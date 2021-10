Sujetos agreden brutalmente a joven de 19 años y le dislocaron un hombro

Víctima estaba con su polola y otros amigos en Avenida Yungay con Merced cuando se produjo la agresión, desconociendo los motivos de la golpiza.

Un joven de 19 años que estaba en compañía de su polola de la misma edad, junto a otros amigos, fue brutalmente agredido por unos sujetos que se movilizaban en una camioneta, sacando éste la peor parte porque como consecuencia de la agresión resultó con su hombro izquierdo dislocado.

Sobre los motivos de la agresión no se sabe, porque ellos aseguran que estaban tranquilamente en la avenida conversando, riendo. La señora Jéssica, suegra del joven lesionado, presume que los agresores quizás pensaron que se estaban riendo de ellos.

La agresión se registró este miércoles en la tarde en Avenida Yungay con calle Merced, y según indica Jéssica, «ellos estaban en la alameda conversando con dos amigos más, cuando pasa una camioneta ploma con dos jóvenes ya mayores y empiezan a insultar a los niños, los niños tambien les devuelven sus garabatos y estos ‘gallos’ se dan la vuelta, suben la camioneta arriba de la vereda, se bajan, empiezan a decir cosas a los niños, los niños tambien y ahí estos ‘gallos’ los golpearon a los niños; uno cayó al suelo, el pololo de mi hija, y éstos lo golpearon en el suelto con una patada en la cara y donde cayó se dislocó el hombro. Luego de esto ellos se subieron a la camioneta y mucha gente empezó a encerrarlos para llamar a Carabineros, y éstos pasaron por arriba de estos muritos blancos que hay, que lo quebraron, y arrancaron entre la vereda y la calle.

– ¿Esto dónde fue?

– En Merced con Yungay.

– ¿A qué hora más o menos aproximadamente?

– Como a las 4 ó 5 de la tarde. Yo estaba trabajando cuando me avisaron que estaban en el hospital con el joven. Porque llamaron a Carabineros, no se hizo presente, llamaron a la ambulancia, tampoco, y una señora llevó a los niños a constatar lesiones.

A consecuencia de la salvaje agresión el joven sufrió una dislocación de su hombro izquierdo, exlica Jéssica, en tanto su hija resultó ilesa. «Al otro joven también le pegaron unos puñetes por los brazos, pero el que salió más perjudicado fue el pololo de mi hija.

– Cuando le comentaron a usted lo sucedido, ¿le dijeron algún motivo, alguna cosa en el fondo para la agresión?

– No, ninguna cosa, ningún motivo. Solamente que ellos estaban sentados riéndose y estos tipos pasaron, no sé a lo mejor pensaron que se estaban riendo de ellos, pero ellos ni siquiera los conocen. Unos dicen que eran rubios de pelo largo, como medios ‘cuicos’, y fue eso, se bajaron y le pegaron. Incluso la gente que estaba ahí le empezaron a gritar que los dejaran. Porque ellos estaban ahí sentados, no estaban haciendo nada malo.

– ¿Lograron ver alguna característica del vehículo?, usted me decía por la patente presuntamente serían de Santa María.

– Sí, de ahí de Jahuel.

– ¿Por qué dice usted eso?

– Porque nosotros hicimos un parte en Carabineros y Carabineros dijo que esa camioneta pertenecía a Jahuel. Nosotros hicimos el parte en Carabineros anoche (miércoles), después que salimos de primeros auxilios fuimos al tiro a Carabineros a contar lo que había pasado.

– ¿No hubo personas detenidas?

– No, no porque ellos arrancaron. A los niños incluso una señora los llevó a primeros auxilios, porque el niño (pololo de su hija) gritaba mucho porque el hombro se lo había dislocado.

– Él, hoy (ayer) tiene hora al médico me decía usted.

– Sí, a Los Andes, porque lo derivaron a un traumatólogo.

– ¿Anímicamente cómo están?

– Mi hija muy nerviosa. Ayer (miércoles) tiritaba porque son niños bien tranquilos. A mi hija no le cabía en la cabeza lo que había pasado. Porque cómo había pasado eso de estos ‘gallos’, bajarse y pegarles a los niños. Ellas no se metieron porque a lo mejor hasta a ellas les habrían pegado.

– ¿Le dijeron el número aproximado, 2, 3 sujetos? ¿Cuántos serían?

– Eran dos, dos, y parecen que eran hermanos, porque cuando le dijo «ya vamos hermano».

– ¿O sea se bajaron, le pegaron y se fueron?

– Sí, lo que me decía mi hija. Claro, se bajaron, les pegaron y se fueron. Incluso la gente, los autos estaban como encerrándolos para que no salieran y se echaron un foco de la camioneta y partieron.

– Usted como madre, ¿cómo se siente con todo esto?

– Mal, porque igual los niños no pueden salir. La gente anda como no sé, como enferma, estresada, o sea usted no puede estar con una amiga riéndose si van a venir unos tipos a pegarle, pensando que se están riendo de usted, y no es así la cosa. Claro, ahora a la niña le voy a decir que no salga o que tenga cuidado, no sé, porque me va a dar miedo que en cualquier momento le pase lo que pasó con el pololo de mi hija.

– ¿Buscan información ustedes de los agresores?

– Sí, tenemos la patente, la foto del vehículo donde se ven los dos jóvenes… Uno se ve. Eso nos mandaron gente porque yo lo subí a funarlos y mucha gente mandó información, fotos de gente que sacó foto ahí en el momento. Incluso hay un video donde salen arrancando.

– ¿Están citadas a la fiscalía local de San Felipe?

– Sí.

– ¿Ahí van a poder entregar todas esas pruebas tambión o las entregaron en Carabineros?

– Las entregamos en Carabineros ayer (miércoles) al tiro.

– ¿Algo más que agregar señora Jessica?

– Que es bastante fome esto lo que está pasando aquí en San Felipe. Hay gente que anda como no sé, enloquecida podría decirle. Yo estoy choqueada con esto, cuando llegué al Hospital y ver a mi hija tiritando de miedo, pensando que podían volver y no sé, es algo bastante incómodo para mí.

– ¿Cuántos años tiene su hija?

– Mi hija tiene 19 tambien, si son unos ‘pajaritos’ flaquitos, chiquitos, ni siquiera son grandes, parecen ‘chiquillos’ de 16, imagínese, y estos ‘gallos’ eran unos tontos grandes.

DISLOCACIÓN DE HOMBRO

Lesión en la que el hueso de la parte superior del brazo se sale del omóplato.Un hombro dislocado requiere atención médica inmediata.

Los síntomas incluyen hinchazón, imposibilidad de mover la articulación y dolor.

El tratamiento incluye la colocación del hueso en su lugar, el uso de una férula, medicamentos y rehabilitación. Solo algunos casos poco frecuentes necesitan cirugía.