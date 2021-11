Tumor cerebral inoperable amenaza quitar la vida a niña de 5 años de edad

Todos con Isidora: Urgen donativos y que compren su Bingo Solidario:

Cadenas de Oración, Lucatones y Bingo Solidario para hacer frente a tragedia infantil. Pequeñita está siendo sometida a radioterapia en Santiago. Familia de la menor pone toda su confianza en Cristo.

Una ingrata y demoledora noticia es la que hoy tenemos que informar a nuestros lectores, una de esas notas periodísticas que trastocan nuestros corazones. Se trata de un agresivo cáncer cerebral ubicado en el tallo y cerebro de la pequeña Isidora Lazcano Salinas, de apenas 5 años de edad y vecina de Población Aguas Claras, pasaje 2, quien hace no más de un mes estaba saltando de alegría porque la llevarían al circo que estaba funcionando hace pocas semanas en nuestra comuna, pero que ahora está siendo sometida a potentes sesiones de radioterapia en una clínica particular en Santiago, ya que este tumor es inoperable.

UNA CONTRARRELOJ

Diario El Trabajo habló la tarde de este miércoles con la abuela paterna de Isidora, doña Verónica Lobos, quien entre lágrimas nos habló de la situación que está viviendo la pequeña estudiante de la Escuela Mixta Ema Lobos Reyes, de San Roque en Panquehue.

«Mi nieta tiene sólo cinco años de edad y de la noche a la mañana le detectan un tumor cerebral. Ella no presentó ningún síntoma hasta el día de hoy, hace un mes atrás empezó a caerse y a caérsele el ojito, a andar así como mareada, y de ahí acudimos a uno de esos neurólogos especialistas en el San Camilo; él nos dijo que no era bueno lo que tenía Isidora. Así que empezamos a gestionar todos los trámites, fuimos al Hospital Carlos Van Buren y a otros centros médicos para ir recibiendo en todos el mismo diagnóstico, un tumor que tiene en su cerebro, no es operable porque está en la cabecita donde no se puede operar, está interno en el cerebro (…) Los papás la llevaron al Gustavo Fricke y desde ahí la trasladaron al Van Buren, ahí le realizaron un escáner. Ellos decidieron pedir el Alta, ya que allá la máquina de la resonancia estaba mala y tenían que repararla, dándole el Alta se trasladaron a Urgencias de San Felipe y acá le hicieron la resonancia magnética, pero como el proceso iba lento, ellos decidieron hacer todo particular para que fuera más rápido», comentó doña Verónica.

– ¿Dónde le han dado más esperanza entonces?

– Actualmente a Isidora la están atendiendo en una clínica particular en Santiago (Las Condes). En otros hospitales públicos no le dieron muchas esperanzas, y con la fe en Dios yo sé que ella va a salir adelante y va a ganar esta lucha a ese tumor que tiene. De momento estamos corriendo con lo que podemos como familia para enfrentar esta crisis monetariamente, pero las esperanzas más firmes de todos nosotros están en Cristo, pues Él sabe lo que hará y lo respetaremos.

– ¿Qué iniciativas están realizando para reunir fondos para Isidora?

– Hicimos una Lucatón y la gente de acá de la población se ha portado súper bien a nivel de San Felipe y Los Andes, ha sido muy generosa con ella, yo digo que es una bendición de Dios. También estamos organizando un Bingo Solidario para ella. Este Bingo lo realizaremos en la Segunda Compañía de Bomberos de San Felipe, este sábado a partir de las 16:00 horas, cada bingo vale $2.000, hay muchos premios.

MUCHA ATENCIÓN

Los interesados en aportar para esta apremiante cruzada de amor y esperanza, pueden hacerlo a la Cuenta RUT 9.593.401-3 Banco Estado, a nombre de Verónica Lobos Vargas, o llamando al +56 9 5274 3416 con Maritza Lobos, el +56 9 5449 1276 con Diego Lazcano.

Roberto González Short