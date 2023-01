Testigo de accidente en Puente Pocuro: «Vimos un auto blanco volar»

Vendedor ambulante presenció justo el momento del accidente, quedando profundamente impactado luego que junto a otras personas ayudaran a salir al herido.-

Como ya se ha informado ampliamente, la madrugada del sábado se produjo un violento accidente de tránsito en el Puente Pocuro con participación de dos vehículos; una camioneta y un automóvil, resultando herido de gravedad el conductor de este último y que, según Carabineros, hasta este día domingo al mediodía evolucionaba favorablemente.

Nuestro medio conversó con un testigo que estuvo esa madrugada y ayudó con otra persona a los heridos. Nos cuenta que fue algo terrible para él, algo que no había vivido nunca en su vida.

Andy dice fue «trágico, terrible, primera vez que paso por algo así. Veníamos de Santiago destino a San Felipe y vamos entrando ahí a la curva que hay en el paradero antes del puente Pocuro, y vimos un auto blanco volar, compadre, la camioneta roja que se fue al costado en vez de seguir avanzando, el chofer se paró, vimos que se bajó una persona de la camioneta roja ensangrentada, gritando ¡me chocaron, me chocaron! Le dimos los primeros auxilios, se veía nervioso más que nada, tenía un rasmillón en la cara y tratamos de calmarlo, se tocaba la cara y se escuchaba del auto quejarse a una persona, y ahí uno pucha se nubla. Lo primero que hicimos nos quedamos ahí, llegó un auto detrás de nosotros, se bajó una niña bien nerviosa empezó a gritar ¡ayudemos… ayudemos! Nos acercamos y se veía una persona en la parte trasera, un joven, y con el pololo de esta niña lo sacamos. A lo mejor hicimos mal, no sabemos cómo actuar porque te vuelvo a repetir, uno se nubla; y lo sacamos del auto, venía en la parte trasera, la cara toda ensangrentada, la pierna yo me fijé que la traía en malas condiciones y lo dejamos en la solera, apoyado en la camioneta y noooo, terrible como quedó el auto. A nosotros se nos venían tantas cosas a la mente, pensamos que había más gente involucrada bajo el puente y ahora en la mañana (sábado) supe que hay dos personas, hay una que está grave, debe ser el niño que ayudamos nosotros. Pero no se lo doy a nadie lo que vivimos, a parte que Carabineros ni la ambulancia acuden con rapidez, porque eso es lo que más te pone nervioso, uno no sabe los primeros pasos, las cosas que hay que hacer», cuenta.

– ¿Has estado choqueado toda esta mañana?

– Claro, de hecho, yo me dedico al comercio ambulante y tenía que haber vendido a las nueve de la mañana y recién salí a vender porque es terrible lo que vive uno. Yo en el primer momento pensé que había más gente involucrada, porque fue terrible como quedó el auto, ver un auto en esas circunstancias, volar así.

– ¿Qué se sabe de cómo se produjo el accidente, alguien comentó en el momento?

– El socio de la camioneta, parece que trabaja en la mina, en todo momento dijo que el joven del auto blanco lo había chocado, que venía zigzagueando y que él había chocado, primero dio unas vueltas y lo pasó a llevar a él.

– ¿Algo más de todo esto?

– Pucha, nosotros nos vinimos, después del accidente llegó la ambulancia, a esperar que no haya sido tan grave el socio del auto, de la camioneta, que sea ojalá que esté bien porque él fue la primera persona que uno trató de ayudar.

– ¿El que está más grave?

– No, el socio de la camioneta que se bajó corriendo hacia nosotros con un rasmillón. Yo lo vi nomás, salió caminando, pero el que sacamos del auto, nooo, él estaba mal, ensangrentado la rodilla.

– ¿Como fractura?

– Sí, se veía como fractura porque cuando le agarramos el blue jeans, como que la pierna se le fue para el lado.

– ¿Terrible?

– Nooo, terrible, y al momento que pasó esto, los autos que venían de San Felipe con destino a Los Andes se estaban chocando porque como nadie fiscalizaba nada, estaba todo oscuro.

– ¿Te emocionas?

– No si es terrible, primera vez que veo una persona, algo así; imagínate, uno piensa en salvar la vida, uno escucha: «No, no hay que tocarlo cuando se accidenta», pero como se quejaba el joven.

– ¿Es imposible quedarse inactivo ante la situación?

– Claro, después te llegan las cosas que piensas tú, a lo mejor hice un mal o bien al sacarlo, pero con el socio que lo sacamos ojalá hayamos hecho un bien y que no pase a mayores, pero no, es terrible compadrito.