacía Santa María, sector de Jahuel o puede que hayan salido por el sector de San Esteban, cortado hacia Los Andes, eso como datos o bien dieron una falsa alarma y tomaron otra ruta.