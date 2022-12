«Tu diversión con fuegos artificiales no vale la pena el sufrimiento de los chicos»

Javiera Tejero, profesional del autismo:

Desde el Centro de Autismo Solidario realizaron el llamado a no lanzar fuegos artificiales durante Año Nuevo por las complicaciones de los menores.-

Se viene Año Nuevo y con ello es característico e ilegal el lanzamiento de fuegos artificiales en distintos sectores de nuestra comuna. El colorido que para algunos es motivo de felicidad, para otros puede ser un verdadero tormento. Tal es el caso de aquellos menores que padecen del Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Javiera Tejero, educadora de párvulo y directora del Centro ‘Burbuja Azul’ del Centro de Autismo Solidario, explicó los alcances que tiene el fuerte ruido de los fuegos artificiales para los menores con autismo. «Los chicos con TEA se ven afectados por el cambio de rutina, la idea es anticipar la rutina siempre, por ejemplo, si ellos cenan a las 9 de la noche, y ese día lo harán a las 11, anticipar cada cambio para anticipar cada tipo de crisis. Y en el tema de los fuegos artificiales, el llamado es a no hacer uso de los fuegos artificiales, porque los chicos TEA terminan con grandes perturbaciones por el ruido, por la luz, por el fuego».

Agregó más adelante que este llamado es para que se enteren y tomen conciencia de que «tus 15 minutos de diversión con los fuegos artificiales, no valen la pena para un niño con TEA que va a estar sufriendo durante días o va a pasar toda la noche encerrado en el baño porque el ruido lo afectó. Tu diversión no puede valer el dolor que le vas a causar a un niño con autismo. Los chicos son extremadamente sensibles al ruido o a cualquier cambio sensorial en general», agregó.

Pero no sólo es el fuerte ruido de los fuegos artificiales, sino que también el de las motos o los famosos autos ‘enchulados’ que provocan serios problemas en la salud de estos menores. «Los niños se asustan, se meten debajo de la cama, porque también pasan motos o autos tuneados, no va a ser nada espectacular si suena, los invito a ser más conscientes con los niños del espectro autista, para ellos es complejo, están en un mundo que no es ameno para ellos, entonces hagámoselos más agradable», indicó la profesional.

Es por esto que Javiera Tejero también entregó algunas recomendaciones para poder controlar a estos menores en el caso de que existan algunos de estos inconvenientes provocados por algunos irresponsables. «Si se da la situación, invitamos a las familias a prevenir, venden en las farmacias estos tapones, pueden servir, siempre lo bueno es prevenir, bajar los decibeles, les pueden decir, anticipar que habrá ruidos fuertes. Si llega a pasar, es importante contener, escuchar; los niños TEA hacen este aleteo de manos, que en el fondo no es malo, no hay que apretarlos, lo importante es dejarlos que ellos muevan su cuerpo y contenerlos, pero nunca apretarlos y no dejar que ellos liberen la tensión», detalló.

Asimismo, la educadora de párvulos precisó que no es bueno medicar a los niños y niñas con TEA, pues es mejor acompañar el proceso que reprimirlo: «Mi invitación es que la gente se adapte a los niños con TEA, no es bueno medicar a los niños, hay que tener empatía, tu diversión con fuegos artificiales no vale la pena el sufrimiento de los chicos», cerró.