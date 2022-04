Usuarios de Oficina de la Discapacidad piden les cumplan con sus clases

Llevan dos años sin poder hacer talleres ni reunirse:

Son 15 las personas en condición de discapacidad las que están anotadas para participar de un taller especial confeccionado para ellos por parte de la Oficina Municipal de la Discapacidad, oportunidad que desde hace más de dos años no disfrutan los jóvenes, pues la pandemia así lo ha impedido. Sin embargo y para generar más estrés para ellos, se han encontrado con la suspensión de actividades, lo que ha detonado los reclamos de algunos padres y madres de los chicos.

Este es el caso de Alejandra Valdés, su madre Angélica Crocco la estuvo animando para este lunes iniciara su anhelado taller, sin embargo el mismo nunca dio inicio, fue suspendido a última hora. «El problema es que con la Oficina de la Discapacidad, se supone que la Oficina de la Discapacidad tiene un furgón a su disposición, el tema es que cada vez que los niños van a necesitar el furgón, sobre todo los niños de silla de ruedas, no está disponible, sino que hoy día que empezaba formalmente al taller, al furgón ‘se le fue la batería’, otra vez que no hay chofer, que no tienen un chofer designado para los niños, entonces yo digo ¿en qué quedamos con el tema de empatía con la discapacidad, con la inclusión, con todo eso? Si no se hace nada, la Municipalidad no hace nada por ellos (…) Mañana, que no saben si habrá chofer, porque no hay chofer asignado de la Municipalidad para el furgón, y lo que yo sé por otros medios es que el furgón sí funciona y lo están ocupando para otra cosa. Lo designan que lleve gente para allá a otro lado, que no es la finalidad, y se necesita por los niños de esa silla de ruedas más que nada, porque Alejandra, que muy ilusionada con las clases, con los niños, quedaron muy tristes hoy día, decepcionados porque estaban todos entusiasmados que después de dos años poder partir con su taller los que son más amigos y todo el cuento. Así que me parece una falta de respeto hacia las personas con discapacidad», comentó Crocco.

DIDECO RESPONDE

Diario El Trabajo solicitó explicación al Municipio sobre esta situación. Al respecto, la Dideco María Teresa Urbina Hernández, expresó que efectivamente se han producido algunas situaciones que han impedido el funcionamiento normal del furgón de la Oficina de la Discapacidad y que gradualmente se han resuelto. Explicó que en primera instancia, no contaban con un conductor que asumiera estas labores, lo que fue resuelto tal y como había informado la alcaldesa Carmen Castillo, en una reunión que sostuvo con representantes de las distintas organizaciones de la Discapacidad de nuestra comuna. Añadió que este lunes desgraciadamente se produjo otra situación que resulta imprescindible de atender, puesto que se trata de un tema mecánico que presentaba el furgón. Explicó que esta semana será resuelto y, en ese sentido, agradeció la comprensión de las familias y cuidadores de personas en situación de discapacidad, «pues estamos muy conscientes de la importancia que tiene para nuestros usuarios este vehículo».

De la misma manera, afirmó que «nuestro compromiso de trabajo conjunto, se mantiene a firme. Estamos trabajando en torno a los distintos requerimientos que existen de parte de la comunidad y de este sector de la comunidad en particular y los iremos resolviendo», indicó Urbina.

Roberto González Short