Tik Toker local realiza rifa para dar cajas navideñas a adultos mayores

Es el Tik Toker con más seguidores de San Felipe, tiene sobre 6 mil. Es argentino, avecindado por años en nuestra ciudad. Ha hecho de todo: peluquero, conductor de taxis colectivos, instructor de conducción. Hoy está dedicado a vender zapallos, además de estar abocado a cumplir una labor social dirigida a las personas más necesitadas, especialmente adultos mayores.

Se trata de Luis Rivero, cuyos videos suman miles y miles de reproducciones. Aprovechando esa plataforma digital, está empecinado en vender todos los números de una rifa precisamente para poder llenar cajas con mercaderías y entregarlas en esta navidad.

Conversamos con él en la Plaza de Armas de San Felipe, luego de haber terminado una transmisión en vivo.

– Cuéntanos cómo llegaste a transformarte en el Tik Toker más famoso de San Felipe.

– Lo que te puedo contar es que yo llegué a Chile con mi esposa chilena y mis tres hijas, con la idea de comprarme un terreno, una casita, todo eso. Cuando hice el cambio de dinero, en realidad se devaluó tanto el peso argentino que perdí. Arrendé tres meses y ahí quedé. En ese momento una persona de Punta El Olivo, don José Leiva, que era presidente en ese entonces…

– Conocido cariñosamente como ‘El Guatón de los Berlines’

– Exactamente, y ‘Martes 13’ también. Él me dijo «allá hay un lugarcito, vamos a hablar con la gente para que les den en el cerro». Allá me dieron en la quebrada de la Punta El Olivo, ahí piqué con mi esposa, no teníamos ni carretillas; piqué el cerro, hice una cueva, me puse a vivir ahí. Cortaba el pelo, para eso me compré unas tijeras, y empecé a cortarle a mis vecinos y con eso iba alimentando a mi familia. No tenía luz, agua, baño, nada, nada y de apoco fui surgiendo. Mi licencia de conducir argentina la tenía que convalidar o hacer un curso, no tenía dinero para nada, entonces hice de jardinero, peluquero y así fui trabajando, trabajando. Siempre lo he hecho para mi familia.

En ese lugar cuenta que estuvo 12 años y de ahí «gracias a Dios nos compramos una casita, porque como yo no tomo, no tengo vicios, me ayuda el ahorrar, y nos vinimos acá a San Felipe y empecé a trabajar, como ya tenía mi licencia de conducir como chofer y con eso fui surgiendo de a poco», señala.

«Pasé por la Escuela San Cristóbal como instructor de manejo de autos, camiones, y también de destrezas operativas en la Andina, a través de Codelco; o sea, con la escuela de conductores a los silicosos que bajaban en el 14 ahí les ensañaba a manejar un monta carga inmenso y así», cuenta.

También recuerda su paso por Veolia, donde le tocó pasar una experiencia bien difícil, «donde salí un tiempo atrás, donde falleció un niño al que pude ver, así estuve mal, pasé un momento difícil porque vi cuando él falleció, yo estaba ahí, no lo pude ayudar. Con esta empresa la pasé bastante mal, pero gracias a Dios superé eso», relata.

– Después apareciste en un Facebook ‘Verdura y legumbres’, cuenta esta etapa de meterte en las plataformas digitales, ¿cómo llegas a eso?

– Resulta que no tenía trabajo y con un dinerito que tenía empecé a comprar verdura y vender por las casas, y así pude arrendar un puestito y vender verdura en la feria. Compraba legumbres y vendía de a poco y así empecé a surgir y comencé a hacer videos mostrando, que muchas veces la gente va a comprar un zapallo y le sale malo, viene a reclamar, le dicen a uno: «Oiga, el zapallo me salió malo o la verdura». Y muchas veces la respuesta mía era decirle: «Bueno, yo no me puedo meter adentro del zapallo y si sale malo, sale malo». Después con el tiempo me di cuenta que eso no era bueno, dije no voy a decirle eso cuando vengan a cambiar el zapallo, porque yo, en vez de perder el cliente, mejor pierdo el zapallo, lo cambio por uno bueno y me gano un cliente para cuando en invierno esté mala la pega, el trabajo, los tengo a ellos, y así fui creciendo. No fue por otra cosa, fue porque los clientes me prefieren cuando van a comprar, porque yo les respondo cuando ellos van a cambiar un producto y me gano la confianza de la gente, y así empecé a entrar a las redes sociales.

DONA VERDURA QUE NO VENDIÓ

«Cuando después con el tiempo me quedaba verdura, yo agarraba, con aquellos vecinos que me ayudaron en un momento cuando yo estaba necesitado, hacía unas bolsitas y se las regalaba sobre todo a los adultos mayores. Y así empecé a entrar en las redes sociales, ayudando a los más necesitados; o sea, devolviendo la mano, no porque me sobre el dinero, no, es devolviendo la mano a aquellos que en un momento me ayudaron a salir delante de los momentos que estaba pasando. Y ahora eso es lo que estoy haciendo, agradeciendo a los chilenos».

Dentro de la ayuda que ha entregado, además de la verdura, regaló un colchón a un adulto mayor que precisamente pidió a través de las redes sociales.

También fue dirigente vecinal tres veces.

Se viene Navidad y Luis Rivero está realizando una rifa con varios premios para poder armar cajas navideñas. Confiesa que es primera vez que lo hace, donde va a rifar un celular; «yo con el dinero que recaude voy a hacer una caja navideña para ir y sorprender a estos adultos mayores, pero en el camino me encuentro con varias cosas que tengo en mi casa; cadenitas de plata y cositas que tienen su buen valor, entonces dije «no voy hacer 10 sino que 15 premios, y eso es lo que estoy haciendo, esta rifa, y con el dinero que recaude ya estoy juntando alimentos nos perecibles y útiles de aseo para hacerle una caja navideña y el pan de pascua te digo lo voy a elaborar yo, para que tengan un buen pan de pascua y llevarle en esta Navidad, porque siento que le debo harto a mis vecinos que me ayudaron, al adulto mayor, eso es lo que estoy haciendo», indica.

El número tiene un valor de 1.000 pesos. Hay varios premios como dos celulares con sus respectivas boletas, hay pulseras, cadena de plata.

Dice que todo eso es suyo y lo está rifando como premio para ayudar a las personas.

La rifa se va a lanzar el día 21 de diciembre a las 20:00 horas en transmisión por medio de sus plataformas digitales Tik Tok luis.rivero56. Celular y wsp +56 9 8329 2003 donde pueden comprar los números las personas que quieran ayudar a otras.

Para mayor transparencia y saber de su labor de ayuda, las personas pueden entrar a su Facebook Luis Rivero o Tik Tok luis.rivero56.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...