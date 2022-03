Valeria Segura necesita pañales para salir adelante en su vida

Además de su cáncer, ahora sufre de Anasarca:

Luego de varios meses de estar luchando por su vida frente a varias enfermedades peligrosas y postrada en una cama del Hospital San Camilo, la mañana de este miércoles nos contactó la exguardia de seguridad Valeria Segura Soto, quien nos informa que aunque ya tiene cerca de $800.000 para comprar las inyecciones que valen casi $3 millones, sigue necesitando apoyo de nuestros lectores.

«Lo que estoy actualmente necesitando es tratar de terminar de juntar el dinero para las inyecciones, tenemos juntado hasta el momento sólo 800.000 y faltan dos millones más para poder comprar esas cinco inyecciones que necesito para tener una buena calidad de vida y poder sostenerme en pie, porque mis músculos están fallando y a la vez estoy necesitando cooperación de pañales talla G, porque donde no tengo fuerza no sostengo mi orina, mi Cuenta Rut es 10.532.548-7; celular +56 999814304 (…) Se me han acumulado deudas. De hecho ahora viene el pago del dividendo, pero hay que tratar de solucionarlo con la pensión de mi mamá, que la pensión de mi mamá tampoco es mucho. Somos las dos solas. Entonces hay que pagar luz, agua, comprar gas y todo eso. Entonces mi mamita con su edad tuvo que meterse a trabajar a un trabajo que queda en Hijuelas, y es pesado. Tiene que trabajar todos los días de noche, porque igual tiene que estar pendiente de mis cosas, de ver cómo lo hace para conseguir mis cosas. Entonces cuesta, nos cuesta mucho tener las cosas, porque la verdad su pensión no es suficiente. Y bueno, se acumulan deudas, se acumula luz, se acumula agua. Hay que tratar de pagar una cosa y después pagar otra. Para el otro mes se paga una, para otro mes se paga la otra y así sucesivamente. Lo vamos haciendo y por eso mismo los pañales son caros, entonces tampoco tenemos como para estar comprando todos los días pañales, ni a cada rato pañales, ni toda la semana pañales», comentó Segura.

SIGUE LUCHANDO

Esta sanfelipeña sigue luchando por su vida, en Diario El Trabajo le hemos dado seguimiento a su complejo caso.

«Lo que pasa es que este año se supone que yo terminé mi quimioterapia, radioterapia y braquiterapia que me hicieron en marzo de 2021, yo me devolví de Valparaíso acá a tomar el tratamiento ahora por la artritis reumatoide que padezco, que también se suma a mi enfermedad, y resulta que no sé si el tratamiento de la artritis reumatoide o la quimio -que los doctores me dicen que más posible la quimio-, aceleraron más la artritis reumatoide y al mismo tiempo provocaron una anasarca. Yo pensaba que una anasarca era algo que se pasaba, que se quitaba, que desaparecía, pero no, es una enfermedad peligrosa que toma hasta el corazón. Yo empecé a perder orina, y en eso de perder el potasio empecé a vomitar la comida, me adelgacé y el corazón empezó a latir más lento. De hecho, en cualquier momento yo me puedo desplomar, de hecho ahora ando con crisis y tengo náuseas y ando con un poquito de dolor en el pecho, ando medio apretado, es una cosa que se trata, pero parece que tampoco tiene mucha solución, ahora debo comprar unas inyecciones que valen 600.000 pesos para ver si con esas inyecciones yo puedo mejorar», comentó Valeria.

Anasarca: Edema generalizado que se caracteriza por una excesiva colección líquida en el espacio extravascular (intersticial). Hay extravasación en los lechos vasculares de la parte líquida de la sangre, y es típico en el abdomen (ascitis) y en el tórax (derrame pleural, derrame pulmonar o derrame pericárdico).

Roberto González Short