Vecina de Avenida Diego de Almagro denuncia pésima calidad de vida

Basurales, ruidos molestos, furgones con temporeros que impiden el tránsito normal de personas y vehículos, entre otras situaciones.-

Una vecina de la Avenida Diego de Almagro está reclamando públicamente la pésima calidad de vida que tienen en ese sector debido a los montones de basura, ruidos molestos provocados por la gran cantidad de migrantes que desde la madrugada llegan al lugar para esperar los furgones, los que también provocan problemas de tránsito en el lugar específicamente en la intersección con calle Chorrillos.

Dice que este problema lo vive a diario y por eso pide a las autoridades preocuparse de esta problemática.

Comenta que en la basura se han encontrado hasta animales y aves muertas.

Este problema, dice la vecina, «es pan de cada día y nadie le ha puesto el ‘cascabel al gato’. Lo que pasa es que la gente va ahí a botar basura frente a mi casa, perros muertos, pollos, papeles del baño, los perros la recogen y la tiran hacia el frente a mi casa en la vereda. Pero a la gente se le ha dicho mil veces y no entiende. Además hay un montón de perros, yo quiero los perros también cometo el error de darles un poco de comida, pero al lado también le dan comida, entonces el problema que tengo es que hay mucha mugre. De hecho conversé con la niña de Carmen y Dolores, porque tuvieron una reunión, pero es que no se puede porque ellos en la noche botan la basura cuando la gente está durmiendo la dejan ahí. Eso es lo que pasa ahí, nosotros hemos reclamado varias veces, pero no pasa nada», dice.

– ¿Dónde han reclamado?

– Por ejemplo mi hijo reclamó, cuando tuvo reunión, a la municipalidad… a la alcaldesa, pero no pasa nada, seguimos ahí con el problema.

Agrega más adelante que «en la mañana más de 300 inmigrantes esperando a los contratistas, no puede pasar la gente, no pueden pasar los vehículos; mi hijo iba a entrar y un gallo le iba a pegar porque iba a entrar a mi casa que queda justo frente de Diego de Almagro, pasa para el frente y no le querían dar la pasada porque mi hijo piteaba (bocina) le iban a pegarle. Yo creo que estamos mal, hay ahí más de 300 inmigrantes, yo creo que son muchos más», señala.

– ¿Eso pasa en las mañanas?

– En la mañana, me gustaría que usted un día fuera a las siete de la mañana, de hecho avisaron a Carabineros para que fuera, ya ha ido dos o tres veces, pero si usted pasa por ahí, no tiene cómo pasar, en vehículo no tiene cómo pasar porque debe esperar que el furgón se llene, se vaya, otro furgón se llene, se vaya, y es re complicado. Ahí de repente va a pasar algo grave o van a atropellar a alguien. El otro día se pusieron a pelear, estaban peleando, una verdadera batalla más o menos unos de una parte y otros de otra parte.

– ¿Es todos los días?

– Claro, es todos los días. Por eso le digo que alguien filmara eso y van a ver que tenemos razón nosotros que estamos complicados.

– Eso les altera el diario vivir.

– Claro, lo que pasa que yo a mi marido lo tengo enfermo, de hecho ahora lo dejé solo, con demencia senil y yo tengo que estar cuidándolo, tengo que tener con llave para que no se me arranque; un día se me arrancó para la cancha y se cayó, quedó con toda la cara machucada. Entonces lo que pasa es que no es un buen vivir, es terrible; por ejemplo en la mañana, a las 5 ó 6, están gritando frente a mi ventana, donde estamos durmiendo, nosotros dos somos de la tercera edad, él y yo.

– Pídale a la autoridad que se preocupe.

– Claro, hay que decirle que se preocupe, por último mire ahí donde hacen la feria, ahí está desocupado, pónganse para el lado de acá o pónganse allá, donde era Sodimac antes, tírenlos para allá. La gente está aburrida, la gente sale con mangueras a regar para que no se pongan ahí… igual se colocan, es terrible.

Aclarar que este problema se origina en Avenida Diego de Almagro con Chorrillos.