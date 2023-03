Todo Catemu busca a ‘La Nany’, quien lleva desaparecida unos 49 días

¿Dónde estás, Adriana Cararo?

Todos en Catemu están preocupados buscando a ‘La Nany’, una mujer en situación de calle y ampliamente conocida, quien ayer cumplió 49 días desaparecida en esa comuna. Siempre se le veía en el centro vendiendo algunos productos, además de ser conocida como animalista y tener ocho gatitos.

Nuestro medio conversó con el alcalde de Catemu, el periodista Rodrigo Díaz, sobre el caso de esta mujer, identificada como Adriana Verónica Cararo Oses, ampliamente conocida como ‘La Nany’.

Según relató el alcalde Díaz, «Adriana Cararo, ‘La Nany’, llegó a Catemu hace aproximadamente dos años, lo que para las personas en condición de calle vale para ya contarla como radicada dentro de nuestra comuna. Está perdida. Si no me equivoco, debe ir por los 46-47 días (49) desde que se declaró la pérdida por parte de la gente cercana a ella en la comuna, y se ha hecho todo el despliegue», dice.

Agrega que Carabineros ya cuenta con la orden de búsqueda a nivel nacional. Sus antecedentes están en todas las tenencias, comisarías y establecimientos de Carabineros, incluida la PDI, «y nosotros como municipio articulando, que es lo que nos corresponde en este tipo de casos, porque nos preocupa, sin duda que nos preocupa. Hace poco, la semana pasada, celebramos el día internacional de la mujer y los movimientos en Catemu, que son emergentes y fuertes en esa línea y lo agradecemos, han hecho el llamado de que no vamos a conmemorar cuando nos falta una. Así es que nosotros estamos buscándola también con el apoyo de Carabineros, desplegando todo lo que como municipio nos corresponde», señala.

Reconoce estar muy preocupado. «Ella había hecho amistades profundas ya en Catemu. Mi reconocimiento para la señora Yoya que tiene un restorán famoso ahí en nuestra comuna, y que es la primera que empezó, y como se dice vulgarmente, ha dejado ‘las patitas en la calle’ buscándola, haciendo el llamado y acercándonos a todo aquel que llega con alguna pista que la hayan visto en este lugar. Se han hecho todas las averiguaciones porque la primera información que recibimos, que estaría en el sector costero, se descartó; después que estaría en una comuna más al norte, también se descartó; así es que estamos con mucha preocupación, siguiendo y monitoreando día a día el caso de ‘La Nany’. Estamos comprometidísimos en su búsqueda», dice.

– ¿Ella estaba o está en situación de calle al momento de desaparecer?

– Sí, ella llegó en situación de calle. Si no me equivoco es de una comuna cercana a la Región Metropolitana, de allá llegó, y venía de un poquito más al sur de Curicó creo, pero muy cerquita de la Metropolitana. Llegó como le digo a Catemu hace como unos dos años, se integró a una comunidad que la gente que está en condición de calle suele armar estas comunidades informales.

– Los ‘Rucos’, como se les dice muchas veces.

– Los ‘Rucos’, estaba en uno establecida por allá cerca del estero Santa Rosa. Yo personalmente la conocía, creo que todos en el pueblo la conocían como una chica muy amable, afable, vendía sus florcitas, era orfebre, profundamente animalista, se movía para todos lados con sus ocho gatitos. Y esa es la preocupación que tenemos, porque al visitar el espacio que ella ocupaba encontramos todas sus cosas. Ella no movió nada de ahí, está todo intacto y esa es, le diría, la principal preocupación, porque era una chica muy preocupada de sus cosas, de sus animales, de sus elementos para poder subsistir realmente vendiendo orfebrería, flores como le digo. Es una mujer que se ganó el cariño de toda la gente en Catemu, hay una preocupación que atraviesa toda la comuna, quien más quien menos la conoció más o menos. Estamos todos muy, muy preocupados y contamos también con el compromiso de Carabineros, especialmente de nuestra comuna, encabezados por el subteniente Boris González, quien se ha desplegado, me consta porque los he acompañado, a visitar todos aquellos lugares donde se dice puede estar, que la vieron, y pensando, poniéndonos en todos los escenarios, si a estas alturas, después de 46, 47 días de búsqueda, uno no puede descartar nada, pero estamos con fe, confiados en que la vamos a encontrar a ‘La Nany’.

– Hay que prepararse para lo peor cuando pasan tantos días.

– Es muy terrible y con los grados de violencia, violencia intrafamiliar, vulneración de derechos de que son víctimas las mujeres, más cuando están en condición de calle, a nosotros nos tiene muy, muy preocupados. Así es que hacemos el llamado a toda la gente que está leyendo esta nota, está publicada en redes sus fotos, datos, estamos atendiendo cualquier tipo de sospecha que llega, sea por la vía formal e informal, y me consta que Carabineros está encima de todo este operativo que se está montando. Yo espero de verdad, se los digo con el mayor anhelo, que aparezca, que esté todo bien, y lo último que nosotros podemos hacer es morigerar porque se trata de una persona en condición de calle. ‘Mira es que se mueven, es que se van’… eso realmente nosotros tenemos antecedentes nefastos en este país, no se nos olvide nunca que las chicas que desaparecieron en el Alto Hospicio, al principio todas tenían una justificación, todos las habían visto en alguna parte, y después las encontramos en donde realmente estaban.

– Somos buenos para prejuzgar.

– Buenísimos, y para prejuzgar y para alivianar la denuncia. «Mira que estaba en tal lado». A nosotros nos da lo mismo porque es una vecina más y estamos buscando, estamos conscientes de aquello. Ahora se complica porque al no tener ningún lazo formal con alguien en la comuna, normalmente quienes levantan estas denuncias por presunta desgracia suele ser la familia, y nosotros como municipio no podemos ejercer aquel derecho; sí lo hizo una vecina, ya desesperada porque no daba señales de aparecer. ‘La Nany’ era súper comprometida con su círculo, tenía sus rutinas, entonces cuando ya eso se empezó a quebrar. ¡Claro!, estábamos también en verano, donde uno a veces puede moverse, hacer algo más allá.

– Podría haber vuelto en todo caso.

– Que era la esperanza que teníamos todos.

– ¿Ella trabajaba ahí en el centro de Catemu?

– En el centro, sí, ella pertenecía a una comunidad que cuidaban autos, estaba siempre en el centro, en pleno centro, García Huidobro con calle Raggio, Prat, una mujer muy conocida en nuestra comuna, entonces esperamos que termine todo bien.