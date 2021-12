Cientos de personas llegaron a despedir al ex concejal y consejero regional. La familia agradeció todas las muestras de cariño.-

A eso de las 10:00 de la mañana del pasado día viernes, el cuerpo de Rolando Stevenson Velasco ingresaba por última vez a la Iglesia Catedral de San Felipe. Llevado por familiares y amigos, la comunidad de nuestra ciudad se preparaba para despedir a una de sus figuras políticas más importantes.

Decenas de personas esperaban en el exterior del recinto para saludar y despedir a quien reconocen como un gran servidor público. Desde ese momento, comenzó el velorio público en el que cientos de personas sintieron como propia la partida de Stevenson.

Con el pasar de las horas la Catedral comenzaba a llenarse cada vez más de vecinos y vecinas, ex figuras políticas de nuestra ciudad, actuales autoridades, amigos o simplemente alguien que no podía estar ausente del adiós a Rolando Stevenson.

Poco antes de las 17:00 horas comenzó la misa en la que el féretro fue escoltado en su momento por parte del consejo regional, el concejo municipal de San Felipe, parte de la directiva de la Democracia Cristiana a nivel nacional, entre otros.

Una vez finalizada la eucaristía, el cortejo se dirigió a la plaza cívica de nuestra ciudad, lugar en el que se le rindió un último homenaje y en donde, además, se vivieron los momentos más emotivos de la jornada.

Cristiana Montenegro, viuda de Rolando Stevenson, habló sobre el legado y la sensación de todo el cariño recibido hacia su esposo. «Estoy súper emocionada, la verdad que no tengo palabras, es demasiado, como dijo mi hija esto es un tsunami. Nosotros estamos súper tristes, todavía no creo que es verdad, para nosotros se fue muy rápido, estuvimos siempre en contacto por Zoom, pero igual al último él sufría mucho», señaló.

«Ha sido terrible para nosotros, pero estoy contenta con todo el amor que el pueblo le ha dado, y él también los quería; lo que él sembró, cosechó», agregó la señora Cristina mientras recibía el cariño de la gente que llegó al homenaje en la plaza cívica.

La mujer además relató algunos momentos de los últimos vividos por el ahora ex consejero regional. «Mi hijo lo fue a ver al Hospital y nos dijo que muchas gracias, que nos quería mucho, que no nos preocupáramos que iba a salir, tenía tanta esperanza. Me decía que tenía que acompañarlo en marzo cuando juraba como CORE, él estaba lúcido hasta el último momento», relató.

Respecto del legado hacia las nuevas generaciones y cómo era su forma de ser y trabajar por la comunidad, Cristina dijo que «yo espero que algo aprendan de lo que hizo él, que hagan una política desinteresada, que cumplan con lo que prometen. Rolando siempre me decía, yo no soy capaz de decirle a alguien voy a hacer esto por ti y al otro día me olvido, tenía que hacerlo, como fuera, y si no podía lo decía, detestaba eso de dar esperanzas falsas a la gente.

«A veces caminábamos por la calle y él saludaba a medio mundo y yo me quedaba parada en una esquina y él hablaba con uno y con el otro, y yo le decía, de dónde los conoces, no sé quién es, pero me pidió algo, y los anotaba en un papelito», agregó.

Finalmente, Cristina Montenegro tuvo palabras para toda la comunidad: «Decirle que los quiero mucho, les doy las gracias a todos, estoy súper emocionada, de verdad que no tengo palabras, nos juntamos con la familia y nos decíamos cómo tanto cariño, siempre nos compartía lo que hacía, nos decía pongan la radio que voy a hablar. De verdad que muchas gracias a toda la gente por todo el cariño que nos han dado», indicó.

Por su parte, Carolina Stevenson Montenegro, la tercera hija de Rolando y Cristina, habló en la serie de discursos al momento del homenaje en el centro de nuestra ciudad. La mujer radicada en Canadá hace más de tres décadas, recordó a la figura familiar que fue Rolando Stevenson.

«Estoy acá para hablar de mi papá, un papá ejemplar. Él vivió cinco años con nosotros en Canadá, su regreso a Chile fue porque extrañaba mucho a su querido San Felipe, sobre todo por la falta del entorno que él siempre nos hablaba», comenzó diciendo Carolina.

La hija además contó que «el primer y único amor de su vida, incluso por sobre su familia, fue siempre San Felipe y su gente. Siempre nos contaba con mucha pasión los planes que tenía para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y defender los derechos de todos.

«Recuerdo cuando mi papá nos llevaba todos los domingos a pasear en nuestra famosa citroneta azul y nos paseaba por todos los rincones del valle. Cantábamos y nos hablaba de la historia de nuestra región», recordó Carolina Stevenson.

Finalmente, la mujer agradeció también a toda la gente que llegó a despedir a su padre. «Quiero agradecer el tsunami de amor y cariño que hemos recibido en estos días, siempre supe que mi papá era famoso y popular en el valle de Aconcagua, pero hoy me doy cuenta que mi papá es más grande de lo que yo pensaba, es una leyenda que no pertenece a nuestra familia, sino que a la gente de San Felipe».

La muerte de Rolando Stevenson también provocó un profundo pesar en el mundo político. Hasta la misa y el homenaje en la plaza cívica, llegó el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, quien también tuvo palabras para despedir al consejero regional.

«Lo conocí en julio del 2021, me tocó trabajar con él desde su presidencia de la comisión de Cultura, una persona muy afable, súper asequible, de trato llano, sincero; tengo la mejor opinión del Consejero Regional Rolando Stevenson, un hijo de la ciudad de San Felipe, un hombre con una profunda vocación de servicio público», señaló.

Por su parte la alcaldesa Carmen Castillo precisó que «primero agradecer a nombre de nuestra ciudad la oportunidad de despedir a nuestro ciudadano Rolando Stevenson. Somos muchos los que pensamos que faltó tiempo para aprender más junto a ese camarada que fue un servidor público ejemplar.

«Desde la mirada comunitaria fue una persona que destacó en cada uno de las actividades que desarrolló, tanto en la política como en el cooperativismo, pasando por la gestión cultural y social, sin dejar de lado su sensibilidad y humanidad», agregó la edil.

La alcaldesa además dijo que «hablar de Rolando no sólo es remitirnos a un concejal, o con consejero regional, hablar de Rolando es hablar del vecino de calle Riquelme que cuidó con profundo amor a su madre, aquel que siempre informado del acontecer local se mostró abierto a buscar soluciones para vecinos y vecinas, con una mirada conciliadora y comprometida.

«Compartió sus conocimientos y experiencias, mostrando un liderazgo basado en sus profundas convicciones, que lo convirtieron en una persona apreciada en el mundo político y en cada rincón de nuestra comuna y provincia», expresó en su discurso la alcaldesa.

Finalmente, la edil sostuvo que «la tristeza que sentimos al decirle adiós, representa también una expresión de afecto y admiración, hoy lo despedimos con gratitud y con la certeza que, por sus actos, su figura trascenderá en su querido San Felipe de Aconcagua».

Una vez terminado el homenaje en la plaza cívica, el cortejo pasó por fuera del cuartel de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos, en donde voluntarios y voluntarias estaban formados para despedir a Rolando Stevenson. Haciendo sonar sus sirenas, bomberos despidió al CORE.

El cortejo continuó recorriendo varios sectores de la ciudad, para finalmente llegar al cementerio parque Almendral en donde se llevó a cabo el funeral en una ceremonia privada de parte de la familia.