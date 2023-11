Sanfelipeño de 22 años, diagnosticado con leucemia, necesita 100 donantes de sangre

Nicolás Tapia está internado en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.-

Nicolás Antonio Tapia Pizarro, es un joven sanfelipeño de 22 años que lamentablemente fue diagnosticado de leucemia y actualmente se encuentra internado en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. En tan sólo unos días, ha sido sometido a un intenso tratamiento de quimioterapias para poder estabilizarlo, a la espera de una donante de médula para que pueda seguir con vida.

El tratamiento ha obligado a que deba necesitar múltiples transfusiones de sangre, lo que a su vez ha generado que la familia se encuentra en una campaña para poder reunir 100 donantes de sangre.

Su madre, María Pizarro, realizó un llamado a poder colaborar. «Nicolás Tapia, mi hijo, se le detectó la leucemia en junio y alcanzó a estar cuatro días en el Hospital San Camilo y fue trasladado al Hospital Gustavo Fricke (Viña del Mar), estamos en noviembre y mi hijo sigue ahí. Le están haciendo muchas quimioterapias, la semana pasada le hicieron 21 ‘quimios’, tres ‘quimios’ diarias, le van a traer una quimio de EE.UU. para mantenerlo con vida, porque como nos explicó la doctora, él necesita un trasplante de médula; sin eso, Nicolás no tiene posibilidades de vivir».

En este contexto, la madre comentó que «nosotros como familia fuimos a hacernos los exámenes y estamos a la espera de los resultados. El primero en ir fue mi hijo mayor, pero él no fue compatible, lamentablemente, y eso sucede en la familia, nos explicó la doctora, que podemos ser la mamá o el papá, pero al no tener los 12 caracteres que se necesitan, no se es compatible.

«La única manera de mantener a Nicolás bien es a través de las quimios, me lo pasaron siete días para la casa, le hicieron exámenes y en esos arrojó resultados que el cáncer le volvió estando en la casa y le hicieron las 21 quimios», agregó.

Es por esto que la familia se encuentra realizando esta campaña para poder reunir personas que puedan donar sangre a nombre de Nicolás Tapia Pizarro.

«A Nicolás después de las quimios le hacen unas transfusiones de sangre, y para esas bolsas de transfusiones se necesitan muchos donantes, y estamos al debe, debemos muchas transfusiones de sangre y él necesita estas transfusiones después de las quimios, por eso estamos haciendo esta campaña para que a él no le falte la sangre», detalló Lorena.

Asimismo, la madre de Nicolás dijo que están «esperando en Dios que esté el donante de médula, también se necesita sangre, durante la operación se van necesitando las transfusiones, por eso estamos haciendo esta campaña porque han sido muchas las quimios que le han hecho».

– ¿Cómo empezó todo, comenzó a sentirse mal?

– Mi mamita falleció en enero de cáncer, entonces usted se dará cuenta que la palabra cáncer a nosotros nos golpeó fuerte cuando dijeron que mi hijo lo tenía también. Murió tan postrada que hicimos mucha fuerza con ella, por eso asumíamos que el dolor de costilla del Nico se debía a la fuerza que hacía con mi madre, eso pensábamos, pero ya en abril a él le seguían doliendo y no se le calmaba, porque quedamos machucados con el tema de la postración de mi mamá, pero a todos se nos pasaron los dolores y él seguía. Empecé yo a deambular de hospital en hospital y como él es diabético, le hacían exámenes de la diabetes, le decían que el dolor de su cuerpo era debido a su enfermedad, eran estragos, eso me decían y no le hacían absolutamente nada, me lo mandaban de vuelta para la casa y él seguía con sus achaques, dolores, nadie le revisaba sus exámenes como corresponde, hasta que a finales de mayo lo llevó mi hijo a urgencia porque el Nico ya no respiraba por sus dolores.

Ya en urgencia le practicaron diversos exámenes y el día domingo el doctor le informa que su hijo «no tiene glóbulos rojos, se le dispararon los blancos y eso para mí es una muy mala señal».

‘ALGO ANDA MAL’

Agrega que el día lunes la llaman muy temprano y le dicen que Nicolás tiene visitas libres, por lo que puede ir a verlo a cualquier hora, «y ya para mí fue una mala señal, ¿por qué me habrán dado las visitas si eso no se hace? Llegamos allá y una enfermera nos dice que hay un doctor que quiere hablar con nosotros como familia. Y ahí llegó el doctor me dijo: «Ya llegaron los resultados finales y su hijo tiene leucemia, y es una avanzada, se tiene que ir inmediatamente al Gustavo Fricke. Por el hospital se van a demorar mucho que lo envíen hasta allá, pero yo voy a mover los hilos con amigos y contactos que tengo allá, porque Nicolás se tiene que ir hoy día mismo». ¿Tan así doctor? «Sí -me dijo- es grave».- Yo lloraba, lloraba mi hijo, todos llorábamos y como a las dos nos avisan que Nicolás va a ser trasladado inmediatamente al Gustavo Fricke porque necesitaba inmediatamente empezar con sus quimos.

NIVELAR AZUCAR POR SU DIABETES

«A él se le complica el tema porque es diabético, entonces estuvo muchos días en contra porque necesitaron nivelarle primero el azúcar. Porque no se podía hacer la ‘quimio’ con esa azúcar. Pasaron muchos días, tienen que haber sido 8-10 días que él tenía en contra, pero me dijo la doctora «es que si yo le hago la ‘quimio’ como el viene, se va a morir al tiro, no puedo, tengo primero que nivelarle el azúcar». Así es que estuvimos como 10 días en contra, pero de ahí siguió, siguió y me acuerdo que la doctora me llamó a la sala y dijo que Nicolás no lo iba a lograr, tenía mal pronóstico, era mejor traerlo a la casa con cuidados paliativos y yo me puse a llorar y le dije ‘doctora, si es tan joven él, cómo no van a seguir’, y ahí el doctor dijo ‘ya, vamos a seguir con las ‘quimios’, ¿usted nos autoriza?». Sí, doctor, hágalo, todas las ‘quimios’ que él necesite, y después la doctora me habló: ‘¿Sabes qué?, increíblemente Nicolás está matando algunas células malas, así es que vamos a seguir’. Y en eso estamos hasta el día de hoy».

La donación de sangre se puede hacer de cualquier punto del país y en cualquier hospital a Nombre de Nicolás Antonio Tapia Pizarro, de 22 años, diagnosticado con leucemia, Rut 20.804.266-1. Hay una coordinación interna que se hace.

Si eres de San Felipe, agenda tu hora al 342493428.

